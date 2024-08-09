Посещение острова Кижи, арт-объекта «Долина зайцев», природного заповедника Кивач и национальной деревни Киндасово обещают незабываемые впечатления. Это отличная возможность отметить Международный женский день в атмосфере уюта и праздника!
Программа тура по дням
Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
Прибытие в г. Петрозаводск.
07:50 Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала, по прибытию поезда № 018 (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Трансфер на набережную Онежского озера.
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
После прибытия на остров вы увидите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по заонежской деревне, взгляните на одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.
Затем вы окажетесь в центральной части острова, откуда открывается живописный вид на окрестности.
А после прогулки на свежем воздухе вас ждет натопленная уютная изба. Гостеприимная хозяйка предложит ароматный чай в атмосфере деревенского тепла и волшебных рождественских историй.
В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.
Продолжительность программы на острове — 3 часа.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице.
Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отъезд на загородную экскурсию.
Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».
Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?
Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.
Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы.
Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).
За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно.
Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.
В программе:
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем
Возвращение в Петрозаводск.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Обед в ресторане.
Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Приехав туда, вы попадете в сказку!
Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!
Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска ориентировочно к 17:00.
Отправка домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение/Гостиница
|«Питер инн» 4*
|«Северная» 4*
|«Petra» 3*
|«Фрегат» 4*
|Стандарт
|Стандарт
|Стандарт
|Комфорт
|Стандарт
|Двухместное*
|24400
|24600
|24600
|25200
|26700
|Одноместное
|27400
|27200
|28600
|29900
|31400
|Доп. место
|22700
|23200
|23700
|23700
|22900
|Дети до 17 лет на основном месте
|23000
|23100
|23100
|23700
|25200
|Дети до 17 лет на доп. месте
|21300 (до 14 лет)
|21000
|22200
|22200
|21500
В гостинице Petra для 3 человек рекомендуем брать номер «комфорт», так как он больше по размеру. В номере «стандарт» с доп. местом будет тесно.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
«Питер инн» 4
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
«Petra» 3
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
«Фрегат» 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода
- Входные билеты на объекты показа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. дети от 0 до 6 лет - бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
- Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб
- Дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб
- Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
- Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная походная одежда:
- брюки;
- теплый свитер;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- перчатки;
- теплая свободная обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Могут ли быть какие-то изменения в туре?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 20 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понравилось все.
Сказать, что впечатлений много, это ничто. Просто не ожидали столь увлекательной поездки.
Буквально во всех местах было очень интересно и познавательно.
Со стороны организации.
Плюсы:
Встреча, проводы - все четко, групповоды всегда
Большое спасибо за обратную связь. Мы рады что путешествие оставило неизгладимое впечатление на вас.
Что касается питания и экскурсии, то