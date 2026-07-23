Предлагаем вам отправиться на край света, в необыкновенный поселок на берегу Баренцева моря.
Териберку прославил фильм «Левиафан», но вы увидите и другие места помимо «Кладбища кораблей» и скелета на берегу океана.
Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни.
Териберку прославил фильм «Левиафан», но вы увидите и другие места помимо «Кладбища кораблей» и скелета на берегу океана.
Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни.
Описание экскурсииНезабываемый маршрут по берегам Севера Приехав в Териберку, осознаешь, что главное местное богатство — природа: по-северному строгая и неласковая. И невероятно красивая. Кладбище кораблей Летом во время отливов можно спуститься на дно и рассмотреть изнутри каждое из 12 суден. Есть еще развалины ангара на сваях, пушечная батарея, в Великую Отечественную отбивавшая налеты бомбардировщиков, и старая, но исправно работающая метеостанция. Пляжи Их тут два: песчаный и каменный. Первый находится прямо в поселке, в бухте у Териберской губы, и славится чистым песком, крупными ракушками и живописными видами. Второй — у Северного Ледовитого океана, на мысе Жилом, и усеян большими овальными камнями. Важная информация: Внимание! туалет на экскурсии в Териберке платный!
Ежедневно с 08:00 до 21:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кладбище кораблей «и скелет из» Левиафана
- Водопад и пляж драконьих яиц
- Пляж «Скалистый»
- Метео-станция и место-сюрприз
- Олени, хаски и пивоварня
- Баренцево море
Что включено
- Трансфер на автомобиле или комфортабельном автобусе от места сбора в Мурманске (площадь пять углов) до Териберки и обратно
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ВЗНОС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В РАЗМЕРЕ 360 рублей с человека (по Qr коду на месте)
- Посещение этнопарка с хаски и оленями (200 руб. с человека)
- Обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию за свой счет)
- В зимнее время не включены передвижение на снегоходах (при желании оплачивается дополнительно 1 тыс руб с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В месте вашего проживания
Завершение: Площадь пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 21:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Внимание! туалет на экскурсии в Териберке платный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия очень понравилась! В ноябре была уже настоящая зима! Сейчас решили вернуться сюда летом, чтобы ещё раз увидеть красоту природы в летнее время!
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А
Начало года получилось потрясающим. Гид Алексей забрал нашу компанию на машине прямо возле нашего жилья. Доехали в комфорте, наслушались интересных рассказов, увидели фантастически красивую природу (в том числе небольшое сияние). Алексей о нас всячески заботился, чтобы не замёрзли и получили отличные впечатления. Большое спасибо!
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М
Пунктуальность, чёткий маршрут, ланч - на высоте. Кладбище затонувших кораблей, парк Териберка, Батарейный водопад, Новая Териберка. Это кратко и без эмоций)
22.07.25 мы были на Краю земли! Териберку всегда рекламируют и
22.07.25 мы были на Краю земли! Териберку всегда рекламируют и
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М
Это было удивительное путешествие! Самое сильное впечатление от поездки в Мурманск. Сколько мы увидели! Захватывающие виды уже по дороге, когда лес сменяется лесотундрой и тундрой, сопками и скалами. Ошеломляющий океан,
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М
Это было удивительное путешествие! Самое сильное впечатление от поездки в Мурманск. Сколько мы увидели! Захватывающие виды уже по дороге, когда лес сменяется лесотундрой и тундрой, сопками и скалами. Ошеломляющий океан,
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М
Это было удивительное путешествие! Самое сильное впечатление от поездки в Мурманск. Сколько мы увидели! Захватывающие виды уже по дороге, когда лес сменяется лесотундрой и тундрой, сопками и скалами. Ошеломляющий океан,
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