Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
«Мы посетим памятник печной трубе, скалу Бараний лоб у озера Семеновское и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Познакомьтесь с Мурманском: ледоколы, фьорды и городские легенды. Откройте для себя уникальные места столицы Заполярья за 4 часа
Начало: На площади Пять углов
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 8 чел.
С Мурманском на «ты»
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал»
Завтра в 15:00
22 янв в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
8100 ₽
9000 ₽ за человека
- ЛЛюдмила6 января 2025Экскурсию провел гид Александр. Показал много интересным мест.
Экскурсией остались довольны! Рекомендую!
- ММария28 августа 2024Спасибо за отличную экскурсию! Нашим гидом был Александр, провез по самым интересным местам, рассказал много нового, чего мы даже не знали. Хотя мы не первый раз в Мурманске)
- ААнна3 мая 2024Понравился экскурсовод Владимир!
