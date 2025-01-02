Где поправлял здоровье Пётр I? Почему олени считаются символом благополучия? Как жили викинги, и что таится в резиденции карельского Деда Мороза? Всё это и многое другое вы узнаете в январском

приключении на северной земле. Прогуляетесь вокруг Мраморного каньона в знаменитом горном парке, повеселитесь вместе с жителями деревни Киндасово, послушаете об особенностях породы хаски и полюбуетесь незамерзающими водопадами. Вам будет что вспомнить за семейными посиделками зимними вечерами.

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Время начала: 07:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

Рекомендуем взять с собой наличные деньги на дополнительные расходы — на маршруте могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Важно! После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести 30% предоплаты за тур, полная оплата до 1 декабря.