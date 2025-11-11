Экскурсия в этнопарк Чусовой - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру региона.
Участники посетят Успенский Трифонов скит, попробуют святую воду из родника и загадают желание у часовни Трифона Вятского.
Путешествие также включает посещение парка истории реки Чусовой, где можно увидеть коллекцию деревянных игрушек и узнать о походе Ермака в Сибирь. Живописные пейзажи и интересные факты делают эту экскурсию незабываемой
Участники посетят Успенский Трифонов скит, попробуют святую воду из родника и загадают желание у часовни Трифона Вятского.
Путешествие также включает посещение парка истории реки Чусовой, где можно увидеть коллекцию деревянных игрушек и узнать о походе Ермака в Сибирь. Живописные пейзажи и интересные факты делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🧒 Подходит для всей семьи
- 🎨 Культурное обогащение
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Успенский Трифонов скит
- Часовня Трифона Вятского
- Парк истории реки Чусовой
- Памятный знак Ермаку
Описание экскурсии
- Успенский Трифонов скит. Был создан в память о проживании здесь святого Трифона Вятского в 1571–1579 годах
- Часовня Трифона Вятского. Чтобы добраться до неё, вам предстоит пройти 200 ступеней. Считается, что каждая из них — шаг к спасению
- Трифоновский родник и купель. По преданию, благодатную силу источник получил после молитв преподобного Трифона
- Живописные пейзажи реки Чусовой. Вам откроется красивый вид на Чусовской залив Камского водохранилища и остров Ермака
- Памятный знак, посвящённый походу Ермака в Сибирь. Это трёхметровая стела, очертаниями напоминающая часовенку. Справа и слева к ней примыкают два блока с землёй: на левом можно разглядеть надпись «Чусовской городок», на правом — «Город Тобольск»
- Парк истории реки Чусовой — музей под открытым небом около Арининой горы. Мы посетим все выставочные избы музея — несколько русских деревянных домов с самостоятельными экспозициями
- База олимпийского резерва «Огонёк», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом
Во время экскурсии мы:
- Поговорим о реке Чусовой, которая берёт своё начало в Европе, буквально «прорубает» Уральские горы и впадает в Каму уже в Азии
- Обсудим поход Ермака и присоединение Сибири к Московскому государству
- Покорим велосипед Артамонова
- Покатаемся на ярмарочной карусели начала 20 века
- Сможем сами выковать гвоздь
- Увидим «Алые паруса» Александра Грина
Также вы узнаете о ярких представителях рода Строгановых на Урале, истории добычи соли и деятельности преподобного Трифона Вятского
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет. Специальная физическая подготовка не нужна
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или ГАЗ Соболь. Дорога занимает 2 часа в одну сторону (140 км)
- Вход на территорию парка бесплатный. Чтобы попасть внутрь изб, нужно договариваться о посещении за 1-2 дня до экскурсии. Стоимость — 250 ₽ для взрослых, 125 ₽ для школьников и пенсионеров. Пожалуйста, сообщите о своём желании заранее
- Также отдельно (по желанию) оплачивается: изготовление гвоздей и именных брелоков в кузне — 100 ₽, обед — по меню
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живыеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Индивидуальная экскурсия по Чусовским камням-бойцам. Посетите старинную деревню Усть-Койва, узнайте тайны Царских ворот и полюбуйтесь Камнем Красный
11 ноя в 21:00
12 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья
Узнайте о деревянной архитектуре и жизни крестьян Прикамья. Путешествие в музей Хохловка откроет секреты прошлого и удивит красотой природы
Начало: По договорённости
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.