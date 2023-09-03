Гарантируем – это будет незабываемое путешествие! Тур проводится под запрос для групп от 4 до 8 человек в любые даты в период с достаточным количеством снега. Данная программа не проводится на новогодние праздники.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Деревня Рубчойла и мастер-класс
Прибытие в Петрозаводск до 09:00.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Трансфер в этническую деревню Рубчойла.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков слились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жилы весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Экскурсия по деревне. Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.
Обед «как у бабушки».
Трансфер в выбранный гостевой дом.
Размещение в гостевом доме.
Водопад Кивач, катание в собачьей упряжке и снегоходное сафари
Сегодня у нас очень активный день! Нас ждут снегоходы, собачьи упряжки и великолепный водопад Кивач!
Трансфер из гостевого дома на водопад Кивач.
Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.
Сделаем пару ярких фото и двигаемся дальше!
Отправление в питомник хаски, оленей и лошадей! Экскурсия по питомнику + катание в упряжке.
Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке! В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках. Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
На маршруте впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!
Обед в кафе.
Подготовка к сафари на снегоходах: экипировка, прохождение инструктажа (для семей с детьми младше 7 лет возможна замена сафари на экскурсионную поездку в резиденцию карельского Деда Мороза — Талви Укко).
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лестная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. Для детей на время сафари – мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта. При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви. Деревня на Лычном Острове - одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу. Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!
Окончание маршрута. Чай с выпечкой в кафе!
Ужин с собой: также Вам с собой на ужин дадут вкусные карельские гостинцы.
Возвращение в гостевой дом. Баня за дополнительную плату.
Горный парк Рускеала и Тохминские водопады
Сбор вещей, освобождение гостевого дома.
Выезд на экскурсию в горный парк Рускеала. Трансфер до города Сортавала, посадка на ретро-поезд.
Мы едем на легендарном поезде 1 час 15 минут, за это время вы успеете осмотреть 2 вагона ресторана, побывать в фото-купе и сделать много атмосферных фото!
Прибытие в парк, экскурсия.
Горный парк "Рускеала" - единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Из рускеальских каменоломен «выросли» в конце XVIII-перв. пол. XIX вв. Чесменский обелиск и Орловские ворота Царского Села, колонны Гатчинского дворца и памятник «Румянцева победам» на набережной Невы, столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа.
Обед.
На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото!
Возвращение в Петрозаводск, ужин в ресторане национальной кухни «Карельская Горница» за доп. плату.
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни Карельская горница, расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает Вас в мир загадочный и таинственный. Карелия – республика эксклюзивов.
Отправление на ж/д вокзал. Ориентировочное время окончания программы – 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на выбор в двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Вариант размещения
|Взрослый
|Ребенок (6–12 лет)
|На основном месте
|На основном месте
|На дополнительном месте
(раскладушка)
|Гостевой дом «Сандал»
|37 700
|32 200
|29 100
|Домик-глэмп «Сандал»
|38 900
|33 900
|29 100
Возможно одноместное размещение и одноместная посадка на снегоходе, доплата составит 9 900 рублей к стоимости при группе 6 человек.
Варианты проживания
Сандал
Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.
Сандал (домик-глэмп)
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1-2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.
Также для Вас - беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (1 день - завтрак, обед 2 день - обед, ужин 3 день - обед)
- Проживание в выбранной локации
- Посещение деревни Рубчойла
- Мастер-класс по приготовлению калиток
- Экскурсия по водопаду Кивач
- Экскурсия в питомник хаски и оленей
- Катание в упряжке трек 2,7 км
- Сафари на снегоходах
- Проезд на ретро-поезде
- Экскурсия по парку Рускеала
- Посещение водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (покушать можно в том числе на территории на базы отдыха)
- Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.