Заповедная Карелия: выходные в Костомукше

Во время поездки Вы узнаете интересные факты о жизни обитателей заповедника

Во время поездки Вы узнаете интересные факты о жизни обитателей заповедника и традиции северных карел: историю, быт, праздники, культуру. Подарите себе и своим детям незабываемый праздник!
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Заповедная Карелия: выходные в Костомукше
Ближайшие даты:
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Костомукша – познакомимся с северным карельским городом;
  • государственный природный парка «Дружба»  узнаем много интересного о жизни обитателей местных лесов, о пользе северных растений, о народных промыслах, праздниках и традициях жителей Карелии,а также посмотрим занимательные кадры с фотоловушек
  • уголок нетронутой природы – погуляем по чарующему лесу заповедника;
  • снегоступы – пройдем по «Тропе Коробейников»;
  • этнические мотивы – посетим Хутор "Кормило" и рунопевческую деревню Вокнаволок;
  • отдых для души и тела – при желании покатаемся на снегоходах,  совершим прогулку на лошадях или посетим аквапарк, построенный по финскому образцу.

Программа тура по дням

1 день
Выезд из Петрозаводска

Выезд из Петрозаводска поездом 682 А в 19:45.

Выезд из Спб поездом 350.

Для корпоративной группы возможен выезд автобусом  из Петрозаводска.

2 день
Экскурсия по Костомукше, парк «Дружба», «Тропа Коробейников» на снегоступах

09:00 Прибытие в г. Костомукша.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Посещение государственного природного парка «Дружба».

Знакомство с визит-центром заповедника.

Во время экскурсии мы узнаем много интересного о жизни обитателей местных лесов: муравьев, медведей, рассомах, птиц, лосей, зайцев.

Фотоловушки от охотоведов Заповедника  покажут занимательные кадры о "мишках".

Актуальный рассказ о пользе северных растений, о народных промыслах, праздниках и традициях жителей Карелии.

Визит-центр оборудован по последнему слову техники и, что немаловажно – все можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус.

Будет интересно и взрослым, и детям! 

Пешеходная учебно-экологическая тропа «Удивительное рядом». 

В самом сердце Костомукши есть уголок нетронутой природы – чарующий лес вокруг офиса заповедника.

Протяжённость тропы – 500 метров.

Вышка на берегу озера для наблюдения за природой. 

Автобусный переезд в Костомукшский Заповедник.

Поход с инструктором по «Тропе Коробейников» на снегоступах с пикником. 

В стародавние времена в этих краях процветало ремесло коробейничество.

Сильные и смелые мужчины отправлялись в дальнюю дорогу с коробом за плечами, чтобы принести необходимые товары в дальние хутора и деревни.

Маршрут, по которому проложена тропа, захватывает небольшой отрезок пути.

Сто  лет назад по нему ходили торговцы – коробейники.

Мы увидим, как бережно относились к природе карелы, какие приспособления использовали, чтобы облегчить добычу рыбы и дичи.

Маршрут оборудован деревянными настилами, удобной беседкой и местами отдыха. 

Возвращение в г. Костомукша.

Размещение в гостинице и благоустроенных коттеджах гостевого комплекса "Фрегат".

На территории – баня, мангал, конный клуб, Карельский музейный дом.

Ужин – вкусный, сытный в карельских традициях!

Отдых и встреча Православного Рождества в компании или в семейном кругу в теплом коттедже.

3 день
Активности по желанию

Отдых в коттедже.

Комплекса "Фрегат" приглашает на дополнительные программы – катание на снегоходах, прогулка на лошадях, посещение карельского дома.

Питание самостоятельное или в ресторане комплекса.

Вечером посещение аквапарка "Синиранта" – синий берег. 

Новый, современный аквапарк, построенный  по финскому образцу. 

В аквапарке: плавательный бассейн, детский бассейн, турецкие бани, финские сауны, гидромассаж, занятия по аквааэробике, кафе.

Входные билеты за доп. плату. 

4 день
Хутор &quot;Кормило&quot;, рунопевческая деревня Вокнаволок, мастер-класс, отъезд

Завтрак в кафе.

Выезд из гостиницы с вещами.  

Загородная поездка – День на хуторе "Кормило".

Хозяева будут рады познакомить вас с деревенским бытом.

Хутор расположен на одноименном озере в 45 км севернее города Костомукша и в 6 км южнее деревни Вокнаволок.

Здесь находится единственный в Карелии музей самоваров  и коллекция старинных безменов.

На ферме содержатся лошади редкой породы – Тинкер, ездовые Самоедские собаки, романовские овцы и фазаны экзотических пород.

Экскурсия по музею и территории.

Обед на ферме. 

Поездка в рунопевческую деревню Вокнаволок. 

Деревне Вокнаволок около 400 лет.

Эта деревня стоит на берегу озера Куйтто и издавна считалась старинным рунопевческим центром Беломорской Карелии.

Именно здесь Э. Леннрот записал самые полные руны для своего эпоса.  

Прогулка по деревне с посещением «Дома деревни – Кюлятало», православной церкви.

Осмотр традиционных домов северных карел; памятник знаменитому исполнителю рун Мийхкеле Перттунену.

Мастер-класс по рукоделию с традиционным чаепитием.

Завершение экскурсионной программы.

Трансфер на вокзал г. Костомукша.

20:00 Отправление вечерним поездом 350 в Петрозаводск и Санкт - Петербург.

Проживание

Тур предусматривает проживание в благоустроенных коттеджах с сауной "Фрегат" (г. Костомукша).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • в коттедже с одной спальной – 17 500 руб.;
  • в коттедже с 2-мя спальнями – 17 100 руб.

Скидка на третьего в номере 1000 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в благоустроенных коттеджах с сауной "Фрегат" (г. Костомукша) – 2 ночи
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Ж/д билеты "Петрозаводск – Костомукша – Петрозаводск"
  • Посещение аквапарка "Синиранта": взрослый – 370 руб. /чел. дети с 5 до 14 лет – 220 руб. /чел. дети до 5 лет – бесплатно пенсионерам скидка 50 рублей дополнительно оплачивается такси до аквапарка – 150 рублей за машину.
  • Взрослый – 370 руб. /чел.
  • Дети с 5 до 14 лет – 220 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет – бесплатно
  • Пенсионерам скидка 50 рублей
  • Дополнительно оплачивается такси до аквапарка – 150 рублей за машину
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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