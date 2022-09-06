3 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в горный парк «Рускеала».

Переезд около 250 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Наземная пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала».

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату:

водная прогулка на лодочках;

экскурсия «Подземная Рускеала»;

троллей над Мраморным озером (zip-line);

тарзанка.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

17:00 Выезд из горного парка в город Сортавала на автобусе.

Приезд в Сортавала — уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги.

Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922Ч по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:05).

Это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).

Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.

Ужин.

Туристы, уезжающие в Санкт-Петербург в 18:32 на «Ласточке» (поезд №824В), пропускают ужин. Стоимость ужина вычитается из тура.

В свободное время вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России.

Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала.

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

18:32 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:43);

20:36 в Москву № 160А (прибытие в 09:50 на следующий день).

Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.