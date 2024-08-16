Приглашаем в насыщенное путешествие по краю рек, озер и лесов! Вы познакомитесь с водопадами Ахинкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала. Наш гид расскажет о местных традициях, культуре, кухне и природе.
Описание экскурсии
Водопады Ахинкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки. Вы полюбуетесь бурно стекающими по гранитным уступам потокам воды в окружении хвойного леса. По желанию, также погуляете по экотропе «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и деревянными скульптурами сказочных героев.
Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон. Это большое озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. А мы раскроем связанные с ним интересные факты.
Обзорная экскурсия по Сортавале — проезжая по городу, мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): экотропа у водопадов Ахинкоски — 500 ₽/взрослые, 400 ₽/пенсионеры, студенты и дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно, активные развлечения в Рускеале (прокат лодок, веревочный парк итд) — по ценам парка
- Еда и напитки не включены в стоимость. Комплексный обед — около 750-900 ₽
- Экскурсия по Сортавале не включает остановок у достопримечательностей
в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пакет полный (входной билет и экскурсия в рускеала входят в стоимость)
|4950 ₽
|Дети до 16 лет
|4450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 1346 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
16 авг 2024
Большой плюс этой экскурсии, что не надо было бегать галопом за экскурсоводом. Выделялось достаточное время на локацию и турист мог по своему желанию идти с экскурсией или гулять по локации самостоятельно, что очень важно для людей в возрасте и с проблемами передвижения. За это мой отдельный плюс.
В
Владимир
16 авг 2024
Отличная организация и сама экскурсия, рекомендую.
Н
Наталья
13 авг 2024
Только приехали с экскурсии, очень понравилось, экскурсовод Юлия, просто умничка! Отзывчивая, доброжелательная, много знает и интересно рассказывает! Спасибо большое за прекрасный и позновательный день! Всем рекомендуем!
Мария
19 июл 2024
Мне понравилось иметь дело с этой кампанией сразу:быстрое реагирование,чётко, понятно. Сама поездка это подтвердила:гид Дарья рассказывала о местности, народе и истории,подкрепляя рассказ картинками и загадками, что, конечно,помогает просникнуться рассказом. Всё прошло организованно и по плану. Считаю,что поездка подойдёт всем заинтересованным туристам,понимающим расстояния этого истинно прекрасного края.
Валерия
6 июл 2023
Отличная экскурсия.
А
Анна
25 июл 2022
Экскурсия понравилась. Места очень красивые
Н
Наталья
12 июл 2022
Мраморный коньон понравился, но поездка из Петрозаводска очень долгая, а организатор ещё усугубил, заселяя туристов по дороге в отель, причем 2 раза завозили две группы туристов в один и тот
Роман
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию и проверим корректность тайминга в данном туре.
Спасибо!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию и проверим корректность тайминга в данном туре.
Спасибо!
Т
Татьяна
12 июл 2022
Никто нас не предупредил, что помимо основного маршрута, который и так довольно утомителен, с нами будет пол автобуса туристов, которые путешествовали по другой немного программе и мы их завозили на турбазу по дороге в Рускеалу и обратно, потеряв довольно много времени… Это испортило все впечатление от поездки.
Роман
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию и проверим корректность тайминга в данном туре.
Спасибо!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию и проверим корректность тайминга в данном туре.
Спасибо!
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