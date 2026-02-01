Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины
Покорить горные вершины, послушать шум моря, увидеть знаменитые маралы и полюбоваться тундрой
Начало: Мурманск, 8:45
12 фев в 08:00
19 фев в 08:00
40 990 ₽ за человека
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
18 июн в 14:00
25 июн в 14:00
42 900 ₽ за человека
Заснеженные вершины Кольского: индивидуальный горнолыжный отдых за полярным кругом
Обкатать трассы Мурманска и Хибин, покорить склоны Лысой или Крестовой, узнать всё о саамах
Начало: Аэропорт Мурманска, 8:00
12 фев в 08:00
13 фев в 08:00
83 000 ₽ за всё до 5 чел.
