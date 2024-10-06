Мы отправимся в Городец, уютно расположившийся на берегу Волги. Это город со старинными деревянными домами, обильно украшенными искусной резьбой. Вы познакомитесь с его достопримечательностями, побываете в музеях и сувенирных лавках. Отведаете знаменитые пряники и городецкое мороженое. А также по желанию продегустируете фермерские сыры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по древнему Городцу! На обзорной автомобильно-пешеходной экскурсии вы:
- Побываете за земляном валу, где стояла городецкая крепость
- Увидите Святое озеро и узнаете его легенду
- Посетите место, где Юрий Долгорукий нашёл икону Богородицы
- Прогуляетесь по музеям и сувенирным лавкам исторического квартала
- Зайдёте в Пряничный домик, где попьёте чай с городецким пряником
- Посетите Город Мастеров
- Заедете на святой источник — Никола Ключ (по желанию). А по дороге сможете купить волжскую рыбку и разливное городецкое пиво
- Примите участие в дегустации сыров на территории фермерского хозяйства (по желанию)
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсия рассчитана на 6–7 часов. Выезжаем из Нижнего Новгорода и возвращаемся туда же
- Для группы с большим количеством участников можно заказать минивэн или автобус — подробности уточняйте в переписке
- Если вы на своём транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества участников
Дополнительно оплачивается:
- Обед в ближайшем кафе (35–45 мин.)
- Дегустация сыров — 1500 ₽ с чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2356 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина. Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много оЗадать вопрос
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