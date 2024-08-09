Февральские каникулы в Карелии

Карелия зимой прекрасна! Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит своей роскошью даже зимой.

Отдельное удовольствие видеть всю красу зимних Кижей! А программа активного отдыха «Дыхание севера» придется по душе и взрослым и детям.
4.67
3 отзыва
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Февральские каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

07:50 Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала, по прибытию поезда № 018.

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

После прибытия на остров вы увидите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по заонежской деревне, взгляните на одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Затем вы окажетесь в центральной части острова, откуда открывается живописный вид на окрестности.

А после прогулки на свежем воздухе вас ждет натопленная уютная изба. Гостеприимная хозяйка предложит ароматный чай в атмосфере деревенского тепла и волшебных рождественских историй.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
2 день

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.

Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе.

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В программе:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем

Возвращение в Петрозаводск.

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку!

Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Отправка домой.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Взрослый
на доп. месте		Основное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
«Северная» 4*, стандарт24 60027 20023 20023 10021 000*
«Питер Инн» 4*24 40027 40022 70023 00021 300
«Petra» 3*,
стандарт / комфорт		24 600 / 25 20028 600 / 29 90023 70023 100 / 23 70022 200
«Фрегат» 4*, стандарт26 70031 40022 90025 20021 500

*Стоимость размещения ребенка до 14 лет на доп. месте в гостинице «Северная».

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Гостиница «Питер инн» 4

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

Гостиница «Питер инн» 4Гостиница «Питер инн» 4Гостиница «Питер инн» 4Гостиница «Питер инн» 4Гостиница «Питер инн» 4Гостиница «Питер инн» 4

Гостиница «Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3

Гостиница «Фрегат» 4

2 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Гостиница «Фрегат» 4Гостиница «Фрегат» 4Гостиница «Фрегат» 4Гостиница «Фрегат» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. дети от 0 до 6 лет - бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
  • Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб
  • Дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб
  • Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
  • Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплая свободная обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Могут ли быть какие-то изменения в туре?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 20 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
9 авг 2024
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Г
9 авг 2024
Спасибо всем организаторам, всем гидам, другим сотрудникам, принимавшим участие в организации нашей поездки.
Понравилось все.
И
6 авг 2024
Поездка на Соловки.
Сказать, что впечатлений много, это ничто. Просто не ожидали столь увлекательной поездки.
Буквально во всех местах было очень интересно и познавательно.

Со стороны организации.
Плюсы:
Встреча, проводы - все четко, групповоды всегда
читать дальше

на связи, держат в курсе следующих встреч на экскурсиях; сами экскурсии очень интересные, насыщенные. С отелем, выбранным никаких проблем. Есть нюансы, но это уже про сам отель, а не про организацию. Но свои 2⭐️ он оправдывает полностью.
Минусы:
Столкнувшись с людьми, у которых больше было экскурсий, и не только завтраки, но и обеды, стало обидно, что наш вариант этого не предусматривает. Хотя по количеству дней, у них было на один меньше.
Для нас было неожиданностью, когда нам в первый день объявили, что мы из всей команды не пойдём на обзорку и не будем обедать.
В принципе, обеды это не самое важное для меня и супруга, но почему бы и нет. Мы быстро приспособились и ходили кушать в монастырь. Но это сами и не всегда попутно от того места, где нас высаживали.
Ещё один минус для нас, не приехавших с питерской группой - организация трансфера от вокзала до отеля, в котором пришлось переночевать, так как поезд был на следующее утро. Сейчас, имея опыт, мы знаем что и куда, и сколько. Но ведь это тоже надо учесть ещё до того, как с этим столкнешься. Понимать примерное расположение, ценовую политику и качество отелей, в которых можно перекантоваться до своего поезда.

Помимо экскурсий, предложенных программой, мы брали ещё свои. Хорошо, что такая возможность есть.
Неописуемо воссторг от озёр и каналов, от Белужьего мыса (тут прям в азарт впадаешь в ожидании появления этих удивительных и умных животных), от Долгой губы,- потрясающий харизматичный местный ловец ламинарии - абориген, которых на этом острове очень немного.

Монастырь - это отдельная песня. У меня в голове не укладывается, что это творение рук человека.
Один из местных жителей сказал - здесь выживали и выживают только сильные духом, и становятся здесь ещё крепче. Здесь необыновенные духовные силы, которые делают людей чистых крепче и здоровее. И очень здорово, что мы здесь это почувствовали. Не случайно попали на молебен святым монастыря, дважды на елеопомазание. Торжественность и величие молитв в стенах этого монастыря, конечно, тоже оставили яркие искры в наших сердцах и душах.

В целом по насыщенность программ просто на 5+, и все очень интересно, увлекательно.
Мы ни на секунду не пожалели, что в этот раз выбрали не теплое южное море, а этот незабываемый остров, на который хочется опять приехать.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!

Большое спасибо за обратную связь. Мы рады что путешествие оставило неизгладимое впечатление на вас.

Что касается питания и экскурсии, то
читать дальше

программа была выполнена согласно договора, в разделе "Включено в стоимость" мы указываем, какие именно услуги входят в стоимость тура. Часто бывает, что программы схожи и идут параллельно друг другу, поэтому вы могли пересекаться с другой группой, у которой была несколько другая программа.
Мы передали ваши замечания коллегам в регион, обязательно учтем на будущее.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыКурорт Марциальные водыПопулярные местаДеревня Киндасово«Долина зайцев»КарелияВыездные

Похожие туры из Петрозаводска

Карелия 555
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Карелия 555
Начало: Республика Карелия, Сортавала
18 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 70 800 за человека
Весёлое Рождество в Карелии
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
4 дня
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
4 янв в 10:00
от 2100020 300 за человека
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: Г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
ХорошоТам