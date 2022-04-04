Великолепие Териберки

Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние

Мини-группа
Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние тундровые просторы мы приглашаем вас отправиться в полузаброшенное село Териберка, расположенное на побережье Кольского полуострова.

Независимо от времени года Природа этого места поражает своим великолепием,летом-очаровывает разнообразием своего колорита, зимой покоряет ослепительно-снежными пейзажами, именно здесь ощущается вся сила и мощь севера.
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки

Что вас ожидает 🤩

  • Село Териберка
  • Поселок Лодейное

Об экскурсии

Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние тундровые просторы мы приглашаем вас отправиться в полузаброшенное село Териберка, расположенное на побережье Кольского полуострова. Независимо от времени года Природа этого места поражает своим великолепием,летом-очаровывает разнообразием своего колорита, зимой покоряет ослепительно-снежными пейзажами, именно здесь ощущается вся сила и мощь севера.
В 9 утра,от места вашего проживания мы отправляемся в Териберку. Дорога,на которой мы сделаем несколько остановок в живописных местах,где можно сделать отличные фото,занимает 2-2,5 часа,в зависимости от сезона.
Сначала мы отправимся в поселок Лодейное,или,как его теперь называют - Новая Териберка,в котором мы посетим Батарейский водопад,пляж Яйца драконов,увидим первую метеостанцию Кольского полуострова и настоящий скелет кита. Далее нас ожидает перекус-горячий час с бутербродами.
По прибытию в Териберку мы посетим кладбище кораблей,песчаный пляж с его достопримечательностями,такими как арт-обьект "Лодочки",самые северные качели,судно,выброшенное на берег,знаменитый гипсовый скелет левиафана,заброшенную школу,что прославилась благодаря фильму Звягинцева и этно-парк с оленями и хаски.
В город мы вернемся в 18-19 часов,но перед отправкой,по вашему желанию,мы сможем посетить Териберскую пивоварню с местным пивом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида на маршруте
  • Горячий чай с бутербродами
Что не входит
  • Посещение этно парка 200р
  • Снегоходы 1000р
  • Ресторан по желанию, средний чек 1000р
Где начинаем и завершаем?
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 8,00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • В зимнее время поездка к водопаду и на пляж Яйца драконов осуществляется на снегоходе 1000р с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 8,00

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