Незабываемый маршрут по берегам Севера

Приехав в Териберку, осознаешь, что главное местное богатство — природа: по-северному строгая и неласковая. И невероятно красивая.

Кладбище кораблей

Летом во время отливов можно спуститься на дно и рассмотреть изнутри каждое из 12 суден. Есть еще развалины ангара на сваях, пушечная батарея, в Великую Отечественную отбивавшая налеты бомбардировщиков, и старая, но исправно работающая метеостанция.

Пляжи

Их тут два: песчаный и каменный. Первый находится прямо в поселке, в бухте у Териберской губы, и славится чистым песком, крупными ракушками и живописными видами. Второй — у Северного Ледовитого океана, на мысе Жилом, и усеян большими овальными камнями.