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Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов

Обзорная индивидуальная экскурсия по Мурманску: путешествие по знаковым местам
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия познакомит вас со знаковыми местами Мурманска и погрузит в непродолжительную, но насыщенную историю этого заполярного города.
Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов

Описание экскурсии

Что вас ждет: Знакомство с местными достопримечательностями начнется с площади Пять углов, на которой сходятся сразу пять городских улиц. Вы посмотрите на стелу «Мурманск — город-герой» и пройдетесь по Центральному скверу, где установлен памятник символу города — треске. От площади наша прогулка продолжится на проспекте Ленина. Здесь можно увидеть Памятный знак ледоколу «Ермак», который состоит из разноцветного панно из смальты и подлинного якоря с легендарного корабля. Недалеко от мемориала располагается сквер «Покорителям Арктики», где можно увидеть светящуюся полусферу с изображением маршрута Северного морского пути. Далее мы направимся к Мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время. Мемориал располагается посреди сквера и представляет собой монументальную памятную композицию, в которую входят храм Спас-на-водах, башня-маяк высотой более 17 метров и фрагмент рубки АПЛ «Курск». Вблизи комплекса простирается Семеновское озеро, на побережье которого расположены Памятник коту Семену и Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны («Печная труба»). Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Туломы. Здесь находятся памятник Ждущей и Мемориал защитникам Заполярья, который часто называют «Алеша». Прогуливаясь вдоль берегов реки, вы сможете посмотреть на Фрагмент скелета синего кита, доставленного в Мурманск из Северной Атлантики, а также увидеть ледокол «Ленин» и проехаться по мосту через Кольский залив. В завершение мы побываем на Абрам-мысе и полюбуемся панорамами города с другой стороны залива. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Пять углов
  • Стела «Мурманск - город-герой»
  • Центральный сквер
  • Памятник треске
  • Памятный знак ледоколу «Ермак»
  • Мемориальный комплекс морякам
  • Храм Спас-на-водах
  • Башня-маяк
  • Семеновское озеро
  • Памятник коту Семену
  • Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска
  • Побережье Туломы
  • Памятник Ждущей
  • Мемориал защитникам Заполярья
  • Фрагмент скелета синего кита
  • Ледокол «Ленин» и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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