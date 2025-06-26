В нижегородской области много самобытного и удивительного. Мы будем путешествовать вдоль правого берега Оки от одного небольшого городка к другому. Посетим Оранский мужской и Свято-Троицкий женский монастыри. Я расскажу о традиционных ремёслах региона и местной истории. Вы познакомитесь со своеобразием Берёзополья, которое сочетает в себе духовные и светские традиции.
Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Мы погуляем по городу и при желании зайдём в Музей керамики, чтобы познакомиться с традициями гончарного ремесла региона и произведениями современных мастеров.
Оранский мужской Богородицкий монастырь. Я расскажу о необыкновенной истории этого места, и у вас будет возможность при желании прикоснуться к его святыне — Оранской иконе Божией Матери. А ещё мы сходим на святой источник.
Ворсма. Мы полюбуемся видом Свято-Троицкого Островоезерского монастыря, который расположен посередине озера. Прогуляемся к нему и зайдём внутрь.
В поездке вы узнаете:
- О народах, которые населяли земли Берёзополья до прихода славян
- Как здесь расселялись славяне во времена Владимирской Руси и Московского княжества
- О походах Ивана Грозного
- О появлении ремёсел: гончарного, кожевенного и кузнечного
- Как мольбища уступали место православным местам
- Как живётся в Берёзополье сейчас
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
— входные билеты в богородский Музей керамики — 100 ₽ за чел., экскурсия — 500 ₽ за чел.
— входные билеты в павловский Исторический музей — 100 ₽ за чел., экскурсия — 1000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение»:-)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
А
Андрей
26 июн 2025
Очень интересная экскурсия!
Мы побывали в Богородске и Богородицком мужском монастыре. Нам очень повезло: мынастырь нас встретил и проводил колокольным звоном. Погуляли по улочкам Павлово, полюбовались прекрасными видами Оки, посетили Ворсму.
Борис
Борис
