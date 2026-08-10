Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия познакомит вас со знаковыми местами Мурманска и погрузит в непродолжительную, но насыщенную историю этого заполярного города.

Gidy Gorode Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7900 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет: Знакомство с местными достопримечательностями начнется с площади Пять углов, на которой сходятся сразу пять городских улиц. Вы посмотрите на стелу «Мурманск — город-герой» и пройдетесь по Центральному скверу, где установлен памятник символу города — треске. От площади наша прогулка продолжится на проспекте Ленина. Здесь можно увидеть Памятный знак ледоколу «Ермак», который состоит из разноцветного панно из смальты и подлинного якоря с легендарного корабля. Недалеко от мемориала располагается сквер «Покорителям Арктики», где можно увидеть светящуюся полусферу с изображением маршрута Северного морского пути. Далее мы направимся к Мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время. Мемориал располагается посреди сквера и представляет собой монументальную памятную композицию, в которую входят храм Спас-на-водах, башня-маяк высотой более 17 метров и фрагмент рубки АПЛ «Курск». Вблизи комплекса простирается Семеновское озеро, на побережье которого расположены Памятник коту Семену и Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны («Печная труба»). Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Туломы. Здесь находятся памятник Ждущей и Мемориал защитникам Заполярья, который часто называют «Алеша». Прогуливаясь вдоль берегов реки, вы сможете посмотреть на Фрагмент скелета синего кита, доставленного в Мурманск из Северной Атлантики, а также увидеть ледокол «Ленин» и проехаться по мосту через Кольский залив. В завершение мы побываем на Абрам-мысе и полюбуемся панорамами города с другой стороны залива. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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