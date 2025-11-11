Мои заказы

Из Перми - в этнопарк истории реки Чусовой

Погрузитесь в историю реки Чусовой: русская изба, Успенский скит, святой источник и уникальные экспозиции ждут вас в этнопарке
Экскурсия в этнопарк Чусовой - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру региона.

Участники посетят Успенский Трифонов скит, попробуют святую воду из родника и загадают желание у часовни Трифона Вятского.

Путешествие также включает посещение парка истории реки Чусовой, где можно увидеть коллекцию деревянных игрушек и узнать о походе Ермака в Сибирь. Живописные пейзажи и интересные факты делают эту экскурсию незабываемой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🧒 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Культурное обогащение
Из Перми - в этнопарк истории реки Чусовой© Константин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Успенский Трифонов скит
  • Часовня Трифона Вятского
  • Парк истории реки Чусовой
  • Памятный знак Ермаку

Описание экскурсии

  • Успенский Трифонов скит. Был создан в память о проживании здесь святого Трифона Вятского в 1571–1579 годах
  • Часовня Трифона Вятского. Чтобы добраться до неё, вам предстоит пройти 200 ступеней. Считается, что каждая из них — шаг к спасению
  • Трифоновский родник и купель. По преданию, благодатную силу источник получил после молитв преподобного Трифона
  • Живописные пейзажи реки Чусовой. Вам откроется красивый вид на Чусовской залив Камского водохранилища и остров Ермака
  • Памятный знак, посвящённый походу Ермака в Сибирь. Это трёхметровая стела, очертаниями напоминающая часовенку. Справа и слева к ней примыкают два блока с землёй: на левом можно разглядеть надпись «Чусовской городок», на правом — «Город Тобольск»
  • Парк истории реки Чусовой — музей под открытым небом около Арининой горы. Мы посетим все выставочные избы музея — несколько русских деревянных домов с самостоятельными экспозициями
  • База олимпийского резерва «Огонёк», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом

Во время экскурсии мы:

  • Поговорим о реке Чусовой, которая берёт своё начало в Европе, буквально «прорубает» Уральские горы и впадает в Каму уже в Азии
  • Обсудим поход Ермака и присоединение Сибири к Московскому государству
  • Покорим велосипед Артамонова
  • Покатаемся на ярмарочной карусели начала 20 века
  • Сможем сами выковать гвоздь
  • Увидим «Алые паруса» Александра Грина

Также вы узнаете о ярких представителях рода Строгановых на Урале, истории добычи соли и деятельности преподобного Трифона Вятского

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет. Специальная физическая подготовка не нужна
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или ГАЗ Соболь. Дорога занимает 2 часа в одну сторону (140 км)
  • Вход на территорию парка бесплатный. Чтобы попасть внутрь изб, нужно договариваться о посещении за 1-2 дня до экскурсии. Стоимость — 250 ₽ для взрослых, 125 ₽ для школьников и пенсионеров. Пожалуйста, сообщите о своём желании заранее
  • Также отдельно (по желанию) оплачивается: изготовление гвоздей и именных брелоков в кузне — 100 ₽, обед — по меню
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

