Под блеском ярких звёзд и Луны между 17 горных вершин ярко красуются в ночи города Кавказских Минеральных Вод. В свете фонарей мы с вами прогуляемся по курортным паркам, побываем в Лермонтовских местах, поднимемся к Эоловой арфе, отыщем Бесстыжие ванны и при желании в них искупаемся. Это будет незабываемая поездка, и вы останетесь в полном восторге!

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Описание

Что вас ожидает

Мы прокатимся по ночным улицам таких курортных городов, как Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск .

. В свете ночных фонарей и подсветки пройдёмся по курортным паркам .

. Побываем в Лермонтовских местах , которые описывал Михаил Юрьевич Лермонтов.

, которые описывал Михаил Юрьевич Лермонтов. Необычной частью нашего путешествия станет посещение пятигорских горячих сероводородных источников , выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук. Если захотите, сможете окунуться в Бесстыжие ванны .

, выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук. Если захотите, сможете окунуться в . Прогуляемся до входа в туннель, который ведёт к подземному озеру Провал , и сфотографируемся у памятника Остапу Бендеру .

, и сфотографируемся у . Поднимемся к одной из самых узнаваемых достопримечательностей Пятигорска — Эоловой арфе .

. Погуляем по сверкающему в ночи парку «Цветник» у западного склона горы Машук.

у западного склона горы Машук. Посмотрим на Дворец эмира Бухарского в курортном парке Железноводска, пройдём по самой длинной на юге России Каскадной лестнице и отдохнём у Курортного озера с набережной, пирсами, шезлонгами, скульптурами, арт-объектами и замечательной ночной подсветкой.

в курортном парке Железноводска, пройдём по самой длинной на юге России и отдохнём у с набережной, пирсами, шезлонгами, скульптурами, арт-объектами и замечательной ночной подсветкой. Восхитимся грандиозным зданием грязелечебницы Семашко , построенным в стиле древнеримских терм.

, построенным в стиле древнеримских терм. На Курортном бульваре Кисловодска оценим визитную карточку города — Колоннаду, а также Нарзанную галерею — историко-архитектурный памятник середины 19 века, сооруженный в стиле английского готического романтизма и Главные нарзанные ванны, ведущие свою историю с 1903 года.

Научный подход

Экскурсия будет наполнена познавательными рассказами о курортных городах. Сразу скажу: я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о населении, экономике и истории нашего края, в том числе об основании городов во время Кавказской войны, а также о событиях ВОВ. Я расскажу об этническом и религиозном составе Кавминвод и о взаимоотношениях народов. Мы поговорим и о природе: о формировании наших гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали