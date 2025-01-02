Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
Рекомендуем взять с собой наличные деньги на дополнительные расходы — на маршруте могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Важно! После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести 30% предоплаты за тур, полная оплата до 1 декабря.
Проживание. 2-местное размещение в отелях категории «оптима».
В Петрозаводске (2 ночи): «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
В Сортавале (1 ночь): «Сеурахуоне», «Ладога», «Сортавала», Golden Rose.
- За доплату возможно проживание в отелях категории «хит». В Петрозаводске: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос». В Сортавале: «Ласточкино гнездо», «Пийпун Пиха».
- Конкретный отель подтверждается накануне поездки. Фото отеля (для примера) можно увидеть в конце 1-го дня программы. Фотографии взяты с сайта booking.com.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также чаепитием «по-карельски» и дегустация «хмельного мёда» или сбитня. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes или большой автобус Yutong, King Long.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викингов
Встречаемся и отправляемся в путешествие. В 10:20 остановимся на берегу пруда у средневековой Кексгольмской крепости (Корела) в Приозёрске. Вы узнаете, как шведское фортификационное сооружение оказалось на российской территории и почему у крепости много названий. Прогуляетесь вдоль каменных стен, подышите свежим воздухом и разомнётесь.
Далее держим путь в город Сортавалу. По пути заглянем в магазин ликёро-водочного завода «Аалто», где вы попробуете знаменитые карельские бальзамы и настойки на малине, бруснике, морошке и клюкве.
По приезде, в 13:30 пообедаем и поедем знакомиться с городом. Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу, но его центр, созданный, в основном, финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Вы увидите дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран в стиле «северный модерн». Посетим парк «Ваккосалми» и посмотрим на «Певчее поле» — природную площадку для проведения концертов.
В 16:30 побываем в комплексе «Бастион» — музее истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую и монетный двор. Местный викинг расскажет о быте, вооружении и ремёслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен. В воссозданном жилище средневековых мореходов угостит «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда. Проект интерактивный, поэтому здесь всё можно потрогать, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара.
В 18:00 разместимся в отеле, после чего будет свободное время — можно заглянуть в кафе или прогуляться по городу.
Водопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в Петрозаводск
После завтрака направляемся к водопадам Ахвенкоски, послужившим декорациями к фильму «А зори здесь тихие…». Пройдёмся по заснеженным тропинкам и насладимся успокаивающим журчанием воды. С высоты подвесных мостов вы посмотрите на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев (за доплату).
В 11:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально-прозрачной водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Гид проведёт вас по прогулочным тропинкам по периметру каньона и порекомендует, чем заняться в свободное время после экскурсии. Например, можно посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана; спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой эпосу «Калевала»; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.
В 14:30 едем в Петрозаводск. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами Ладожского озера со скалистыми островами — шхерами, куда мы и отправимся, увидите залив, похожий на норвежский фьорд, воды которого искрятся в солнечную погоду.
В 19:00 разместимся в отеле. Вечером можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы или, заранее купив билеты, сходить в театр, например, Национальный театр Карелии или театр драмы «Творческая мастерская».
Прогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушки
Утром вас ждёт знакомство с Петрозаводском. Вы осмотрите архитектуру и памятники, прогуляетесь по набережной, где собраны арт-объекты, подаренные городами-побратимами. Узнаете о символическом значении скульптур, побываете у памятника «Рыбаки», ставшего визитной карточкой города, и у кошелька на счастье из Риги.
В 12:00 направимся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, второму по величине в Европе. Вы увидите, как зажатая скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, не замерзая даже зимой, и полюбуетесь видами с обзорной площадки. По желанию можно заглянуть в Музей природы.
Затем едем к первому в России курорту Марциальные Воды, который основал и где поправлял здоровье Пётр I. На экскурсии вы услышите интересные подробности о горнодобывающем деле Карелии, самих источниках и происхождении их названия, посмотрите на памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времён. Сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
После вас ждёт целый сказочный мир — отправляемся на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Перед началом интерактивной экскурсии вам предложат пообедать в ресторане «Закрома Талви Укко» блюдами местной кухни.
После обеда посетим самый большой в России питомник ездовых собак, где вы посмотрите на игривых и ласковых хаски. Каюр расскажет об особенностях породы и поделится историями с гонок в собачьих упряжках. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении Русского Севера. Заглянем на мини-ферму и в саамскую деревню: увидим яранги и чумы и погрузимся в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса.
Начиная с 18:30 у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по вотчине и выбрать развлечение на свой вкус: можно посетить экспозицию «Карелия в миниатюре», побывать в резиденции карельского Деда Мороза и во дворце Лумикки — карельской Снегурочки, прокатиться в собачьей или оленьей упряжке. В 20:00 вернёмся в Петрозаводск.
Интерактивная программа в весёлой деревне, Александро-Свирский монастырь
В 9:30 едем в Киндасово — весёлую деревню, о простодушных жителях которой ходят байки и легенды. Вас встретит «семейка весельчаков», угостит травяным чаем и сладостями и пригласит поучаствовать в развлекательной программе, во время которой киндасовцы объявляют себя суверенным государством.
В 12:30 снова в дорогу. Остановимся на обед в деревне «Старая слобода», а в 16:00 прибудем к Александро-Свирскому монастырю на берегу озера, который считается центром распространения русской культуры на земли карел и вепсов. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, любителей истории и архитектуры. У вас будет свободное время, чтобы осмотреть святыни и полюбоваться сказочным видом молочно-белых стен.
В 17:00 отправляемся в Санкт-Петербург, сделав по пути остановку в комплексе «Фермерская усадьба». Вы прогуляетесь по мини-зоопарку, отдохнёте в беседке у воды. Желающие погостят в местной трапезной и купят лакомств с собой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 815 ₽
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Что включено
- 2-местное проживание в отелях категории «оптима»: 2 ночи в Петрозаводске, 1 ночь в Сортавале
- Завтраки в отеле
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Дегустация «хмельного мёда» или сбитня
- Интерактивная программа в деревне Киндасово с чаепитием «по-карельски»
Что не входит в цену
- Проезд до места начала тура из вашего города и обратно
- Ужины, комплексные обеды - от 750-950 ₽
- Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- Вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски
- Развлечения в вотчине Талви Укко - по ценам парка
- Стоимость тура при 1-местном размещении в отелях категории «оптима» составит 47 025 ₽
- Стоимость тура при размещении в отелях категории «хит» при 2-местном размещении составит 45 595 ₽, при 1-местном - 65 615 ₽
- Скидки и льготы: детям до 7 лет - 1200 ₽, школьникам - 800 ₽, студентам - 350 ₽, людям старше 60-350 ₽