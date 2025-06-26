Мои заказы

Богородск, Ворсма и Павлово-на-Оке: путешествие по нижегородской глубинке

Посетить знаменитые монастыри, полюбоваться заокскими далями и познакомиться с Берёзопольем
В нижегородской области много самобытного и удивительного. Мы будем путешествовать вдоль правого берега Оки от одного небольшого городка к другому. Посетим Оранский мужской и Свято-Троицкий женский монастыри. Я расскажу о традиционных ремёслах региона и местной истории. Вы познакомитесь со своеобразием Берёзополья, которое сочетает в себе духовные и светские традиции.
Богородск, Ворсма и Павлово-на-Оке: путешествие по нижегородской глубинке© Борис
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Мы погуляем по городу и при желании зайдём в Музей керамики, чтобы познакомиться с традициями гончарного ремесла региона и произведениями современных мастеров.

Оранский мужской Богородицкий монастырь. Я расскажу о необыкновенной истории этого места, и у вас будет возможность при желании прикоснуться к его святыне — Оранской иконе Божией Матери. А ещё мы сходим на святой источник.

Ворсма. Мы полюбуемся видом Свято-Троицкого Островоезерского монастыря, который расположен посередине озера. Прогуляемся к нему и зайдём внутрь.

В поездке вы узнаете:

  • О народах, которые населяли земли Берёзополья до прихода славян
  • Как здесь расселялись славяне во времена Владимирской Руси и Московского княжества
  • О походах Ивана Грозного
  • О появлении ремёсел: гончарного, кожевенного и кузнечного
  • Как мольбища уступали место православным местам
  • Как живётся в Берёзополье сейчас

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
    — входные билеты в богородский Музей керамики — 100 ₽ за чел., экскурсия — 500 ₽ за чел.
    — входные билеты в павловский Исторический музей — 100 ₽ за чел., экскурсия — 1000 ₽ за чел.

Борис
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение»:-)
Андрей
26 июн 2025
Очень интересная экскурсия!
Мы побывали в Богородске и Богородицком мужском монастыре. Нам очень повезло: мынастырь нас встретил и проводил колокольным звоном. Погуляли по улочкам Павлово, полюбовались прекрасными видами Оки, посетили Ворсму.
Борис
читать дальше

- замечательный гид, интересный рассказчик и просто приятный в общении человек) Узнали от него много нового об этих местах и самом Нижнем Новгороде.
Легко, непринуждённо, интересно и незаметно пролетело время.
Если снова соберусь в Нижний Новгород, обязательно воспользуюсь его услугами)

