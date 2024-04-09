Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики

Кавказ - полное погружение
Проведите насыщенный день, отправившись на экскурсию по Кисловодску и двум очаровательным республикам — Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии! Вы увидите Кисловодск с его оригинальной курортной архитектурой, попробуете разные нарзаны. Обязательно посетите гору Кольцо, замок Коварства и Любви и Медовые водопады. В конце экскурсии вас ждут живописные виды на Эльбрус с вершины плато Шаджатмаз.
5
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Что вас ожидает:

  • Кисловодская крепость
  • Нарзанная галерея
  • Колоннада
  • Замок Коварства и Любви
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Медовые Водопады
  • Гора Кольцо
  • Плато Шаджатмаз
  • Долина Нарзанов

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наша экскурсия начнется с пешеходной прогулки по центру Кисловодска. Во время прогулки мы поговорим об истории города, его первых жителях и курортной публике. Достопримечательности Кисловодска • Кисловодская крепость, с которой началась история города.
  • Колоннада — я расскажу вам очень интересный исторический рассказ о том, как появилась Колоннада и какие события пережила!
  • Курортный бульвар и поющий фонтан — мы отправимся с вами на Курортный бульвар, где находится весь исторический и туристический центр Кисловодска. Я расскажу вам о красивых исторических зданиях, которые мы с вами увидим.
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле! Во время прогулки по Курортному бульвару вы также увидите Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе, которое имеет свою очень интересную историю. Загадочная Карачаево-Черкессия Нагулявшись в городе, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад. Также мы посетим загадочный замок, который называют замком «Коварства и Любви». Чарующая Кабардино-Балкария Едем на плато Шаджатмаз, где на высоте 2000 м. располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых площадок на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в уникальное место — Долину Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь можно попробовать очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённую форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника, прогуляемся по ущелью реки Хасаут, либо навестим мокрое приведение в заброшенном замке некогда всесильного руководителя Кабардино-Балкарии товарища Калмыкова!

Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кисловодская крепость
  • Нарзанная галерея
  • Колоннада
  • Замок Коварства и Любви
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Медовые Водопады
  • Гора Кольцо
  • Плато Шаджатмаз
  • Долина Нарзанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты (экосбор)
  • Зиплайн
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
9 апр 2024
Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам.

Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а
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глубоко погрузился в тему. И что очень важно, Аркадий ещё и хороший рассказчик. Поэтому было очень интересно и, можно сказать, что даже не хватило времени послушать всё, что ещё можно было бы. Особо хочу отметить, что экскурсия понравилась и 10-летнему ребёнку, он тоже с интересом слушал гида.

Мы побывали на всех заявленных локациях и даже заехали туда, куда отдельно попросили.

Всё было замечательно, большая благодарность Аркадию.

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