Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов.
В конце путешествия вы увидите настоящий паровоз, почти как из Хогвартса, и даже сможете на нем прокатиться.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 895 ₽
Описание
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Проживание. В одном из отелей категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Ауринко», «Петрозаводск». Категория «хит» — «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Гостеприимство». Конкретный отель подтверждается накануне.
Питание. В программу включен завтрак в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счет, можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.
Программа тура по дням
Петрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач и карельский Дед Мороз
Встреча в Петрозаводске. Собираемся возле отеля Piter Inn, который расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Можно позавтракать в отеле (шведский стол за дополнительную плату), а в 9:00 нас будет ждать автобус — выезжаем на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.
К жерлу потухшего вулкана. Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь извергались лавовые потоки, а в небо выбрасывались вулканические бомбы. С тех пор от вулкана остались причудливые нагромождения камней — это очень живописные места с красноватыми гранитными скалами, где получаются отличные фотографии.
Знаменитый водопад. К 13 часам доберемся до водопада Кивач, о котором писал Державин. Это второй по величине равнинный водопад в Европе. Прогуляемся по тропинкам и зайдем в Музей природы. Затем пообедаем в туркомплексе «Чална». Там есть вкусные комплексные обеды (за дополнительную плату) — то, что нужно, чтобы восполнить силы.
Обнимашки с хаски и северные олени. Вечером отправимся в гости к хаски в этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза Талви Укко. Пообнимаемся и пофотографируемся с собаками, познакомимся со снежно-ослепительным самоедом и большим аляскинским маламуром. Желающие могут попробовать себя в дог-трекинге и выгулять понравившуюся собаку. Еще на базе есть северные олени и мини-ферма с утками, гусями, индюшками, лошадками и ручными белками.
Вечер в Петрозаводске. К 18:30 вернемся в Петрозаводск и отдохнем. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и сходить на ужин. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней. Можно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски и ретропоезд
Дорога в Рускеалу. Позавтракаем в отеле, соберем вещи и в 9 утра поедем в горный парк «Рускеала». Дорога туда неблизкая — около четырех часов.
Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдем место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Мраморный каньон. Примерно к 15 часам доберемся до горного парка Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
Паровоз из Хогвартса. В 17 часов будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от Рускеалы до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Если вы не хотите ехать на ретропоезде или на него не осталось билетов, мы довезем вас на автобусе до железнодорожного вокзала Сортавалы.
Поезд домой. В Сортавале мы будем в 18:30, отсюда можно уехать на «Ласточке» до Петербурга (поезд № 822) или до Москвы (поезд №160А). На этом наше путешествие по Карелии заканчивается — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Двухместное проживание в гостинице категории «оптима» в Петрозаводске, 1 ночь
- Завтрак в отеле
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всей программы
- Трассовые экскурсии
- Все входные билеты по программе (кроме экотропы на водопадах Ахвенкоски)
Что не входит в цену
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1650 руб. (при двухместном размещении) и 6270 руб. при одноместном размещении
- Доплата за одноместное размещение в гостиницах категории «оптима» - 2970 руб
- Ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- «Ретропоезд» Рускеала - Сортавала - от 420 р. /взр. (по желанию)
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Ужины
- Активные развлечения в горном парке Рускеала - по ценам парка
- Скидки и льготы (при предоставлении подтверждающих документов):
- Дети до 7 лет - 1250 руб
- Школьники - 900 руб
- Студенты - 500 руб
- Люди старше 60 лет - 650 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Поселили в отеле далеко от центра. Почти на окраине города. Так что нужно обязательно уточнить место заселения.
Спасибо большое за обратную связь. Нам очень приятно, что Вам понравились экскурсии по программе. Не могли бы Вы уточнить, что негативного было в работе гида? Это для нас очень принципиальный момент, которому мы уделяем особое внимание – именно гиды создают те впечатления, которые люди увозят с собой из поездки в удивительную Карелию. И, конечно, нам очень важна обратная связь и замечания по их работе.
Что касается гостиницы «Вилла Айно», в которой Вы проживали в Петрозаводске – Вы совершенно правы, гостиница, как мы с Вами посмотрели на карте, находится в 4 км от административного центра города. И, разумеется, пешком преодолевать такие расстояния – как минимум, не комфортно. Вместе с тем, такси в Карелии довольно недорогое, и на представленном Вами скриншоте из Яндекс видно, что такси от гостиницы до центра стоит 215 рублей. И для самостоятельной прогулки в центре комфортней пользоваться именно такси – поездка займёт менее 10 минут. Прошу с пониманием относиться к тому, что гостиничная база в Карелии очень ограничена, и невозможно для всех гостей найти места для проживания прямо на центральной набережной, тем более, такие качественные, как «Вилла Айно».
Именно поэтому мы руководствуемся тем, что 5-7 минут поездки от центра – допустимое расстояние, чтобы при этом иметь качественное размещение, не вызывающее никаких нареканий гостей.