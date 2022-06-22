Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой "Выходные в Карелии".
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Завтрак.
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.
Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия "Первый российский курорт "Марциальные воды» – водопад Кивач".
Знакомство с интересной историей курорта "Марциальные Воды", основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как "северный богатырь".
Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Обед в кафе.
Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Возвращение в город.
Свободное время.
Завтрак.
12:00 Освобождаем номера.
Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска.
Свободное время.
Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:
1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя.
Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения!
После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере.
Возвращение в город Петрозаводск.
Стоимость на 2022 г: 1 800 руб./взрослый; 1 600 руб./ребенок от 5 лет.
2. Поездка на загородную экскурсию к уникальному природному объекту – экопарк "Белая гора" (115 км от Петрозаводска).
Здесь добывался тивдийский мрамор (по-другому Белогорский), который в дальнейшем использовали при строительстве основных значимых мест Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.
В ходе экскурсии вы прокатитесь на понтоне по озеру, узнаете историю одного из старейших в России карьеров по добыче мрамора, поднимитесь на самую вершину горы, откуда открывается завораживающий вид на озеро, деревню и лесные просторы.
Это место еще не получило широкой известности.
Пока оно не "раскручено», Вы сможете в уединении наслаждаться нетронутой природой.
После экскурсии Вас угостят чаем из самовара и свежей карельской выпечкой.
Возвращение в город Петрозаводск.
Стоимость на 2022 г: 2 500 руб. / чел. (при группе от 5 человек).
Отъезд вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб.:
|Размещение
|2-хместный номер
|1-номестный номер
|Доп. место
|Мини-отель "Турист"
|16 800
|20 600
|–
|Отель "Онежский замок" 3*
|18 900
|24 400
|17 200
|Спа-отель "Карелия" 4*
|19 800
|20 900
|16 200
Скидки на тур: 1 600 руб. / ребенок до 7 лет, 1 400 руб. / школьник до 16 лет.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
Сплав на рафтах рассчитан на обычных городских жителей: «новичков». Он не требует специальной физической подготовки, опыта водных походов и даже умения плавать.
Рафты – это надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор в каждом рафте. Перед началом сплава будет инструктаж по технике безопасности и каждому туристу инструктор выдаст снаряжение: спасательный жилет и весло.
Приготовьте купальные принадлежности, потому что в жаркую погоду нет ничего приятнее купания в чистой речной воде. А после сплава пригодится комплект сухой сменной одежды, чтобы переодеться.
Сплав всех заряжает энергией и позитивными эмоциями.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня - июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.