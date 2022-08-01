Преимущества этого путешествия:
Выезд из Петрозаводска поездом 682 А в 19:45.
Выезд из Спб поездом 350.
Для корпоративной группы возможен выезд автобусом из Петрозаводска.
09:00 Прибытие в г. Костомукша.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Посещение государственного природного парка «Дружба».
Знакомство с визит-центром заповедника.
Во время экскурсии мы узнаем много интересного о жизни обитателей местных лесов: муравьев, медведей, рассомах, птиц, лосей, зайцев.
Фотоловушки от охотоведов Заповедника покажут занимательные кадры о "мишках".
Актуальный рассказ о пользе северных растений, о народных промыслах, праздниках и традициях жителей Карелии.
Визит-центр оборудован по последнему слову техники и, что немаловажно – все можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус.
Будет интересно и взрослым, и детям!
Пешеходная учебно-экологическая тропа «Удивительное рядом».
В самом сердце Костомукши есть уголок нетронутой природы – чарующий лес вокруг офиса заповедника.
Протяжённость тропы – 500 метров.
Вышка на берегу озера для наблюдения за природой.
Автобусный переезд в Костомукшский Заповедник.
Поход с инструктором по «Тропе Коробейников» на снегоступах с пикником.
В стародавние времена в этих краях процветало ремесло коробейничество.
Сильные и смелые мужчины отправлялись в дальнюю дорогу с коробом за плечами, чтобы принести необходимые товары в дальние хутора и деревни.
Маршрут, по которому проложена тропа, захватывает небольшой отрезок пути.
Сто лет назад по нему ходили торговцы – коробейники.
Мы увидим, как бережно относились к природе карелы, какие приспособления использовали, чтобы облегчить добычу рыбы и дичи.
Маршрут оборудован деревянными настилами, удобной беседкой и местами отдыха.
Возвращение в г. Костомукша.
Размещение в гостинице и благоустроенных коттеджах гостевого комплекса "Фрегат".
На территории – баня, мангал, конный клуб, Карельский музейный дом.
Ужин – вкусный, сытный в карельских традициях!
Отдых и встреча Православного Рождества в компании или в семейном кругу в теплом коттедже.
Отдых в коттедже.
Комплекса "Фрегат" приглашает на дополнительные программы – катание на снегоходах, прогулка на лошадях, посещение карельского дома.
Питание самостоятельное или в ресторане комплекса.
Вечером посещение аквапарка "Синиранта" – синий берег.
Новый, современный аквапарк, построенный по финскому образцу.
В аквапарке: плавательный бассейн, детский бассейн, турецкие бани, финские сауны, гидромассаж, занятия по аквааэробике, кафе.
Входные билеты за доп. плату.
Завтрак в кафе.
Выезд из гостиницы с вещами.
Загородная поездка – День на хуторе "Кормило".
Хозяева будут рады познакомить вас с деревенским бытом.
Хутор расположен на одноименном озере в 45 км севернее города Костомукша и в 6 км южнее деревни Вокнаволок.
Здесь находится единственный в Карелии музей самоваров и коллекция старинных безменов.
На ферме содержатся лошади редкой породы – Тинкер, ездовые Самоедские собаки, романовские овцы и фазаны экзотических пород.
Экскурсия по музею и территории.
Обед на ферме.
Поездка в рунопевческую деревню Вокнаволок.
Деревне Вокнаволок около 400 лет.
Эта деревня стоит на берегу озера Куйтто и издавна считалась старинным рунопевческим центром Беломорской Карелии.
Именно здесь Э. Леннрот записал самые полные руны для своего эпоса.
Прогулка по деревне с посещением «Дома деревни – Кюлятало», православной церкви.
Осмотр традиционных домов северных карел; памятник знаменитому исполнителю рун Мийхкеле Перттунену.
Мастер-класс по рукоделию с традиционным чаепитием.
Завершение экскурсионной программы.
Трансфер на вокзал г. Костомукша.
20:00 Отправление вечерним поездом 350 в Петрозаводск и Санкт - Петербург.
Тур предусматривает проживание в благоустроенных коттеджах с сауной "Фрегат" (г. Костомукша).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Скидка на третьего в номере 1000 рублей с человека.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.