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Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма

Нижегородский П.
Нижегородский П. – Гид из Нижнего Новгорода
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма

Что вы увидите

  • озеро Светлояр
  • Музей Керамики
  • Музейный центр Град Китеж
  • Молочная ферма
  • город Семенов
  • фабрика Хохломская роспись
  • усадьба Левашовых
  • Шереметьевский замок
Озеро Светлояр находится в природном парке 🌳 «Воскресенское Поветлужье» (единственном в Нижегородской области) и является памятником природы.
По дороге на озеро, профессиональный экскурсовод расскажем вам историю 📖 заволжских земель - край старообрядцев, староверов, край свободных людей, которые убегали сюда от гонений, жестоких помещиков, тюрьмы, сумы и прочей злой доли, здесь никогда не было крепостного права.
Светлояр - магическое место, одно из самых известных в России мест силы. Духовный и паломнический центр.
Вы узнаете множество научных гипотез его происхождения и легенд, удивительные факты исследований.
Узнаете о Китежской Руси. Град Китеж, ушедший под воду, спасаясь от нашествия Хана Батыя в начале 13 века - стал прототипом многих художесвтенных произведений. Возможно, гуляя вокруг озера, вы услишите звон колоколов подводного Града.
Каждый год на праздник Ивана Купала тысячи людей приезжают сюда и обходят вокруг озера со свечами в руках и молитвой
На берегу озера мы посетим часовню во имя иконы Казанской Божией Матери, загадаем желание на камне- следовике, с отпечатком стопы Богородицы и затем обойдем вокруг озера 1 или 3 раза по деревянным настилам.
Мы посетим Центр Керамики в селе Владимирское около озера. Керамические панно, посвященные и Граду Китежу и библейским сюжетам, и древней мифологии и современная керамическая посуда в разнообразных техниках обработки глины.
Современная молочная ферма- более 30 коров- вы увидите процесс дойки, современные технологии и секреты сыроварения и, конечно же, продегустируете наисвежайшую экологически чистую продукцию фабрики - несколько видов сыров, молоко, сметана и купите, при желании
Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
  • экскурсия по молочной ферме
  • дегустация
Что не входит
  • музей керамики - дополнительно, при желании - 250 руб\чел с экскурсией, 150 руб\чел - просто посещение
  • Обед в кафе - по желанию
Начало и место завершения
🚩 удобное для туриста место в городе
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма
Светлояр - экскурсия на легендарное озеро, место силы и духовный центр + Музей Керамики + Сыроварня и молочная ферма

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Нижегородский П.
Нижегородский П.
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