Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
11 дек в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 14:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Новосибирску и музей
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска и откройте для себя необычный музей, где каждая деталь расскажет о жизни и культуре разных народов
Начало: На улице Ленина
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июля 2025Галина, огромное спасибо за шикарную организацию и интересное времяпровождение! Мне повезло дважды: обычно у гидов одновременно несколько туристов, а в
- ННаталья15 апреля 2025Спасибо огромное умничкам - гидам, в особенности Галине, за мой насыщенный и познавательный день в их компании! Экскурсия в музей - это нечто👍 однозначно рекомендую всем🔝
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Музей мировой погребальной культуры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
