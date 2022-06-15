Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие

Урал встретит вас гостеприимством современных городов и ореолом старинных легенд. Край богат старинными особняками

4.7
3 отзыва
Урал встретит вас гостеприимством современных городов и ореолом старинных легенд. Край богат старинными особняками, церквями, этнографическими музеями и прекрасной природой.

Именно в здешних краях собирал свои уральские сказы, самые мистические из русских преданий, Павел Бажов.

Здесь Данила-мастер спускался в подземное царство, чтобы выточить для хозяйки Медной горы каменный цветок, здесь до сих пор рассказывают про заколдованные города и древних пермских богов. Здесь расположен удивительный Каменный город.
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Пермский край - впечатлений через край. Летнее путешествие
Ближайшие даты:
10
июн

Что вас ожидает 🤩

Сочная местная кухня
Сочная местная кухня
Нас ждет обед-дегустация блюд Пермской кухни
Каменный город
Каменный город
Совершим путешествие лабиринтам и площадям «заколдованного» города, осмотрим самую высокую точку, где расположен источник силы
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России
Музей "Хохловка"
Музей "Хохловка"
Полюбуемся на лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья
Белогорский монастырь
Белогорский монастырь
Посетим храм, святой источник и купель, расположенные на вершине Белой горы

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь.

Встреча в аэропорту в 5 утра.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

Обед-дегустация блюд Пермской кухни (оплачивается отдельно).

Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”.

Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги.

Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы.

Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения.

В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли.

Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых.

Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа.

Местное население почитало эти скульптуры за главное божество.

С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу.

Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по Перми
2 день
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года. В этот день состоялось освящение Царского Креста на Белой горе в память о чудесном избавлении Цесаревича Николая Александровича (будущего Императора Николая II) от смертельной опасности (в Японии на него было совершено покушение). 

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Обед в трапезной монастыря (оплачивается отдельно).

Переезд в Кунгур.

Экскурсия по городу.

В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.

Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
3 день
Каменный город

 Завтрак в отеле.

Ранний выезд.

Переезд в Каменный город.

Экскурсия по парку.

В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.

Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».

Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.

Обед (оплачивается отдельно).

Возвращение в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день
Архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.

Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Переезд в поселок Ильинский.

Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).

Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.

Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.

В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.

В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.

Обед (оплачивается отдельно).

Возвращение в Пермь к 18.00 и окончание программы.

Рекомендуемые вылеты после 20.00

Архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей Хохловка

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Прикамье или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Даты заездаДвух- ,трехместноеОдноместное
10.06, 03.11 (без пакета питания)18 00020 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Прикамье с завтракамираннее заселение с завтраком в день прибытиягрупповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсыпереезды на комфортабельном автобусеуслуги гида-сопровождающегоэкскурсия по Пермиэкскурсия по Кунгуруэкскурсия в Белогорский монастырьэкскурсия в Каменный город
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратнопитание: 4 обеда – 3 000 руб. /чел. доп. ночь в Перми – от 3 000р. /1 900 TWIN/SGLвходной билет в Пермскую Художественную галерею – 150 руб. пожертвование в Белогорский монастырь – 50 руб. входной билет в Кунгурскую ледяную пещеру – 900 руб. входной билет в Хохловку – 400 руб. входной билет в Ильинский районный краеведческий музей – 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что попробуем из местной кухни?

Примерное меню обеда-дегустации в первый день тура:

  • Салат по Коми-Пермяцки
  • Суп-крем из пистиков
  • Кундюмы с лесными грибами запеченные в сметане
  • Посикунчик с мясом
  • Посикунчик с пистиками
  • Соус "Макалка"
  • Соус "Хреновка"
  • Шанежка картофельная мини (тесто слоеное)
  • Туринув-ва (напиток из клюквы и рябины)
  • Бальзам "Парма"
Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ: Санкт-Петербург - Пермь [ПОБЕДА] DP569 00:30 - 04:50 [АЭРОФЛОТ] SU6581 00:05 - 04:25
  • Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву или утренний вылет на следующий день после окончания программы с оплатой дополнительной ночи в Перми. [ПОБЕДА] DP570 06:00 - 06:40 [АЭРОФЛОТ] SU6582 05:20 - 05:55
  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЕЗДА:
  • Санкт-Петербург - Пермь - поезда 145 и 74 с прибытием на сутки раньше начала программы.
  • Пермь - Санкт-Петербург удобных поездов нет

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ: Москва - Пермь [S7 Airlines] S71159 DME 23:55 - 04:00 [АЭРОФЛОТ] SU1200 SVO 08:05 - 12:20
  • Пермь - Москва [АЭРОФЛОТ] SU1205 SVO 22:55 - 23:20 [S7 Airlines] S71158 20:00 - 20:15
  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЕЗДА:
  • Москва - Пермь - поезд 002, прибытие в Пермь в 5:20
  • Пермь - Москва - поезд 077, отправление из Перми 19:55

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Может ли измениться программа тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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