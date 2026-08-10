Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия познакомит вас со знаковыми местами Мурманска и погрузит в непродолжительную, но насыщенную историю этого заполярного города.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Знакомство с местными достопримечательностями начнется с площади Пять углов, на которой сходятся сразу пять городских улиц. Вы посмотрите на стелу «Мурманск — город-герой» и пройдетесь по Центральному скверу, где установлен памятник символу города — треске. От площади наша прогулка продолжится на проспекте Ленина. Здесь можно увидеть Памятный знак ледоколу «Ермак», который состоит из разноцветного панно из смальты и подлинного якоря с легендарного корабля. Недалеко от мемориала располагается сквер «Покорителям Арктики», где можно увидеть светящуюся полусферу с изображением маршрута Северного морского пути. Далее мы направимся к Мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время. Мемориал располагается посреди сквера и представляет собой монументальную памятную композицию, в которую входят храм Спас-на-водах, башня-маяк высотой более 17 метров и фрагмент рубки АПЛ «Курск». Вблизи комплекса простирается Семеновское озеро, на побережье которого расположены Памятник коту Семену и Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны («Печная труба»). Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Туломы. Здесь находятся памятник Ждущей и Мемориал защитникам Заполярья, который часто называют «Алеша». Прогуливаясь вдоль берегов реки, вы сможете посмотреть на Фрагмент скелета синего кита, доставленного в Мурманск из Северной Атлантики, а также увидеть ледокол «Ленин» и проехаться по мосту через Кольский залив. В завершение мы побываем на Абрам-мысе и полюбуемся панорамами города с другой стороны залива. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пять углов
- Стела «Мурманск - город-герой»
- Центральный сквер
- Памятник треске
- Памятный знак ледоколу «Ермак»
- Мемориальный комплекс морякам
- Храм Спас-на-водах
- Башня-маяк
- Семеновское озеро
- Памятник коту Семену
- Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска
- Побережье Туломы
- Памятник Ждущей
- Мемориал защитникам Заполярья
- Фрагмент скелета синего кита
- Ледокол «Ленин» и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов»
Индивидуальная
до 10 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузитесь в прошлое Мурманска с захватывающим видом с Зелёного мыса. Уникальная экскурсия для всех, кто ценит историю и природу
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
12 авг в 08:30
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Мурманск: обзорная экскурсия + дегустация морепродуктов
Познакомиться с основными достопримечательностями и попробовать морские деликатесы
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
7900 ₽ за экскурсию