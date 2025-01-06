Мои заказы

Экскурсии на Бараний лоб у Семеновского озера из Мурманска

Найдено 4 экскурсии в категории «Бараний лоб» в Мурманске, цены от 7000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мурманск - главный город Заполярья
На машине
4 часа
317 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
«Мы посетим памятник печной трубе, скалу Бараний лоб у озера Семеновское и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
На машине
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Познакомьтесь с Мурманском: ледоколы, фьорды и городские легенды. Откройте для себя уникальные места столицы Заполярья за 4 часа
Начало: На площади Пять углов
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 8 чел.
С Мурманском на «ты»
На машине
3.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал»
Завтра в 15:00
22 янв в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Мурманск - город воинской славы
Пешая
4 часа
10%
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
8100 ₽9000 ₽ за человека

