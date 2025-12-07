Встретимся в Москве и направимся в Сергиев Посад. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь, привлекающий внимание богомольцев, паломников, историков, путешественников. В путеводителях Троице-Сергиеву лавру называют русским Ватиканом: тут находятся главная обитель страны, резиденция патриарха, духовная академия, семинария. Желающие смогут заказать обед по-монастырски (за доплату).

Следующий на нашем пути — Александровский кремль. Мы познакомимся с архитектурным ансамблем, дворцовыми палатами, Покровским храмом, домовой церковью Ивана Грозного, трапезной, художественной и историческими выставками. Здесь же вы облачитесь в стилизованные костюмы и оживите легенду о смотринах невест для монарха.

Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где расположен наш отель.