Об экскурсии

Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние тундровые просторы мы приглашаем вас отправиться в полузаброшенное село Териберка, расположенное на побережье Кольского полуострова. Независимо от времени года Природа этого места поражает своим великолепием,летом-очаровывает разнообразием своего колорита, зимой покоряет ослепительно-снежными пейзажами, именно здесь ощущается вся сила и мощь севера.

В 9 утра,от места вашего проживания мы отправляемся в Териберку. Дорога,на которой мы сделаем несколько остановок в живописных местах,где можно сделать отличные фото,занимает 2-2,5 часа,в зависимости от сезона.

Сначала мы отправимся в поселок Лодейное,или,как его теперь называют - Новая Териберка,в котором мы посетим Батарейский водопад,пляж Яйца драконов,увидим первую метеостанцию Кольского полуострова и настоящий скелет кита. Далее нас ожидает перекус-горячий час с бутербродами.

По прибытию в Териберку мы посетим кладбище кораблей,песчаный пляж с его достопримечательностями,такими как арт-обьект "Лодочки",самые северные качели,судно,выброшенное на берег,знаменитый гипсовый скелет левиафана,заброшенную школу,что прославилась благодаря фильму Звягинцева и этно-парк с оленями и хаски.

В город мы вернемся в 18-19 часов,но перед отправкой,по вашему желанию,мы сможем посетить Териберскую пивоварню с местным пивом.