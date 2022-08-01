Для корпоративной группы возможен выезд автобусом из Петрозаводска.

Выезд из Петрозаводска поездом 682 А в 19:45.

Экскурсия по Костомукше, парк «Дружба», «Тропа Коробейников» на снегоступах

09:00 Прибытие в г. Костомукша.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Посещение государственного природного парка «Дружба».

Знакомство с визит-центром заповедника.

Во время экскурсии мы узнаем много интересного о жизни обитателей местных лесов: муравьев, медведей, рассомах, птиц, лосей, зайцев.

Фотоловушки от охотоведов Заповедника покажут занимательные кадры о "мишках".

Актуальный рассказ о пользе северных растений, о народных промыслах, праздниках и традициях жителей Карелии.

Визит-центр оборудован по последнему слову техники и, что немаловажно – все можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус.

Будет интересно и взрослым, и детям!

Пешеходная учебно-экологическая тропа «Удивительное рядом».

В самом сердце Костомукши есть уголок нетронутой природы – чарующий лес вокруг офиса заповедника.

Протяжённость тропы – 500 метров.

Вышка на берегу озера для наблюдения за природой.

Автобусный переезд в Костомукшский Заповедник.

Поход с инструктором по «Тропе Коробейников» на снегоступах с пикником.

В стародавние времена в этих краях процветало ремесло коробейничество.

Сильные и смелые мужчины отправлялись в дальнюю дорогу с коробом за плечами, чтобы принести необходимые товары в дальние хутора и деревни.

Маршрут, по которому проложена тропа, захватывает небольшой отрезок пути.

Сто лет назад по нему ходили торговцы – коробейники.

Мы увидим, как бережно относились к природе карелы, какие приспособления использовали, чтобы облегчить добычу рыбы и дичи.

Маршрут оборудован деревянными настилами, удобной беседкой и местами отдыха.

Возвращение в г. Костомукша.

Размещение в гостинице и благоустроенных коттеджах гостевого комплекса "Фрегат".

На территории – баня, мангал, конный клуб, Карельский музейный дом.

Ужин – вкусный, сытный в карельских традициях!

Отдых и встреча Православного Рождества в компании или в семейном кругу в теплом коттедже.