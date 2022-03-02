1 день

Заповедник и водопад Кивач

Встреча на жд вокзале г. Петрозаводска.

Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".

Трансфер в загородный отель.

По прибытии завтрак.

Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник.

На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.

Возвращение в отель "Верховье.

Отдых.

Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.

Ужин в отеле.