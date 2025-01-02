Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках

Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Где поправлял здоровье Пётр I? Почему олени считаются символом благополучия? Как жили викинги, и что таится в резиденции карельского Деда Мороза? Всё это и многое другое вы узнаете в январском
читать дальше

приключении на северной земле.

Прогуляетесь вокруг Мраморного каньона в знаменитом горном парке, повеселитесь вместе с жителями деревни Киндасово, послушаете об особенностях породы хаски и полюбуетесь незамерзающими водопадами. Вам будет что вспомнить за семейными посиделками зимними вечерами.

Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

Рекомендуем взять с собой наличные деньги на дополнительные расходы — на маршруте могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Важно! После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести 30% предоплаты за тур, полная оплата до 1 декабря.

Проживание. 2-местное размещение в отелях категории «оптима».
В Петрозаводске (2 ночи): «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
В Сортавале (1 ночь): «Сеурахуоне», «Ладога», «Сортавала», Golden Rose.

  • За доплату возможно проживание в отелях категории «хит». В Петрозаводске: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос». В Сортавале: «Ласточкино гнездо», «Пийпун Пиха».
  • Конкретный отель подтверждается накануне поездки. Фото отеля (для примера) можно увидеть в конце 1-го дня программы. Фотографии взяты с сайта booking.com.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также чаепитием «по-карельски» и дегустация «хмельного мёда» или сбитня. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes или большой автобус Yutong, King Long.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викингов

Встречаемся и отправляемся в путешествие. В 10:20 остановимся на берегу пруда у средневековой Кексгольмской крепости (Корела) в Приозёрске. Вы узнаете, как шведское фортификационное сооружение оказалось на российской территории и почему у крепости много названий. Прогуляетесь вдоль каменных стен, подышите свежим воздухом и разомнётесь.

Далее держим путь в город Сортавалу. По пути заглянем в магазин ликёро-водочного завода «Аалто», где вы попробуете знаменитые карельские бальзамы и настойки на малине, бруснике, морошке и клюкве.

По приезде, в 13:30 пообедаем и поедем знакомиться с городом. Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу, но его центр, созданный, в основном, финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Вы увидите дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран в стиле «северный модерн». Посетим парк «Ваккосалми» и посмотрим на «Певчее поле» — природную площадку для проведения концертов.

В 16:30 побываем в комплексе «Бастион» — музее истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую и монетный двор. Местный викинг расскажет о быте, вооружении и ремёслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен. В воссозданном жилище средневековых мореходов угостит «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда. Проект интерактивный, поэтому здесь всё можно потрогать, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара.

В 18:00 разместимся в отеле, после чего будет свободное время — можно заглянуть в кафе или прогуляться по городу.

Крепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викинговКрепость Корела, знакомство с г. Сортавала, музей истории викингов
2 день

Водопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в Петрозаводск

После завтрака направляемся к водопадам Ахвенкоски, послужившим декорациями к фильму «А зори здесь тихие…». Пройдёмся по заснеженным тропинкам и насладимся успокаивающим журчанием воды. С высоты подвесных мостов вы посмотрите на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев (за доплату).

В 11:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально-прозрачной водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Гид проведёт вас по прогулочным тропинкам по периметру каньона и порекомендует, чем заняться в свободное время после экскурсии. Например, можно посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана; спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой эпосу «Калевала»; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 14:30 едем в Петрозаводск. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами Ладожского озера со скалистыми островами — шхерами, куда мы и отправимся, увидите залив, похожий на норвежский фьорд, воды которого искрятся в солнечную погоду.

В 19:00 разместимся в отеле. Вечером можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы или, заранее купив билеты, сходить в театр, например, Национальный театр Карелии или театр драмы «Творческая мастерская».

Водопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в ПетрозаводскВодопады, горный парк «Рускеала», шхеры Ладоги, приезд в Петрозаводск
3 день

Прогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушки

Утром вас ждёт знакомство с Петрозаводском. Вы осмотрите архитектуру и памятники, прогуляетесь по набережной, где собраны арт-объекты, подаренные городами-побратимами. Узнаете о символическом значении скульптур, побываете у памятника «Рыбаки», ставшего визитной карточкой города, и у кошелька на счастье из Риги.

