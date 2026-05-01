Гражданам других государств для посещения Териберки необходимо оформить пропуск (не позднее 30 дней до начала тура, доплата 1100 ₽).

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Питание. В стоимость включены все завтраки и обеды со 2-го по 6-й день. Обед во 2-й день пройдёт в ресторане Териберки, с дегустацией морепродуктов. Обеды в 4-й и 6-й дни — в кафе. В меню: блюда из оленины, трески, морсы и травяные чаи. В 3-й и 5-й дни предусмотрены обеды-перекусы (бутерброды с красной рыбой, печенью трески, овощи, фрукты, чай). Ужины и дополнительное питание оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэны, автомобили Mercedes Sprinter или аналогичные. В 5-й день предусмотрена поездка на квадроциклах или джип-тур для тех, кто не захочет кататься на квадроциклах.

Уровень сложности. Средний. Тур включает пешие прогулки, треккинг и активные передвижения. Ежедневно будем проходить пешком от 2 до 9 км.

Дети. Допускаются с 12 лет.