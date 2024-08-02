Едем в Карелию на 23 февраля

Во время праздничных выходных в Карелии вы побываете на курорте Марциальные Воды, погуляете по Петрозаводску, осмотрите водопад Кивач и горный парк Рускеала.

А еще сможете отправиться на дополнительную экскурсию на остров Кижи и увидеть знаменитый шедевр старинного зодчества.
5
3 отзыва
Едем в Карелию на 23 февраля
Едем в Карелию на 23 февраля
Едем в Карелию на 23 февраля
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач

Встретимся с вами в 07:50 на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №18. Вас будет ждать гид с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Отправление на экскурсию курорт «Марциальные воды».

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Экскурсия на водопад Кивач.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад КивачОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач
2 день

Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

Отправление на автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Входная плата оплачивается дополнительно на месте — 450 руб.

Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
3 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.

12:00 Освобождение номеров.

Свободный день.

Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируется и оплачивается при покупке тура):

1. Экскурсия на о. Кижи.

Экскурсия на остров Кижи на судне на воздушной подушке зимой из Петрозаводска включает в себя:

  • проезд по маршруту Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск (время в пути 1,5 часа);
  • обзорную экскурсию по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»;
  • услугу «Зимние забавы» (катание на финских санях).

Вы увидите знаменитый шедевр старинного зодчества, возведённый около 300 лет назад. Архитектурный ансамбль включает церковь Покрова Богородицы, Преображения Господня и колокольню.

Старинная постройка, окруженная оградой, является ценным объектом культурного наследия народов России и находится в особом списке ЮНЕСКО.

В павильоне рядом с ансамблем есть возможность согреться, выпить горячий чай с выпечкой и приобрести сувениры.

Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Стоимость: взрослые — 7 500 руб. /чел.; школьники, студенты, пенсионеры — 7 100 руб. /чел.

2. Экскурсия «В гости к Хаски».

Выезд на экскурсионную программу в загородный питомник — единственный в России питомник Чукотских ездовых собак, а также имеются дргие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуйте дух Крайнего Севера!

Обед с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Продолжительность экскурсии — примерно 5 часов.

Стоимость: взрослые — 6 500 руб. /чел., дети до 12 лет — 5 000 руб.. /чел., дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.

После экскурсий переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводске.

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеФрегат 4*
Двухместное размещение (взрослый)20 400
Двухместное размещение (ребенок до 16 лет)19 900
Одноместное размещение в номере23 800
Доп. место19 300

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

2 ночи

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейско

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия в «Курорт Марциальные Воды»
  • Посещение Центра Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
  • Входные билеты
  • Работа гида
  • Транспортные услуги по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсия на остров Кижи: взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники, пенсионеры, студенты - 7 100 руб. /чел
  • Взрослые - 7 500 руб. /чел
  • Школьники, пенсионеры, студенты - 7 100 руб. /чел
  • Экскурсия в собачий питомник «В гости к Хаскам»:взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 6 500 руб. /чел
  • Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Дети до 5 лет - 2 500 руб. /чел
  • Рускеальский водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
  • Дополнительные личные траты
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
  • не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности в туре?

Расчётный час в гостиницах 12:00. Поэтому будьте готовы к тому, что сразу с поезда вы не сможете отдохнуть в номере, принять душ. Заселение в гостиницу происходит после экскурсий (до этого ваш багаж будет либо в штабном номере гостиницы, либо в багажном отделении автобуса)

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
2 авг 2024
Всем довольна.
О
29 июл 2024
Вы лучшие!
П
29 июл 2024
Хорошо, что организатор был всегда на связи в телеграме. Отвечал на все вопросы и своевременно присылал важную информацию

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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