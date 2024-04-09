Проведите насыщенный день, отправившись на экскурсию по Кисловодску и двум очаровательным республикам — Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии! Вы увидите Кисловодск с его оригинальной курортной архитектурой, попробуете разные нарзаны. Обязательно посетите гору Кольцо, замок Коварства и Любви и Медовые водопады. В конце экскурсии вас ждут живописные виды на Эльбрус с вершины плато Шаджатмаз.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Что вас ожидает:
- Кисловодская крепость
- Нарзанная галерея
- Колоннада
- Замок Коварства и Любви
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Медовые Водопады
- Гора Кольцо
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наша экскурсия начнется с пешеходной прогулки по центру Кисловодска. Во время прогулки мы поговорим об истории города, его первых жителях и курортной публике. Достопримечательности Кисловодска • Кисловодская крепость, с которой началась история города.
- Колоннада — я расскажу вам очень интересный исторический рассказ о том, как появилась Колоннада и какие события пережила!
- Курортный бульвар и поющий фонтан — мы отправимся с вами на Курортный бульвар, где находится весь исторический и туристический центр Кисловодска. Я расскажу вам о красивых исторических зданиях, которые мы с вами увидим.
- Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле! Во время прогулки по Курортному бульвару вы также увидите Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе, которое имеет свою очень интересную историю. Загадочная Карачаево-Черкессия Нагулявшись в городе, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад. Также мы посетим загадочный замок, который называют замком «Коварства и Любви». Чарующая Кабардино-Балкария Едем на плато Шаджатмаз, где на высоте 2000 м. располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых площадок на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в уникальное место — Долину Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь можно попробовать очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённую форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника, прогуляемся по ущелью реки Хасаут, либо навестим мокрое приведение в заброшенном замке некогда всесильного руководителя Кабардино-Балкарии товарища Калмыкова!
Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодская крепость
- Нарзанная галерея
- Колоннада
- Замок Коварства и Любви
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Медовые Водопады
- Гора Кольцо
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты (экосбор)
- Зиплайн
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 апр 2024
Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам.
Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а
Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а
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