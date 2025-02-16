Предлагаем познакомиться с городом, который горы будто обнимают со всех сторон. Это Кировск, и находится он у самого подножия Хибин.
Вы посетите ботанический сад и атмосферный арт-парк, заберётесь на гору Айкуайвенчорр и сделаете много фото.
По пути мы расскажем вам о Кировске — как он был основан, как выживал в военные годы и каким образом превратился в горнолыжный курорт.
Вы посетите ботанический сад и атмосферный арт-парк, заберётесь на гору Айкуайвенчорр и сделаете много фото.
По пути мы расскажем вам о Кировске — как он был основан, как выживал в военные годы и каким образом превратился в горнолыжный курорт.
Описание экскурсии
- Озеро Малый Вудъявр — оно приятно удивит любителей норвежских видов. Мы погуляем по берегу и сделаем фото
- Полярно-альпийский ботанический сад — это самый северный в мире ботанический сад, который занимает площадь более 1300 гектаров
- Гора Айкуайвенчорр — поднимемся сюда на подъёмнике, насладимся видом с вершины, сделаем фото и посетим арт-объекты «Меч короля Артура» и «ЗИЛ-157». По желанию сделаем согревающую паузу на чай или кофе в горном панорамном ресторане
- Музейно-выставочный центр «Апатит» с кировским Биг-Беном — музей посвящён камням и минералам, которые добывают в Хибинах и по всему Кольскому полуострову
- Арт-парк «Таинственный лес» — необычный парк на территории в три гектара и одновременно настоящий суровый северный лес. Здесь много экотроп, мостиков и лестниц, а ещё маленьких жителей — белок и зайцев
Тайминг маршрута
09:00–12:00 — дорога из Мурманска до Кировска
12:00–13:00 — экскурсия в ботаническом саду с местным гидом (в случае раннего прибытия посетим видовую площадку на реке Вудъяврйок)
13:20–14:00 — обед в санатории «Тирвас»
14:00–14:30 — переезд к подъёмнику на гору Айкуайвенчорр
14:30–15:30 — подъём на гору
15:30–16:00 — переезд к музею камня
16:00–17:00 — экскурсия в музее камня
17:00–17:30 — переезд к арт-парку «Таинственный лес»
17:30–19:00 — посещение арт-парка
19:00–22:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на Renault Duster, Toyota Fortuner или Hyundai Grand Starex или микроавтобус
- Дополнительно оплачиваются билеты в «Таинственный лес» — 800 ₽ за человека, билеты на подъёмник — 500 ₽ за человека, билеты в ботанический сад — 500 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника/студента/пенсионера, 100 ₽ за дошкольника, обед (шведский стол) — 300 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8640 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске, либо от площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 4314 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.Задать вопрос
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