Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде

Провели экскурсии для 2356 туристов

читать дальше нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города. Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!

Добрый день! Меня зовут Марина. Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о