Заповедник и водопад Кивач

Встреча на жд вокзале г. Петрозаводска.
Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".
Трансфер в загородный отель.
По прибытии завтрак.
Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник.
На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.
Возвращение в отель "Верховье.
Отдых.
Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.
Ужин в отеле.
Ранний завтрак в отеле.
Авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".
Выезд из отеля - 8.00.
Этнодеревня Кинерма – старинная карельская деревня, которой уже более 500 лет.
Реликтовые ели и древние дома, сохранившие уклад карелов ливвиков.
В 2016 году деревня удостоилась звания самой красивой деревни России.
Сортавала – европейский город с уникальной финской архитектурой.
Мы пройдемся по старому городу и после посещения крестьянской Кинермы насладимся городским бытом Финляндского княжества в составе России.
Мы посетим в центре города старинный парк и заберемся на гору Кухавуори.
Отсюда откроется панорамный вид на Ладожское озеро, исторический центр города Сортавала и его окрестности.
Обед в пути.
И наконец, Рускеала – венец нашего путешествия.
Горный парк Рускеала – это заполненный грунтовыми водами мраморный карьер. Рускеала – жемчужина Северного Приладожья.
Волшебный мрамор "цвета белых ночей" навсегда стал украшением Санкт-Петербурга.
На ломках карьера добывали мрамор, пошедший на облицовку символа Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.
Возвращение в отель – 23:00.
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня мы проведем день в столице Карелии.
Прогуляемся по Петрозаводску под рассказы гида о прошлом и настоящем города.
Обязательно заглянем на набережную Онежского озера.
Ведь это самый настоящий музей под открытым небом.
Долгие годы города-побратимы Петрозаводска дарят городу современные скульптуры.
Здесь есть и огромный кошелек, и пирамида, и даже дерево желаний.
После прогулки мы отправимся в ресторан "Карельская горница" - старейший ресторан карельской кухни.
Попробуем дегустационные сеты: калитки, слабосоленую рыбу, копченую ряпушку и многое другое.
Трансфер на жд вокзал.
Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Верховье».
Стоимость тура на 1 взр. при двухместном размещении 21 800 руб.
Стоимость тура на 1 взр. на доп. месте 17 800 руб.
Стоимость на ребёнка до 16 лет на доп. месте 15 000 руб.
Отель расположен в 20 км. от Петрозаводска. На его территории есть бесплатная охраняемая стоянка, кафе-ресторан с карельской кухней и русская дровяная баня.
Двухместные номера расположены в благоустроенных таунхаусах. Каждый таунхаус имеет отдельный вход и свою веранду, светлый и современный интерьер. Бесплатный wi-fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».