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на связи, держат в курсе следующих встреч на экскурсиях; сами экскурсии очень интересные, насыщенные. С отелем, выбранным никаких проблем. Есть нюансы, но это уже про сам отель, а не про организацию. Но свои 2⭐️ он оправдывает полностью.

Минусы:

Столкнувшись с людьми, у которых больше было экскурсий, и не только завтраки, но и обеды, стало обидно, что наш вариант этого не предусматривает. Хотя по количеству дней, у них было на один меньше.

Для нас было неожиданностью, когда нам в первый день объявили, что мы из всей команды не пойдём на обзорку и не будем обедать.

В принципе, обеды это не самое важное для меня и супруга, но почему бы и нет. Мы быстро приспособились и ходили кушать в монастырь. Но это сами и не всегда попутно от того места, где нас высаживали.

Ещё один минус для нас, не приехавших с питерской группой - организация трансфера от вокзала до отеля, в котором пришлось переночевать, так как поезд был на следующее утро. Сейчас, имея опыт, мы знаем что и куда, и сколько. Но ведь это тоже надо учесть ещё до того, как с этим столкнешься. Понимать примерное расположение, ценовую политику и качество отелей, в которых можно перекантоваться до своего поезда.



Помимо экскурсий, предложенных программой, мы брали ещё свои. Хорошо, что такая возможность есть.

Неописуемо воссторг от озёр и каналов, от Белужьего мыса (тут прям в азарт впадаешь в ожидании появления этих удивительных и умных животных), от Долгой губы,- потрясающий харизматичный местный ловец ламинарии - абориген, которых на этом острове очень немного.



Монастырь - это отдельная песня. У меня в голове не укладывается, что это творение рук человека.

Один из местных жителей сказал - здесь выживали и выживают только сильные духом, и становятся здесь ещё крепче. Здесь необыновенные духовные силы, которые делают людей чистых крепче и здоровее. И очень здорово, что мы здесь это почувствовали. Не случайно попали на молебен святым монастыря, дважды на елеопомазание. Торжественность и величие молитв в стенах этого монастыря, конечно, тоже оставили яркие искры в наших сердцах и душах.



В целом по насыщенность программ просто на 5+, и все очень интересно, увлекательно.

Мы ни на секунду не пожалели, что в этот раз выбрали не теплое южное море, а этот незабываемый остров, на который хочется опять приехать.