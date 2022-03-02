Зима по-карельски в Верховье

Этот тур прекрасная возможность провести 3 дня в Карелии за городом

5
3 отзыва
Этот тур прекрасная возможность провести 3 дня в Карелии за городом, вдали от городской суеты без лишних доплат: комфортное проживание на загородной базе, 3-х разовое питание и интересные экскурсии - всё для Вас и Вашего комфорта! Вы проведете 3 дня в уютном загородном отеле "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. Номера в отеле выполнены в эко-стиле, ландшафтный дизайн на территории, русская баня, беседки.

Продегустируете карельскую кухню! Вкуснейшие завтраки в отеле, вечер у костра с приготовленными на гриле деликатесами, дегустационный сет в ресторане "Карельская горница".Тур отлично подходит для семей с детьми. Заезды каждую пятницу! Групповые заявки от 5 человек.
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
Зима по-карельски в Верховье
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Программа тура по дням

1 день

Заповедник и водопад Кивач

Встреча на жд вокзале г. Петрозаводска.

Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".

Трансфер в загородный отель.

По прибытии завтрак.

Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник.

На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.

Возвращение в отель "Верховье.

Отдых.

Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.

Ужин в отеле.

Заповедник и водопад КивачЗаповедник и водопад КивачЗаповедник и водопад Кивач
2 день

Кинерма, Сортавала и Рускеала

Ранний завтрак в отеле.

Авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".

Выезд из отеля - 8.00.

Этнодеревня Кинерма – старинная карельская деревня, которой уже более 500 лет.

Реликтовые ели и древние дома, сохранившие уклад карелов ливвиков.

В 2016 году деревня удостоилась звания самой красивой деревни России.

Сортавала – европейский город с уникальной финской архитектурой.

Мы пройдемся по старому городу и после посещения крестьянской Кинермы насладимся городским бытом Финляндского княжества в составе России.

Мы посетим в центре города старинный парк и заберемся на гору Кухавуори.

Отсюда откроется панорамный вид на Ладожское озеро, исторический центр города Сортавала и его окрестности.

Обед в пути.

И наконец, Рускеала – венец нашего путешествия.

Горный парк Рускеала – это заполненный грунтовыми водами мраморный карьер. Рускеала – жемчужина Северного Приладожья.

Волшебный мрамор "цвета белых ночей" навсегда стал украшением Санкт-Петербурга.

На ломках карьера добывали мрамор, пошедший на облицовку символа Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.

Возвращение в отель – 23:00.

Ужин в отеле.

Кинерма, Сортавала и РускеалаКинерма, Сортавала и РускеалаКинерма, Сортавала и Рускеала
3 день

Прогулка по Петрозаводску и дегустация карельской кухни в ресторане

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня мы проведем день в столице Карелии.

Прогуляемся по Петрозаводску под рассказы гида о прошлом и настоящем города.

Обязательно заглянем на набережную Онежского озера.

Ведь это самый настоящий музей под открытым небом.

Долгие годы города-побратимы Петрозаводска дарят городу современные скульптуры.

Здесь есть и огромный кошелек, и пирамида, и даже дерево желаний.

После прогулки мы отправимся в ресторан "Карельская горница" - старейший ресторан карельской кухни.

Попробуем дегустационные сеты: калитки, слабосоленую рыбу, копченую ряпушку и многое другое.

Трансфер на жд вокзал.

Прогулка по Петрозаводску и дегустация карельской кухни в ресторанеПрогулка по Петрозаводску и дегустация карельской кухни в ресторанеПрогулка по Петрозаводску и дегустация карельской кухни в ресторане

Проживание

Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Верховье».

Стоимость тура на 1 взр. при двухместном размещении 21 800 руб.

Стоимость тура на 1 взр. на доп. месте 17 800 руб.

Стоимость на ребёнка до 16 лет на доп. месте 15 000 руб.

Варианты проживания

Загородный отель Верховье

2 ночи

Отель расположен в 20 км. от Петрозаводска. На его территории есть бесплатная охраняемая стоянка, кафе-ресторан с карельской кухней и русская дровяная баня.

Двухместные номера расположены в благоустроенных таунхаусах. Каждый таунхаус имеет отдельный вход и свою веранду, светлый и современный интерьер. Бесплатный wi-fi.

Загородный отель ВерховьеЗагородный отель ВерховьеЗагородный отель ВерховьеЗагородный отель Верховье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном отеле "Верховье" (2 ночи)
  • 3-х разовое питание
  • Дегустация блюд карельской кухни
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма"
  • Прогулка по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера
  • Посещения заповедника и водопада Кивач
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты дог. Петрозаводска и обратно
  • Баня
  • Катание на собачьей упряжке
  • Дополнительные услуги отеля
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2022
Организация поездки на высшем уровне!
И
20 июля 2019
До начала поездки было несколько опасений по поводу того, как все пройдет, что будет за отель и автобус, каким будет питание, не подведет ли погода. К счастью, все было на высшем уровне - начиная от встречи на вокзале заканчивая проводами. О местах, которые мы посетили, я теперь могу рассказывать бесконечно (кажется, уже немного надоела этими своими рассказами своим коллегам). Короче говоря, привезла с собой целый чемодан эмоций! Теперь хочу побывать здесь зимой.
С
27 янв 2020
Тур очень понравился. Программа мероприятий была не перенасыщена поездками, что позволяло нам насладиться и красотами Карелии и просто отдохнуть. В наш тур был включен водопад Кивач, Талви Уко, мастер-класс по калиткам, экскурсия по Петрозаводску и поход к Шуйским скалам. Больше всех, конечно, понравился водопад. очень красивая природа. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Татьяну, которая проводила экскурсии на водопад Кивач и Петрозаводск. Очень интересные истории о заповеднике и о городе, которые запомнятся на всю жизнь. Также благодарим Анастасию, которая проводила нам мастер-класс по калиткам. Было интересно увидеть карельскую кухню. Проживали мы в отеле Верховье. Завтраки, обеды и ужины было очень вкусные. Я очень к еде привередлив, поэтому это вдвойне ценнее. Домики уютные и теплые.
Подводя итог, тур рекомендую тем, кто любит активный отдых и красоту природы.

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