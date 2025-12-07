Мы побываем в веками намоленной Троице-Сергиевой лавре, погуляем среди белокаменных шедевров Суздаля
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность экскурсий без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены, исходя из реальной обстановки на маршруте. Организатор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне контроля компании.
Программа тура по дням
Троице-Сергиева лавра, экскурсия и интерактивная программа в Александровском кремле
Встретимся в Москве и направимся в Сергиев Посад. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь, привлекающий внимание богомольцев, паломников, историков, путешественников. В путеводителях Троице-Сергиеву лавру называют русским Ватиканом: тут находятся главная обитель страны, резиденция патриарха, духовная академия, семинария. Желающие смогут заказать обед по-монастырски (за доплату).
Следующий на нашем пути — Александровский кремль. Мы познакомимся с архитектурным ансамблем, дворцовыми палатами, Покровским храмом, домовой церковью Ивана Грозного, трапезной, художественной и историческими выставками. Здесь же вы облачитесь в стилизованные костюмы и оживите легенду о смотринах невест для монарха.
Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где расположен наш отель.
Переславль-Залесский, Ростовский кремль, дом купчихи и главное в Ярославле
Утро посвятим Переславлю-Залесскому. На Красной площади увидим Спасо-Преображенский собор, который высится словно могучий богатырь из древности. Побеседуем о Петре I, который построил на Плещеевом озере потешную флотилию.
Движемся дальше, в Ростовский кремль. На фресках 17 века мы рассмотрим библейские сюжеты и, конечно, вспомним снятую тут комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». При желании и за доплату здесь можем пообедать по-ростовски.
Потом направимся в гости купчихе Прасковье Огняновой. Она поведает о правилах сервировки новогоднего стола, раскроет секреты составления меню, расскажет о ярославских водохлёбах. Каждый гость сможет попробовать себя в роли кухарки или лакея — повеселимся на славу!
Затем погуляем по Ярославлю. Осмотрим Спасо-Преображенский монастырь, полюбуемся архитектурой храма Ильи Пророка и пройдём по набережной неподалёку, отстроенной к 1000-летию города.
Вечером заселимся в отель в Костроме.
Кострома: терем Снегурочки, Музей льна и бересты, достопримечательности
Весь день проведём в Костроме. Сначала сходим в терем Снегурочки, украшенный резными наличниками и наполненный сказочными чудесами. Здесь есть колодец с живой водой и ледяная комната, живут домовые и кот Баюн — каждый почувствует себя ребёнком, независимо от возраста.
Далее пойдём в Музей льна и бересты и увидим, как благодаря умелым мастерам солома превращается в нить, а затем — в крестьянскую рубаху. Тут также представлены изделия разных лет и по разным технологиям.
После отправимся в Костромскую слободу: рассмотрим деревянные избы, представим, как столетия назад тут жили люди, увидим часовню, церковь, колодцы, дровницы, хозпостройки. Продолжая экскурсию по городу, вспомним подвиг Ивана Сусанина, благодаря которому на престол взошел первый государь из династии Романовых. Увидим Ипатьевский монастырь — колыбель монаршей семьи, где избрали на царство Михаила Фёдоровича.
Финальный пункт в Костроме — Музей сыра (оплачивается отдельно, по желанию). Вы погрузитесь в историю сыроделия, услышите сырные байки и традиции разных народов, узнаете о сырных рекордах и необычных сортах и, конечно, попробуете продукцию.
Вечером — прибытие в отель во Владимире.
Прогулки по Суздалю и кремлю
Утром поедем в Суздаль. Гуляя здесь, начинаешь верить в существование машины времени: люди носят одежды 19 века, на лавках красуются старинные вывески, а храмов вокруг не счесть.
Мы посетим кремль, желающие также сходят в Спасо-Евфимиев монастырь (за доплату). Вы увидите росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите колокольные перезвоны, на смотровой полюбуетесь пейзажами, от которых замирает дух, и услышите печальные легенды Покровской обители. Можно заказать обед по-монастырски и дегустацию медовухи со стилизацией времён Ивана Грозного (оплачиваются отдельно).
Вернёмся во Владимир к вечеру.
Экскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-класс
В первой половине дня познакомимся с Владимиром. Прогулка начнётся по самобытной Георгиевской улице, которая раньше была сердцем города — в 12 веке тут располагался двор князя Юрия Долгорукого. На нашем пути встретятся учёный кот, художник, пожарный, шалопай и другие персонажи. Увидим памятник символу этих мест — вишне — и узнаем, чем она прославилась. Полюбуемся видами Клязьмы, Успенским и Дмитриевским соборами, на здоровье потрём нос и лысину скульптуры фармацевта.
Затем съездим в Боголюбово, которое расположилось на высокой береговой гряде у слияния Нерли и Клязьмы. Со времён Андрея Боголюбского здесь высятся прекрасные архитектурные памятники — собор Рождества Богородицы и церковь Покрова на Нерли. Во время нашего импровизированного паломничества вы узнаете историю святынь и прочувствуете высокую духовность и чистоту.
После обеда по-барски (при желании, за доплату) отправимся на фольклорный мастер-класс. Вы прикоснётесь к музыкальным традициям Владимирщины, услышите русские народные песни с плясками и игрищами, а также сами исполните частушки, поучаствуете в забавах и сыграете на старинных инструментах.
Вечером вернёмся в Москву.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении (с завтраками)
|46 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении (с завтраками и обедами)
|49 600 ₽
|1-местное проживание (с завтраками)
|53 900 ₽
|1-местное проживание (с завтраками и обедами)
|58 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту, ж/д билеты
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- 5 обедов - 4500 ₽
- 4 ужина - 3600 ₽
- Дегустация суздальской медовухи - 750 ₽
- Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 700 ₽
- Билеты в Музей сыра с дегустацией - 1000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за тур с двухразовым питанием