Прибытие в Пермь.
Встреча в аэропорту в 5 утра.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
Обед-дегустация блюд Пермской кухни (оплачивается отдельно).
Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”.
Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги.
Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы.
Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения.
В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли.
Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых.
Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа.
Местное население почитало эти скульптуры за главное божество.
С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу.
Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.
Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года. В этот день состоялось освящение Царского Креста на Белой горе в память о чудесном избавлении Цесаревича Николая Александровича (будущего Императора Николая II) от смертельной опасности (в Японии на него было совершено покушение).
Свободное время для посещения святого источника и купели.
Обед в трапезной монастыря (оплачивается отдельно).
Переезд в Кунгур.
Экскурсия по городу.
В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.
В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.
Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.
Возвращение в Пермь.
Завтрак в отеле.
Ранний выезд.
Переезд в Каменный город.
Экскурсия по парку.
В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.
Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».
Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.
Обед (оплачивается отдельно).
Возвращение в Пермь.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Переезд в поселок Ильинский.
Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).
Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.
Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.
В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.
В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.
Обед (оплачивается отдельно).
Возвращение в Пермь к 18.00 и окончание программы.
Рекомендуемые вылеты после 20.00
Тур предусматривает проживание в отеле Прикамье или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Даты заезда
|Двух- ,трехместное
|Одноместное
|10.06, 03.11 (без пакета питания)
|18 000
|20 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Примерное меню обеда-дегустации в первый день тура:
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.