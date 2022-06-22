Летний тур на выходные в Карелию — это возможность совместить стандартные экскурсии с несложным сплавом по реке Шуя и посещением рыбного рынка, где можно приобрести местные рыбные деликатесы в качестве сувениров.

По желанию отправимся на сплав на рафтах или в экопарк «Белая гора» за нетронутой массовым туризмом природой

Выходные в краю удивительной северной природы и чистейшего воздуха

Нас ждет экскурсия по Петрозаводску, музей "Кижи", Марциальные воды, водопад Кивач, центр шунгита

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50). Гид встречает с табличкой "Выходные в Карелии". Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Завтрак в уютном кафе. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

2 день Центр шунгита, Марциальные воды, водопад "Кивач"

Завтрак. Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. Загородная экскурсия "Первый российский курорт "Марциальные воды» – водопад Кивач". Знакомство с интересной историей курорта "Марциальные Воды", основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора. Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как "северный богатырь". Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы. Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок! Возвращение в город. Свободное время.

3 день Экскурсии по желанию, отъезд