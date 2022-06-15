Урал встретит вас гостеприимством современных городов и ореолом старинных легенд. Край богат старинными особняками, церквями, этнографическими музеями и прекрасной природой. Именно в здешних краях собирал свои уральские сказы, самые мистические из русских преданий, Павел Бажов. Здесь Данила-мастер спускался в подземное царство, чтобы выточить для хозяйки Медной горы каменный цветок, здесь до сих пор рассказывают про заколдованные города и древних пермских богов. Здесь расположен удивительный Каменный город.

Посетим храм, святой источник и купель, расположенные на вершине Белой горы

Полюбуемся на лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России

Совершим путешествие лабиринтам и площадям «заколдованного» города, осмотрим самую высокую точку, где расположен источник силы

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь. Встреча в аэропорту в 5 утра. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Перми. Обед-дегустация блюд Пермской кухни (оплачивается отдельно). Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”. Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги. Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы. Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения. В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли. Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых. Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа. Местное население почитало эти скульптуры за главное божество. С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу. Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи. Свободное время.

2 день Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле. Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь. Экскурсия по монастырю. Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря. Датой основания Белогорского монастыря принято считать 16 июня 1891 года. В этот день состоялось освящение Царского Креста на Белой горе в память о чудесном избавлении Цесаревича Николая Александровича (будущего Императора Николая II) от смертельной опасности (в Японии на него было совершено покушение). Свободное время для посещения святого источника и купели. Обед в трапезной монастыря (оплачивается отдельно). Переезд в Кунгур. Экскурсия по городу. В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков. Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России. Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная. В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту. Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам. Возвращение в Пермь.

3 день Каменный город

Завтрак в отеле. Ранний выезд. Переезд в Каменный город. Экскурсия по парку. В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями. Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха». Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы. Обед (оплачивается отдельно). Возвращение в Пермь.

4 день Архитектурно-этнографический музей Хохловка