Летние выходные в Карелии

Летний тур на выходные в Карелию - это возможность совместить стандартные экскурсии с несложным сплавом по реке Шуя

5
3 отзыва
Летний тур на выходные в Карелию — это возможность совместить стандартные экскурсии с несложным сплавом по реке Шуя и посещением рыбного рынка, где можно приобрести местные рыбные деликатесы в качестве сувениров.
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
Летние выходные в Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсионная классика Карелии
Экскурсионная классика Карелии
Нас ждет экскурсия по Петрозаводску, музей "Кижи", Марциальные воды, водопад Кивач, центр шунгита
Северная романтика
Северная романтика
Выходные в краю удивительной северной природы и чистейшего воздуха
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
По желанию отправимся на сплав на рафтах или в экопарк «Белая гора» за нетронутой массовым туризмом природой

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~07:50).

Гид  встречает с табличкой "Выходные в Карелии".

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак  в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. 

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи.

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Петрозаводск, остров КижиПетрозаводск, остров КижиПетрозаводск, остров КижиПетрозаводск, остров Кижи
2 день
Центр шунгита, Марциальные воды, водопад &quot;Кивач&quot;

Завтрак.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.

Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Загородная экскурсия "Первый российский курорт "Марциальные воды» – водопад Кивач".

Знакомство с интересной историей курорта "Марциальные Воды", основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как "северный богатырь".

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Обед в кафе.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в город.

Свободное время.

Центр шунгита, Марциальные воды, водопад &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, Марциальные воды, водопад &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, Марциальные воды, водопад &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, Марциальные воды, водопад &quot;Кивач&quot;
3 день
Экскурсии по желанию, отъезд

Завтрак.

12:00 Освобождаем номера.

Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска.

Свободное время.

Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:

1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. 

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! 

После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. 

Возвращение в город Петрозаводск.

Стоимость на 2022 г: 1 800 руб./взрослый; 1 600 руб./ребенок от 5 лет.

2. Поездка на загородную экскурсию к уникальному природному объекту – экопарк "Белая гора" (115 км от Петрозаводска).

Здесь добывался тивдийский мрамор (по-другому Белогорский), который в дальнейшем использовали при строительстве основных значимых мест Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.

В ходе экскурсии вы прокатитесь на понтоне по озеру, узнаете историю одного из старейших в России карьеров по добыче мрамора, поднимитесь на самую вершину горы, откуда открывается завораживающий вид на озеро, деревню и лесные просторы.

Это место еще не получило широкой известности.

Пока оно не "раскручено», Вы сможете в уединении наслаждаться нетронутой природой.

После экскурсии Вас угостят чаем из самовара и свежей карельской выпечкой. 

Возвращение в город Петрозаводск.

Стоимость на 2022 г: 2 500 руб. / чел. (при группе от 5 человек).

Отъезд вечерними поездами.

Экскурсии по желанию, отъездЭкскурсии по желанию, отъездЭкскурсии по желанию, отъездЭкскурсии по желанию, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб.:

Размещение2-хместный номер1-номестный номерДоп. место
Мини-отель "Турист"16 80020 600
Отель "Онежский замок" 3*18 90024 40017 200
Спа-отель "Карелия" 4*19 80020 90016 200

Скидки на тур: 1 600 руб. / ребенок до 7 лет, 1 400 руб. / школьник до 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в заповедник «Кивач» и на «Марциальные воды»
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсия в экопарк «Белая гора»
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
  • Экскурсия в музей-заповедник "Кижи" (проезд на Метеоре "Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск", входная плата и обзорная экскурсия в музее-заповеднике "Кижи". Продолжительность: 7 часов)4 600 руб. /взрослый4 300 руб. /пенсионеры, студенты2 900 руб. /дети от 6 до 16 лет2 500 руб. /дети от 2 до 5 лет (включительно)дети до 2 лет (без предоставления места на метеоре) – бесплатно.
  • 4 600 руб. /взрослый
  • 4 300 руб. /пенсионеры, студенты
  • 2 900 руб. /дети от 6 до 16 лет
  • 2 500 руб. /дети от 2 до 5 лет (включительно)
  • Дети до 2 лет (без предоставления места на метеоре) – бесплатно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.
Каковы условия участия в сплаве на рафтах по реке Шуя?

Сплав на рафтах рассчитан на обычных городских жителей: «новичков». Он не требует специальной физической подготовки, опыта водных походов и даже умения плавать.

Рафты – это надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор в каждом рафте. Перед началом сплава будет инструктаж по технике безопасности и каждому туристу инструктор выдаст снаряжение: спасательный жилет и весло.

Приготовьте купальные принадлежности, потому что в жаркую погоду нет ничего приятнее купания в чистой речной воде. А после сплава пригодится комплект сухой сменной одежды, чтобы переодеться.

Сплав всех заряжает энергией и позитивными эмоциями.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня - июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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