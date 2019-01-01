Териберка - удивительный поселок на берегу Баренцева моря, где открываются завораживающие пейзажи,...

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5 отзывов
Териберка — удивительный поселок на берегу Баренцева моря, где открываются завораживающие пейзажи, где шум волны захватывает дух, где жизнью наполнен каждый метр удивительной природы.

Место стало известно благодаря съемкам картины П.

Звягинцева «Левиафан», который запомнился неповторимыми пейзажами арктического побережья и величественными видам океана.

Вам откроется кладбище кораблей начала XX века.

Между скал вы увидите Терибергский водопад впадающий в Северный Ледовитый океан с Малого Батарейского озера.
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка
Впечатляющая Териберка

Что вы увидите 🤩

  • «Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»
  • Водопад и пляж драконьих яиц
  • Пляж «Скалистый»
  • Метео-станция и место-сюрприз
  • Олени, хаски и пивоварня.
  • Баренцево море
Незабываемый маршрут по берегам Севера
Приехав в Териберку, осознаешь, что главное местное богатство — природа: по-северному строгая и неласковая. И невероятно красивая.
Кладбище кораблей
Летом во время отливов можно спуститься на дно и рассмотреть изнутри каждое из 12 суден. Есть еще развалины ангара на сваях, пушечная батарея, в Великую Отечественную отбивавшая налеты бомбардировщиков, и старая, но исправно работающая метеостанция.
Пляжи
Их тут два: песчаный и каменный. Первый находится прямо в поселке, в бухте у Териберской губы, и славится чистым песком, крупными ракушками и живописными видами. Второй — у Северного Ледовитого океана, на мысе Жилом, и усеян большими овальными камнями.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный билет
5 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер на комфортабельном джипе от места размещения в Мурманске до Териберки и обратно
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • посещение этнопарка с хаски и оленями (200 руб. с человека)
  • обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: В месте вашего проживания
Завершение: Место проживания (гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно с 09:00

Антон Т.
Антон Т.
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