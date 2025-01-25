2 дня
Выходные на экоферме: отдых от городской суеты, милые животные и развлечения на выбор
Увидеть милых козочек и кроликов, погулять по лесу и при желании порыбачить и попариться
Начало: Московская область, 86 км от МКАД, заселение с 16:...
«До фермы вам необходимо добраться самостоятельно»
25 янв в 16:00
1 фев в 16:00
7500₽ за человека
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
«Вы побываете на лосиной ферме, где питомцев можно гладить и кормить, и попробуете знаменитый костромской сыр»
22 фев в 07:15
8 мар в 07:15
12 890₽ за человека
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
22 фев в 07:00
2 мая в 07:00
16 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На ферму»
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