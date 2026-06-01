Лучший выборЗов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю
Познакомиться с хаски и оленями, погрузиться в традиции саамов и заглянуть в Кировск
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:15. Отель «Меридиан» (г. Му...
23 июл в 12:15
13 авг в 12:15
29 600 ₽ за человека
Индивидуально по Заполярью: Териберка, Мурманск и Ура-Губа
Покачаться на качелях у океана, погулять по старинному поморскому поселению и столице Арктики
Начало: Мурманск, 12:00, в аэропорту или на ж/д вокзале
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
44 000 ₽ за всё до 2 чел.
Большое приключение на Кольском в мини-группе: Териберка, корабли и красоты Арктики
Выйти в море на поиск китов, узнать легенды коренных народов и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
1 июл в 08:00
5 июл в 08:00
74 900 ₽ за человека
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Прогуляться по столице, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и влюбиться в Русскую Арктику
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
35 000 ₽ за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света (мини-группа)
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Можете выбрать ...
30 июн в 08:00
3 июл в 08:00
44 900 ₽ за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
18 900 ₽ за человека
Экспресс-выезд в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
29 июн в 11:00
3 июл в 11:00
39 900 ₽ за человека
Северный экспресс-тур в мини-группе: Мурманск, Териберка и дополнительные активности на выбор
Погулять по атмосферному посёлку и осмотреть главные места столицы Арктики
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, до 13:00
30 июн в 08:00
3 июл в 08:00
29 900 ₽ за человека
Выходные в Арктике в мини-группе: Мурманск, Кировск и Териберка
Прогуляться по кладбищу кораблей, увидеть атомный ледокол и полюбоваться горными хребтами Хибин
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Начало: Мурманск, центр города (около ТК «Флагман», ул. Ге...
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
42 000 ₽ за человека
На Кольский в поисках китов и дельфинов мини-группой
Погулять по столице севера, вдохновиться пейзажами Териберки и отправиться на морскую прогулку
Начало: Аэропорт Мурманска или ж/д вокзал, время по догово...
2 июл в 08:00
5 июл в 08:00
54 900 ₽ за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову для вашей компании
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
85 000 ₽ за человека
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000 ₽ за всё до 5 чел.
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня в мини-группе
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня (...
2 июл в 08:00
4 июл в 08:00
64 900 ₽ за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском только для вашей компании
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 5 чел.
Киты, квадроциклы, сапы и деликатесы - Кольский на максималках
Поплавать в Кольском заливе, прокатиться по берегу океана и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
3 июл в 08:00
10 июл в 08:00
60 000 ₽ за человека
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в парк-отеле и знакомство с Кольским
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать ...
29 июн в 08:00
2 июл в 08:00
54 900 ₽ за человека
Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
50 000 ₽ за человека
Арктический экспресс на внедорожнике: Мурманск, Кола и Териберка только для вашей компании
Исследовать русскую Лапландию, посетить кладбище кораблей, узнать о жизни поморов и увидеть океан
Начало: Мурманск, заберём вас от вашего отеля, точное врем...
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
Поохотиться за северным сиянием, побывать на кладбище кораблей и погулять по берегу Баренцева моря
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека
Наедине с северной природой: выходные в лесу с прогулками по Териберке и Мурманску
Сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах (мини-группа)
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете выбра...
30 июн в 08:00
3 июл в 08:00
49 900 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
19 ноя в 18:00
26 ноя в 08:00
50 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
2 окт в 08:00
9 окт в 08:00
41 000 ₽ за человека
Горы и водопады Севера: тур на Кольский полуостров в мини-группе
Увидеть Хибины, посетить Териберку и добраться на джипах к реке Рисйок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, время - по дого...
1 июл в 08:00
5 июл в 08:00
64 900 ₽ за человека
Своей компанией на Русский Север: Мурманск, Териберка, Кировск и саамы
Увидеть Батарейский водопад, поймать Аврору, полюбоваться Хибинами и погулять по «Снежной деревне»
Начало: Мурманск, ваш отель, 8:30. Возможно любое время вс...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Арктические приключения: морская прогулка в поисках китов, Териберка и этническая деревня
Поиграть в саамские игры, побывать на кладбище кораблей и насладиться северными пейзажами
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 14:30
3 июл в 14:30
10 июл в 14:30
52 800 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
2 июл в 14:00
9 июл в 14:00
44 900 ₽ за человека
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
1 июл в 08:00
4 июл в 08:00
89 900 ₽ за человека
Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов
Почувствовать себя шеф-поваром, «поймать» северное сияние и погулять по саамской деревне
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашег...
6 июл в 08:00
25 июл в 08:00
95 000 ₽ за человека
Путешествие в Арктику только для вас: Мурманск, Териберка и локации на ваш выбор
Увидеть Кольский фьорд, погулять на снегоступах, полюбоваться Батарейским водопадом и горами Хибин
Начало: Аэропорт Мурманска, 8:00
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
74 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберка Китай»
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- Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю;
- Индивидуально по Заполярью: Териберка, Мурманск и Ура-Губа;
- Большое приключение на Кольском в мини-группе: Териберка, корабли и красоты Арктики;
- Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор;
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