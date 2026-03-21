3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Можете выбрать ...
24 мар в 08:00
27 мар в 08:00
49 900 ₽ за человека
Северное чудо: на Кольский полуостров за сиянием, китами и полярными видами
Побывать в Териберке, заглянуть в этническую деревню и полюбоваться Хибинами
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», пл. Пять Углов, у...
26 мар в 18:30
2 апр в 18:30
85 100 ₽ за человека
На самый-самый север: автопутешествие по Рыбачьему и Среднему
Посетить самые живописные места полуостровов и провести две ночи под успокаивающий шум прибоя
Начало: Мурманск, 8:30
12 июн в 08:00
16 июн в 08:00
34 500 ₽ за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: Г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 11:00
22 июн в 11:00
29 июн в 11:00
49 000 ₽ за человека
Большое приключение на Кольском в мини-группе: Териберка, корабли и красоты Арктики
Выйти в море на поиск китов, узнать легенды коренных народов и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
10 июн в 08:00
14 июн в 08:00
74 900 ₽ за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, на прилёт можно...
23 мар в 08:00
26 мар в 08:00
59 900 ₽ за человека
Культура, история и чудеса природы: всё самое интересное на Кольском
Погулять по Мурманску и Териберке, поохотиться за северным сиянием и узнать о традициях саамов
Начало: Мурманск, место проживания участников, 19:00
26 мар в 19:00
2 апр в 19:00
54 650 ₽ за человека
Северный экспресс-тур в мини-группе: Мурманск, Териберка и дополнительные активности на выбор
Погулять по атмосферному посёлку и осмотреть главные места столицы Арктики
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, до 13:00
24 мар в 13:00
27 мар в 13:00
29 900 ₽ за человека
Индивидуальный джип-выезд на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты
Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Начало: Мурманск 8:00-9:00
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
45 000 ₽ за человека
Все северные удовольствия в одном путешествии: на Кольский полуостров в мини-группе
Запечатлеть сияние, покататься в собачьей упряжке и на снегоходе, погреться в чане с видом на горы
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00 или по договорённости
25 мар в 12:00
1 апр в 12:00
75 000 ₽ за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
18 900 ₽ за человека
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Начало: Мурманск, центр города (около ТК «Флагман», ул. Ге...
9 мая в 10:00
15 мая в 10:00
42 000 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
26 мар в 18:00
2 апр в 18:00
48 900 ₽ за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову для вашей компании
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
85 000 ₽ за человека
Вкусное путешествие на край света в мини-группе: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, заселение в оте...
23 мар в 08:00
26 мар в 08:00
69 900 ₽ за человека
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Прогуляться по столице, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и влюбиться в Русскую Арктику
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
35 000 ₽ за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
23 мар в 08:00
25 мар в 08:00
34 900 ₽ за человека
Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску
Отведать свежих гребешков, отправиться на морские прогулки и увидеть атомный ледокол «Ленин»
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 12:00
1 мая в 12:00
9 мая в 12:00
60 900 ₽ за человека
-
10%
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском только для вашей компании
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
67 500 ₽
75 000 ₽ за всё до 5 чел.
От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
Поохотиться за северным сиянием, побывать на кладбище кораблей и погулять по берегу Баренцева моря
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
30 мар в 10:00
3 апр в 10:00
70 000 ₽ за человека
Тур за полярным кругом: Мурманск и Териберка в мини-группе
Узнать историю столицы Арктики, вдохновиться северными пляжами и увидеть «кладбище кораблей»
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
24 мар в 08:00
27 мар в 08:00
34 900 ₽ за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики в мини-группе
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
23 мар в 08:00
26 мар в 08:00
64 900 ₽ за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
26 мар в 08:00
2 апр в 08:00
42 900 ₽ за человека
-
10%
Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: Г. Мурманск, 11:00 у гостиницы «69 параллель»
19 июн в 11:00
26 июн в 11:00
37 000 ₽ за человека
Киты, квадроциклы, сапы и деликатесы - Кольский на максималках
Поплавать в Кольском заливе, прокатиться по берегу океана и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
29 мая в 08:00
5 июн в 08:00
60 000 ₽ за человека
Три дня на верхушке глобуса: Мурманск, природный парк на краю земли и этнодеревня
Исследовать столицу Заполярья, ощутить гипнотическую атмосферу Териберки и поймать северное сияние
Начало: В центре Мурманска у гостиницы «Меридиан» в 14:30
27 мар в 13:00
3 апр в 13:00
82 500 ₽ за человека
Наедине с северной природой: выходные в лесу с прогулками по Териберке и Мурманску
Отдохнуть в экоотеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете выбра...
24 мар в 08:00
27 мар в 08:00
42 900 ₽ за человека
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать ...
23 мар в 08:00
26 мар в 08:00
59 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры на пятерых»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Туры на пятерых" можно забронировать 83 тура от 18 900 до 450 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
