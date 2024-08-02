А еще сможете отправиться на дополнительную экскурсию на остров Кижи и увидеть знаменитый шедевр старинного зодчества.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Центр Шунгита. Курорт «Марциальные воды». Водопад Кивач
Встретимся с вами в 07:50 на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №18. Вас будет ждать гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Отправление на экскурсию курорт «Марциальные воды».
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Экскурсия на водопад Кивач.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Размещение в гостинице.
Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Рускеальский горный парк.
Отправление на автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Входная плата оплачивается дополнительно на месте — 450 руб.
Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.
12:00 Освобождение номеров.
Свободный день.
Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируется и оплачивается при покупке тура):
1. Экскурсия на о. Кижи.
Экскурсия на остров Кижи на судне на воздушной подушке зимой из Петрозаводска включает в себя:
- проезд по маршруту Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск (время в пути 1,5 часа);
- обзорную экскурсию по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»;
- услугу «Зимние забавы» (катание на финских санях).
Вы увидите знаменитый шедевр старинного зодчества, возведённый около 300 лет назад. Архитектурный ансамбль включает церковь Покрова Богородицы, Преображения Господня и колокольню.
Старинная постройка, окруженная оградой, является ценным объектом культурного наследия народов России и находится в особом списке ЮНЕСКО.
В павильоне рядом с ансамблем есть возможность согреться, выпить горячий чай с выпечкой и приобрести сувениры.
Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Стоимость: взрослые — 7 500 руб. /чел.; школьники, студенты, пенсионеры — 7 100 руб. /чел.
2. Экскурсия «В гости к Хаски».
Выезд на экскурсионную программу в загородный питомник — единственный в России питомник Чукотских ездовых собак, а также имеются дргие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуйте дух Крайнего Севера!
Обед с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Продолжительность экскурсии — примерно 5 часов.
Стоимость: взрослые — 6 500 руб. /чел., дети до 12 лет — 5 000 руб.. /чел., дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.
После экскурсий переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводске.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Фрегат 4*
|Двухместное размещение (взрослый)
|20 400
|Двухместное размещение (ребенок до 16 лет)
|19 900
|Одноместное размещение в номере
|23 800
|Доп. место
|19 300
Варианты проживания
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейско
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия в «Курорт Марциальные Воды»
- Посещение Центра Шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Входные билеты
- Работа гида
- Транспортные услуги по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсия на остров Кижи: взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники, пенсионеры, студенты - 7 100 руб. /чел
- Взрослые - 7 500 руб. /чел
- Школьники, пенсионеры, студенты - 7 100 руб. /чел
- Экскурсия в собачий питомник «В гости к Хаскам»:взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 6 500 руб. /чел
- Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Дети до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Рускеальский водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Дополнительные личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
- не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности в туре?
Расчётный час в гостиницах 12:00. Поэтому будьте готовы к тому, что сразу с поезда вы не сможете отдохнуть в номере, принять душ. Заселение в гостиницу происходит после экскурсий (до этого ваш багаж будет либо в штабном номере гостиницы, либо в багажном отделении автобуса)
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема