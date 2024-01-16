Новогодние каникулы в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
За 4 незабываемых дня вы успеете: раскрыть тайну сказочной столицы Карелии, встретиться с Дедом Морозом, побывать на мастер-классе по калиткам, прокатиться на упряжке, попасть в царство Снежной Королевы и еще много волшебных и ярких впечатлений вы сможете получить в этом новогоднем путешествии!
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Встреча с Дедом Морозом
Встреча с Дедом Морозом
Вы сможете окунуться в детство и загадать новогоднее желание на вотчине карельского Деда Мороза
Мастер-класс
Мастер-класс
Возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению национального блюда – калитки
Катание на упряжках
Катание на упряжках
Настоящая зимняя сказка – подружиться с самыми добрыми в мире собаками хаски и прокатиться на упряжке
Слияние мрамора и льда
Слияние мрамора и льда
Вы попадёте в царство Снежной Королевы и увидите волшебство горного парка "Рускеала"
Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Погружение в красоту зимнего города, его историю со времен правления Петра I и до наших дней

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Талви Укко

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:00 – 13:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.

Какие новогодние каникулы без Деда Мороза? А как насчет знакомства с карельским Дедушкой – Талвиукко?

Отправляемся в гости на его вотчину, загадывать желания.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.

Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом Талвиукко и участие в его чудесах.

Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.

Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.

14:00 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.

Свободный вечер для прогулок по празднично украшенному городу, посещения новогодних спектаклей в наших замечательных театрах и похода в рестораны за гастрономическими впечатлениями.

Петрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви Укко
2 день

Карьяла Парк

Завтрак в отеле.

10:00 Переезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30км от Петрозаводска).

11:00 – 12:00 Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара.

Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки.

Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.

Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки.

А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

12:00 – 13:30 Пока шеф-повар доготавливает ваши шедевры в духовке, вы прокатитесь по живописной лесной трассе на собачьих упряжках!

Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии.

Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.

Но объединяет их одно – это по-настоящему красивые, мощные и невероятно добрые собаки.

Гладить и обнимать их не только можно, но и нужно!

Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о об обитателях питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.

А после прохождения инструктажа по технике безопасности прокатитесь на собачьих упряжках.

Маршрут (1 км) пройдет по равнинной местности в заснеженном сосновому бору вдоль берега реки Шуя.

13:30 – 14:00 В завершение насыщенного дня вас ждет чаепитие с калитками, которые вы приготовили на мастер-классе, теплое общение и обмен положительными эмоциями.

15:00 Возвращение в Петрозаводск. Отдых.

31.12.2023 г. - по желанию за дополнительную плату Новогодний банкет в ресторане города. Стоимость и программа уточняются.

Карьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла Парк
3 день

Северное Приладожье

Завтрак в отеле.

12:00 Выезжаем в Северное Приладожье (260км, ≈4 часа в одну сторону).

Мы отправимся в Горный парк «Рускеала» ко времени включения волшебной подсветки в Мраморном каньоне.

16:00 – 17:15 Знаменитый горный парк «Рускеала» был создан на исторических местах добычи мрамора, который добывался здесь столетиями для украшения архитектурных шедевров Санкт- Петербурга.

В огромном рукотворном карьере образовалось озеро, из которого вырастают мраморные склоны, и зимой он превращается в ледяную сказку - настоящее царство Снежной Королевы.

В вечернее время здесь включается художественная подсветка, добавляя еще большего очарования и волшебства происходящему.

Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг каньона, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на мраморные склоны. Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.

17:15 – 19:00 Свободное время в парке.

19:00 – 23:00 Возвращение в Петрозаводск.

Северное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное Приладожье
4 день

Калевала, Марциальные воды, Кивач

10:00 После завтрака выезжаем из отеля. Вещи оставляем в автобусе.

10:00 – 11:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

12:00 – 13:00 Переезд на курорт «Марциальные воды».

Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников.

Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.

14:00 – 15:00 Обед в кафе.

15:00 – 16:00 Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является незамерзающий водопад.

Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии – Суна.

Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.

У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.

Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.

Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец.

У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.

Возвращение в г. Петрозаводск.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал.

Калевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость
Отель 4* «PITERINN» / «Северная»

42 550 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

56 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

32 100 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;

Отель 3* «Петрозаводск» / «Илма»

36 350 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

43 400 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

31 650 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.

Отель 2* «Маски» / «Лофт» / «Руна»

33 800 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

40 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

29 300 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;

Скидки:

  • ребенок до 8 лет — 2 000 руб.;
  • ребенок до 16 лет — 1 000 руб.

Варианты проживания

Отель «PITERINN»

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна. Все удобства в номере.

Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»

Гостиница «Северная»

3 ночи

Гостиница – архитектурная историческая достопримечательность Карелии, расположенная в самом центре города Петрозаводск, соответствующая современным стандартам гостеприимства. Номер со всеми удобствами, оснащен цветным телевизором, кондиционером, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Петрозаводск»

3 ночи

Отель «Петрозаводск» идеально расположен в самом центра города. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами. Все удобства в номере.

Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»

Отель «Илма»

3 ночи

Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном, в каждом номере есть собственная ванная комната.

Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»

Отель «Маски»

3 ночи

Гостиница «Маски» расположена в центре города Петрозаводск, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Двухместные номера со всеми удобствами.

Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»

Отель «Лофт»

3 ночи

Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса. Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом.

Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»

Отель «Руна»

3 ночи

В пределах 5 минут ходьбы от отеля находятся различные кафе и рестораны. В каждом номере: чайник, телевизор, полные или частичные (душ на этаже) удобства. В свободном доступе: кулер, холодильник, микроволновая печь, кухонная утварь, помещение для глажки, фен.

Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории в отеле (3 ночи)
  • Питание по программе: 4 завтрака, 1 обед (в 4-й день), 1 чаепитие
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Все входные билеты в музеи и заповедники
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида - сопровождающего
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (3 обеда, ужины)
  • Дополнительные услуги по маршруту тура: катание на снегоходах (бронировать заранее при покупке тура): 1 человек на снегоходе (взрослый) - 4600 руб. /чел., 2 человека на снегоходе - 3300 руб. /чел. катание на оленьей упряжке: взрослые - 2500 руб. /чел., дети до 12 лет - 2000 руб. /чел. катание на собачьей упряжке: 500 м взрослые - 2500 руб. /чел., 500 м дети до 12 лет - 2000 руб. /чел., 1500 м взрослые - 3000 руб. /чел., 1500 м дети до 12 лет - 2500 руб. /чел. олени, саамская деревня, зоопарк
  • Катание на снегоходах (бронировать заранее при покупке тура): 1 человек на снегоходе (взрослый) - 4600 руб. /чел., 2 человека на снегоходе - 3300 руб. /чел
  • Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2500 руб. /чел., дети до 12 лет - 2000 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке: 500 м взрослые - 2500 руб. /чел., 500 м дети до 12 лет - 2000 руб. /чел., 1500 м взрослые - 3000 руб. /чел., 1500 м дети до 12 лет - 2500 руб. /чел
  • Олени, саамская деревня, зоопарк
  • Новогодний банкет 31.12.2023 г. (по желанию) в ресторане города. Стоимость и программа уточняются
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей?
Скидка детям до 8 лет – 2 000 руб.;
Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.
Можно ли приехать ночным поездом раньше?

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

Как предоставляется скидка для детей?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении

Могут ли быть изменены даты тура?

При наличии группы от 10 чел., тур может быть организован в любые удобные даты по запросу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
16 янв 2024
Очень понравилось наше новогоднее путешествие в Карелию! Несмотря на -30 на улице, отлично провели время, экскурсии были не утомительными, очень красивая природа, хорошая организация.
Экскурсовод очень доброжелательная.

Рекомендуем!
Очень понравилось наше новогоднее путешествие в Карелию! Несмотря на -30 на улице, отлично провели время, экскурсииОчень понравилось наше новогоднее путешествие в Карелию! Несмотря на -30 на улице, отлично провели время, экскурсииОчень понравилось наше новогоднее путешествие в Карелию! Несмотря на -30 на улице, отлично провели время, экскурсии
Ю
16 янв 2024
На новогодние праздники решено было отправиться в Карелию. Мы выбрали тур «Новогодние каникулы в Карелии».
Спасибо большое! Поездка получилась незабываемой! Наши ожидания полностью оправдались) Все было хорошо организовано и продуманно.
Отдельно хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Светлане, которая знает и искренне любит свой регион! Все дни она создавала нам чудесное настроение и дарила неповторимые впечатления!
Г
9 янв 2024
Тур очень понравился. Программа экскурсий и проживания организовано очень грамотно. и хорошо. Очень активные посещения. ГИД Наталья Станиславовна очень интересно обо всем рассказывала. Столько интересной информации получила. Банкет встречи Нового года в отеле Фрегат был организован просто изумительно. Программа была организована отлично. Не скучно было ни взрослым, ни детям, а их там было много..

Меню тоже понравилось. Вообщем, тур по зимней Карелии удался на славу.

Теперь поеду летом или осенью. Очень многие знакомые захотели посетить Карелию после моих рассказов и фото- сессий.

Большое Вам спасибо.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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