Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем вам отправиться на край света, в необыкновенный поселок на берегу Баренцева моря.



Териберку прославил фильм «Левиафан», но вы увидите и другие места помимо «Кладбища кораблей» и скелета на берегу океана.



Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни. 5 120 отзывов

Вячеслав Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия -20% 6000 ₽ выгода 1200 ₽ 4800 ₽ за человека 5 120 отзывов 12 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Незабываемый маршрут по берегам Севера Приехав в Териберку, осознаешь, что главное местное богатство — природа: по-северному строгая и неласковая. И невероятно красивая. Кладбище кораблей Летом во время отливов можно спуститься на дно и рассмотреть изнутри каждое из 12 суден. Есть еще развалины ангара на сваях, пушечная батарея, в Великую Отечественную отбивавшая налеты бомбардировщиков, и старая, но исправно работающая метеостанция. Пляжи Их тут два: песчаный и каменный. Первый находится прямо в поселке, в бухте у Териберской губы, и славится чистым песком, крупными ракушками и живописными видами. Второй — у Северного Ледовитого океана, на мысе Жилом, и усеян большими овальными камнями. Важная информация: Внимание! туалет на экскурсии в Териберке платный!

Ежедневно с 08:00 до 21:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кладбище кораблей «и скелет из» Левиафана

Водопад и пляж драконьих яиц

Пляж «Скалистый»

Метео-станция и место-сюрприз

Олени, хаски и пивоварня

Баренцево море Что включено Трансфер на автомобиле или комфортабельном автобусе от места сбора в Мурманске (площадь пять углов) до Териберки и обратно

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ВЗНОС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В РАЗМЕРЕ 360 рублей с человека (по Qr коду на месте)

Посещение этнопарка с хаски и оленями (200 руб. с человека)

Обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию за свой счет)

В зимнее время не включены передвижение на снегоходах (при желании оплачивается дополнительно 1 тыс руб с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: В месте вашего проживания Завершение: Площадь пять углов Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 08:00 до 21:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Внимание! туалет на экскурсии в Териберке платный Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.