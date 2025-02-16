Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Предлагаем познакомиться с городом, который горы будто обнимают со всех сторон. Это Кировск, и находится он у самого подножия Хибин.



Вы посетите ботанический сад и атмосферный арт-парк, заберётесь на гору Айкуайвенчорр и сделаете много фото.



По пути мы расскажем вам о Кировске — как он был основан, как выживал в военные годы и каким образом превратился в горнолыжный курорт.