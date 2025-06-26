В нижегородской области много самобытного и удивительного. Мы будем путешествовать вдоль правого берега Оки от одного небольшого городка к другому. Посетим Оранский мужской и Свято-Троицкий женский монастыри. Я расскажу о традиционных ремёслах региона и местной истории. Вы познакомитесь со своеобразием Берёзополья, которое сочетает в себе духовные и светские традиции.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Мы погуляем по городу и при желании зайдём в Музей керамики, чтобы познакомиться с традициями гончарного ремесла региона и произведениями современных мастеров.

Оранский мужской Богородицкий монастырь. Я расскажу о необыкновенной истории этого места, и у вас будет возможность при желании прикоснуться к его святыне — Оранской иконе Божией Матери. А ещё мы сходим на святой источник.

Ворсма. Мы полюбуемся видом Свято-Троицкого Островоезерского монастыря, который расположен посередине озера. Прогуляемся к нему и зайдём внутрь.

В поездке вы узнаете:

О народах, которые населяли земли Берёзополья до прихода славян

Как здесь расселялись славяне во времена Владимирской Руси и Московского княжества

О походах Ивана Грозного

О появлении ремёсел: гончарного, кожевенного и кузнечного

Как мольбища уступали место православным местам

Как живётся в Берёзополье сейчас

Организационные детали