Незабываемый маршрут по берегам Севера
Приехав в Териберку, осознаешь, что главное местное богатство — природа: по-северному строгая и неласковая. И невероятно красивая.
Кладбище кораблей
Летом во время отливов можно спуститься на дно и рассмотреть изнутри каждое из 12 суден. Есть еще развалины ангара на сваях, пушечная батарея, в Великую Отечественную отбивавшая налеты бомбардировщиков, и старая, но исправно работающая метеостанция.
Пляжи
Их тут два: песчаный и каменный. Первый находится прямо в поселке, в бухте у Териберской губы, и славится чистым песком, крупными ракушками и живописными видами. Второй — у Северного Ледовитого океана, на мысе Жилом, и усеян большими овальными камнями.