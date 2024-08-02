1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач

Встретимся с вами в 07:50 на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №18. Вас будет ждать гид с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Отправление на экскурсию курорт «Марциальные воды».

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Экскурсия на водопад Кивач.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.