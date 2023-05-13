Дорога в Рускеалу. Позавтракаем в отеле, соберем вещи и в 9 утра поедем в горный парк «Рускеала». Дорога туда неблизкая — около четырех часов.

Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдем место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

Мраморный каньон. Примерно к 15 часам доберемся до горного парка Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время (его будет не так много, так как программа очень насыщенная) можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Паровоз из Хогвартса. В 17 часов будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от Рускеалы до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Если вы не хотите ехать на ретропоезде или на него не осталось билетов, мы довезем вас на автобусе до железнодорожного вокзала Сортавалы.

Поезд домой. В Сортавале мы будем в 18:30, отсюда можно уехать на «Ласточке» до Петербурга (поезд № 822) или до Москвы (поезд №160А). На этом наше путешествие по Карелии заканчивается — до новых встреч!