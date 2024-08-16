Приглашаем в насыщенное путешествие по краю рек, озер и лесов! Вы познакомитесь с водопадами Ахинкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала. Наш гид расскажет о местных традициях, культуре, кухне и природе.

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Описание экскурсии

Водопады Ахинкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки. Вы полюбуетесь бурно стекающими по гранитным уступам потокам воды в окружении хвойного леса. По желанию, также погуляете по экотропе «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и деревянными скульптурами сказочных героев.

Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон. Это большое озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. А мы раскроем связанные с ним интересные факты.

Обзорная экскурсия по Сортавале — проезжая по городу, мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу.

Организационные детали