В 12:00 направимся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, второму по величине в Европе. Вы увидите, как зажатая скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, не замерзая даже зимой, и полюбуетесь видами с обзорной площадки. По желанию можно заглянуть в Музей природы.

Затем едем к первому в России курорту Марциальные Воды, который основал и где поправлял здоровье Пётр I. На экскурсии вы услышите интересные подробности о горнодобывающем деле Карелии, самих источниках и происхождении их названия, посмотрите на памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времён. Сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.

После вас ждёт целый сказочный мир — отправляемся на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Перед началом интерактивной экскурсии вам предложат пообедать в ресторане «Закрома Талви Укко» блюдами местной кухни.

После обеда посетим самый большой в России питомник ездовых собак, где вы посмотрите на игривых и ласковых хаски. Каюр расскажет об особенностях породы и поделится историями с гонок в собачьих упряжках. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении Русского Севера. Заглянем на мини-ферму и в саамскую деревню: увидим яранги и чумы и погрузимся в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса.

Начиная с 18:30 у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по вотчине и выбрать развлечение на свой вкус: можно посетить экспозицию «Карелия в миниатюре», побывать в резиденции карельского Деда Мороза и во дворце Лумикки — карельской Снегурочки, прокатиться в собачьей или оленьей упряжке. В 20:00 вернёмся в Петрозаводск.

Прогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушкиПрогулка по Петрозаводску, заповедник «Кивач», бальнеологический курорт, вотчина зимнего дедушки
4 день

Интерактивная программа в весёлой деревне, Александро-Свирский монастырь

В 9:30 едем в Киндасово — весёлую деревню, о простодушных жителях которой ходят байки и легенды. Вас встретит «семейка весельчаков», угостит травяным чаем и сладостями и пригласит поучаствовать в развлекательной программе, во время которой киндасовцы объявляют себя суверенным государством.

В 12:30 снова в дорогу. Остановимся на обед в деревне «Старая слобода», а в 16:00 прибудем к Александро-Свирскому монастырю на берегу озера, который считается центром распространения русской культуры на земли карел и вепсов. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, любителей истории и архитектуры. У вас будет свободное время, чтобы осмотреть святыни и полюбоваться сказочным видом молочно-белых стен.

В 17:00 отправляемся в Санкт-Петербург, сделав по пути остановку в комплексе «Фермерская усадьба». Вы прогуляетесь по мини-зоопарку, отдохнёте в беседке у воды. Желающие погостят в местной трапезной и купят лакомств с собой.

Интерактивная программа в весёлой деревне, Александро-Свирский монастырьИнтерактивная программа в весёлой деревне, Александро-Свирский монастырьИнтерактивная программа в весёлой деревне, Александро-Свирский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 815 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в отелях категории «оптима»: 2 ночи в Петрозаводске, 1 ночь в Сортавале
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Дегустация «хмельного мёда» или сбитня
  • Интерактивная программа в деревне Киндасово с чаепитием «по-карельски»
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала тура из вашего города и обратно
  • Ужины, комплексные обеды - от 750-950 ₽
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • Вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски
  • Развлечения в вотчине Талви Укко - по ценам парка
  • Стоимость тура при 1-местном размещении в отелях категории «оптима» составит 47 025 ₽
  • Стоимость тура при размещении в отелях категории «хит» при 2-местном размещении составит 45 595 ₽, при 1-местном - 65 615 ₽
  • Скидки и льготы: детям до 7 лет - 1200 ₽, школьникам - 800 ₽, студентам - 350 ₽, людям старше 60-350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - отправление автобуса от станции метро "Площадь Восстания", в 07:55 - от станции метро "Озерки"
Завершение: Санкт-Петербург. 21:00 - станция метро "Улица Дыбенко", 21:30 - станция метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
На автобусе
3 отзыва
2 дня
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
Подружиться с хаски, побывать на Мраморном каньоне и попробовать вепсскую кухню
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. Площадь...
2 янв в 06:30
3 янв в 06:30
4 100 за человека
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
На автобусе
2 отзыва
2 дня
От Петрозаводска до «Рускеалы»: мини-тур по знаменитым местам Карелии
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 7:50
15 895 за человека
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: Г. Петрозаводск
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 59 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
ХорошоТам