Ночная экскурсия по городам Кавминвод

Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней

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Под блеском ярких звёзд и Луны между 17 горных вершин ярко красуются в ночи города Кавказских Минеральных Вод.

В свете фонарей мы с вами прогуляемся по курортным паркам, побываем в Лермонтовских местах, поднимемся к Эоловой арфе, отыщем Бесстыжие ванны и при желании в них искупаемся. Это будет незабываемая поездка, и вы останетесь в полном восторге!
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прокатимся по ночным улицам таких курортных городов, как Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск.
  • В свете ночных фонарей и подсветки пройдёмся по курортным паркам.
  • Побываем в Лермонтовских местах, которые описывал Михаил Юрьевич Лермонтов.
  • Необычной частью нашего путешествия станет посещение пятигорских горячих сероводородных источников, выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук. Если захотите, сможете окунуться в Бесстыжие ванны.
  • Прогуляемся до входа в туннель, который ведёт к подземному озеру Провал, и сфотографируемся у памятника Остапу Бендеру.
  • Поднимемся к одной из самых узнаваемых достопримечательностей Пятигорска — Эоловой арфе.
  • Погуляем по сверкающему в ночи парку «Цветник» у западного склона горы Машук.
  • Посмотрим на Дворец эмира Бухарского в курортном парке Железноводска, пройдём по самой длинной на юге России Каскадной лестнице и отдохнём у Курортного озера с набережной, пирсами, шезлонгами, скульптурами, арт-объектами и замечательной ночной подсветкой.
  • Восхитимся грандиозным зданием грязелечебницы Семашко, построенным в стиле древнеримских терм.
  • На Курортном бульваре Кисловодска оценим визитную карточку города — Колоннаду, а также Нарзанную галерею — историко-архитектурный памятник середины 19 века, сооруженный в стиле английского готического романтизма и Главные нарзанные ванны, ведущие свою историю с 1903 года.

Научный подход

Экскурсия будет наполнена познавательными рассказами о курортных городах. Сразу скажу: я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о населении, экономике и истории нашего края, в том числе об основании городов во время Кавказской войны, а также о событиях ВОВ. Я расскажу об этническом и религиозном составе Кавминвод и о взаимоотношениях народов. Мы поговорим и о природе: о формировании наших гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

  • Я полностью подстроюсь под вас, ваши временные рамки и возможности, составлю индивидуальный маршрут, постараюсь сделать эту ночь интересной, насыщенной и незабываемой! Экскурсия проводится в любое время года, в любое время суток и при любой погоде!
  • Трансфер осуществляется на легковом автомобиле Kia Ceed (до 4 чел.). Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 чел. на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость увеличится на 50%.
  • Я заберу вас в удобном вам месте в любом из городов Кавказских Минеральных Вод и после экскурсии привезу обратно
  • Отдельно оплачивается ужин в кафе — примерно 700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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