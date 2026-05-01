Активный тур на Кольский: Мурманск, Териберка, Хибины и полуострова Рыбачий и Средний

Покататься на квадроциклах, совершить небольшой поход и выйти в море на поиск китов
Едем исследовать Кольский полуостров вдоль и поперёк! Мы погуляем по Териберке и дойдём до водопада, впадающего в Баренцево море. На Рыбачьем и Среднем также пройдёмся до живописных водопадов и заглянем
в исторический музей.

Взберёмся на квадроциклах в горы Хибин и совершим треккинг к перевалу Географов среди карликовых берёз и альпийских лугов. Выйдем в море и, если повезёт, увидим китов.

Побываем в этнопарке, где вы познакомитесь с традициями саамов, посмотрите на северных оленей, а желающие попробуют себя в каякинге по озеру Имандра.

Вы отведаете свежайшие морепродукты, осмотрите главные достопримечательности столицы Заполярья и полюбуетесь бескрайними просторами. Готовы испытать Север на максималках? Тогда вперёд!

Описание тура

Организационные детали

Гражданам других государств для посещения Териберки необходимо оформить пропуск (не позднее 30 дней до начала тура, доплата 1100 ₽).
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Питание. В стоимость включены все завтраки и обеды со 2-го по 6-й день. Обед во 2-й день пройдёт в ресторане Териберки, с дегустацией морепродуктов. Обеды в 4-й и 6-й дни — в кафе. В меню: блюда из оленины, трески, морсы и травяные чаи. В 3-й и 5-й дни предусмотрены обеды-перекусы (бутерброды с красной рыбой, печенью трески, овощи, фрукты, чай). Ужины и дополнительное питание оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэны, автомобили Mercedes Sprinter или аналогичные. В 5-й день предусмотрена поездка на квадроциклах или джип-тур для тех, кто не захочет кататься на квадроциклах.

Уровень сложности. Средний. Тур включает пешие прогулки, треккинг и активные передвижения. Ежедневно будем проходить пешком от 2 до 9 км.

Дети. Допускаются с 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Мурманску

Встречаемся и после обеда (за доплату) отправляемся на экскурсию. Мы увидим атомный ледокол «Ленин» — первый в мире гражданский корабль с ядерной установкой, который теперь превращен в музей. Затем поднимемся на смотровую площадку Абрам-мыс, откуда открывается панорамный вид на город и порт с пришвартованными судами.

Следующая остановка — мемориал «Алёша», посвящённый героям, защищавшим Заполярье во время Великой Отечественной войны. Также посмотрим на скульптуру «Ждущая», установленную в честь женщин, которые веками провожали своих мужей-моряков в долгие плавания. После экскурсии — размещение в гостинице, свободное время.

Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 5 км.

2 день

Териберка и выход в море на поиск китов

После завтрака отправимся в путешествие по бескрайним просторам Кольского полуострова — наш путь лежит в знаменитый посёлок Териберка. По прибытии осмотрим кладбище кораблей, где время замерло среди ржавых остовов старых судов. Некогда Териберка процветала благодаря рыболовецкой промышленности, но после закрытия рыбного завода многие лодки были брошены на берегу.

Прогуляемся к водопаду, впадающему в Баренцево море, пройдя по берегу с округлыми валунами, прозванными «драконьими яйцами». После вас ждёт обед в ресторане — вы попробуете деликатесы северных морей: гребешки, ежей и свежайшую рыбу. Затем совершим морскую прогулку, во время которой, если повезёт, сможем увидеть китов! Вечером вернёмся в гостиницу.

Важно! Встреча с китами не гарантирована — это зависит от сезона и погодных условий.

Всего за день проедем 300 км, пройдём пешком 7 км.

3 день

Полуострова Средний и Рыбачий, водопады, музей «Титовский рубеж»

Утром направимся к водопадам Среднего и Рыбачьего полуостровов. По пути полюбуемся панорамами северных рек Лавна, Западная Лица и Титовка. В июне здесь можно стать свидетелем нереста лосося, который поднимается вверх по течению к местам икрометания.

После обеда мы погрузимся в историю и посетим музей «Титовский рубеж», который посвящён героической обороне этих мест во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция расскажет о подвигах солдат, защищавших Кольский край. Вечером вернёмся в гостиницу, свободное время.

Всего за день проедем 320 км, пройдём пешком 8 км.

4 день

Этнопарк, отдых у озера Имандра, переезд в Кировск

Сегодня посетим этнопарк «Огни Имандры», где вы познакомитесь с культурой саамов — коренного народа Кольского полуострова. Увидим традиционные постройки, узнаем о быте северных кочевников и посмотрим на оленей, яков, кроликов и хаски.

После вас ждёт отдых на берегу озера Имандра, откуда открываются потрясающие виды на Хибинские горы. Желающие смогут испытать себя в сплаве на сапах или каяках. Во второй половине дня переедем в Кировск. Размещение в гостинице, свободное время.

Всего за день проедем 350 км, пройдём пешком 5 км.

5 день

Поездка на квадроциклах или внедорожниках, прогулка по Кировску

Позавтракав, сядем на квадроциклы и отправимся к горе Куэльпорр. По пути сделаем остановки в долине Кукисвум, окружённой величественными хребтами, и у небольших горных озёр, отражающих в воде северное небо. Тем, кто предпочитает менее экстремальные приключения, мы можем предложить альтернативный маршрут на внедорожниках.

После возвращения в Кировск будет время отдохнуть, а затем прогуляемся по вечернему городу.

Всего за день пройдём пешком 2 км.

6 день

Поход до перевала Географов, подъём по канатной дороге к вершине Айкуайвенчорр

Сегодня мы совершим поход в Хибины до перевала Географов, расположенного между пиками Тахтарвумчорр и Вудъяврчорр. Маршрут проходит через живописные пейзажи: мшистые холмы, заросли карликовых берёз и цветущие северные луга. В конце пути выберем лучший панорамный вид и устроим небольшой привал и перекус.

После возвращения в город по канатной дороге поднимемся к вершине Айкуайвенчорр, откуда открывается потрясающий вид на Кировск и окружающие горы.

Всего за день проедем 18 км, пройдём пешком 9 км.

7 день

Выставочный центр «Апатит», отъезд

В заключительный день посетим выставочный центр «Апатит», где вы познакомитесь с уникальной коллекцией минералов, добываемых в Хибинах. Экспозиция расскажет о геологическом богатстве региона и его промышленном значении. После экскурсии выезжаем в аэропорт и на ж/д вокзал города Апатиты.

Всего за день проедем 76 км, пройдём пешком 4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник187 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды со 2-го по 6-й дни
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • Услуги сертифицированных инструкторов и водителей
  • Все переезды по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Морская прогулка в поисках китов
  • Поездка на квадроциклах/джипах в Хибины (3-4 часа, 2-местная рассадка)
  • Прогулка на сапах или каяках по озеру Имандра
  • Экскурсии в музей "Титовский рубеж" и выставочный центр "Апатит"
  • Прокат треккинговых палок
  • Консультации перед поездкой и помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно из Апатитов
  • Обеды вне программы, ужины. Средний чек - 1000 ₽
  • 1-местное проживание - 36 000 ₽
  • 1-местная посадка на квадроцикле - 3000 ₽
  • Страховка, дополнительные экскурсии и активности, напитки, фотосессии
  • Обратите внимание: стоимость тура со стартом 6 сентября - 181 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:30
Завершение: Апатиты, 13:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 379 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

