Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь.

Преимущества этого путешествия:

активное путешествие – Вы прокатитесь на снегоходах по “уснувшим” деревенькам, где сохранились старинные церкви и часовни;

необычные места – древний вулкан Гирвас зарядит вас энергией;

гастрономические изыски – во время путешествия вы попробуете Карелию на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами;

новый опыт – вы освоите управление собачьей упряжкой, и на снегоступах ходить научитесь, чтобы увидеть самые потаенные места.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Есть ограничение по весу на упряжках – до 120 кг.