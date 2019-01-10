Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь.
Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Есть ограничение по весу на упряжках – до 120 кг.
Встречаемся в г.Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка!
Идем пробовать воду из источников первого российского курорта “Марциальные воды”, основанного самим Петром I в 1719 году.
Далее по маршруту – водопад Кивач.
Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией падающего потока воды.
Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.
Заезжаем на базу отдыха, обедаем и переодеваемся для следующих активностей!
Продолжаем наш путь и направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.
Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой
Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.
Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.
Заселяемся.
На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе..
Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.
Катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!
Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.
Это самая древняя церковь в Карелии!
Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.
Гуляем, исследуем, вдохновляемся.
Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.
Отправляемся дальше!
На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.
Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.
Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.
Учимся жарить красную рыбу на камне.
Возвращаемся на базу.
Ужинаем, дегустируем карельские настойки и идем в жаркую баню.
Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
60 км на снегоходах.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня едем к древнему вулкану Гирвас, который обнаружили после строительства плотины для ГЭС.
Этим скалам миллионы лет!
Выезжаем на посадочную полосу заброшенного военного аэродрома, добавляем скорости и мчимся вперед.
Посещаем удивительное место – Поор-порог.
Гуляем на снегоступах по местам съемок новой версии фильма «А зори здесь тихие…».
Устраиваем настоящий зимний пикник.
Делаем рыбку на бревне, пьем чай с морошковым вареньем и бутербродами с красной икрой!
Возвращаемся на базу, переодеваемся и отправляемся в Петрозаводск.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Ужинаем блюдами карельской кухни в уютном ресторане.
Уезжаем вечерними поездами.
50 км на снегоходах, прогулка на снегоступах 2-3 км.
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т.п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 8 до 12 лет необходимо учесть:
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
Так как пассажиру на снегоходе далеко не так комфортно, как водителю, взрослый должен быть предельно аккуратен при маневрировании. Также необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин: