Озеро Светлояр находится в природном парке 🌳 «Воскресенское Поветлужье» (единственном в Нижегородской области) и является памятником природы.

По дороге на озеро, профессиональный экскурсовод расскажем вам историю 📖 заволжских земель - край старообрядцев, староверов, край свободных людей, которые убегали сюда от гонений, жестоких помещиков, тюрьмы, сумы и прочей злой доли, здесь никогда не было крепостного права.

Светлояр - магическое место, одно из самых известных в России мест силы. Духовный и паломнический центр.

Вы узнаете множество научных гипотез его происхождения и легенд, удивительные факты исследований.

Узнаете о Китежской Руси. Град Китеж, ушедший под воду, спасаясь от нашествия Хана Батыя в начале 13 века - стал прототипом многих художесвтенных произведений. Возможно, гуляя вокруг озера, вы услишите звон колоколов подводного Града.

Каждый год на праздник Ивана Купала тысячи людей приезжают сюда и обходят вокруг озера со свечами в руках и молитвой

На берегу озера мы посетим часовню во имя иконы Казанской Божией Матери, загадаем желание на камне- следовике, с отпечатком стопы Богородицы и затем обойдем вокруг озера 1 или 3 раза по деревянным настилам.

Мы посетим Центр Керамики в селе Владимирское около озера. Керамические панно, посвященные и Граду Китежу и библейским сюжетам, и древней мифологии и современная керамическая посуда в разнообразных техниках обработки глины.

Современная молочная ферма- более 30 коров- вы увидите процесс дойки, современные технологии и секреты сыроварения и, конечно же, продегустируете наисвежайшую экологически чистую продукцию фабрики - несколько видов сыров, молоко, сметана и купите, при желании