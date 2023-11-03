Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Под блеском ярких звёзд и Луны между 17 горных вершин ярко красуются в ночи города Кавказских Минеральных Вод.
В свете фонарей мы с вами прогуляемся по курортным паркам, побываем в Лермонтовских местах, поднимемся к Эоловой арфе, отыщем Бесстыжие ванны и при желании в них искупаемся. Это будет незабываемая поездка, и вы останетесь в полном восторге!
В свете фонарей мы с вами прогуляемся по курортным паркам, побываем в Лермонтовских местах, поднимемся к Эоловой арфе, отыщем Бесстыжие ванны и при желании в них искупаемся. Это будет незабываемая поездка, и вы останетесь в полном восторге!
Ближайшие даты:
3
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы прокатимся по ночным улицам таких курортных городов, как Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск.
- В свете ночных фонарей и подсветки пройдёмся по курортным паркам.
- Побываем в Лермонтовских местах, которые описывал Михаил Юрьевич Лермонтов.
- Необычной частью нашего путешествия станет посещение пятигорских горячих сероводородных источников, выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук. Если захотите, сможете окунуться в Бесстыжие ванны.
- Прогуляемся до входа в туннель, который ведёт к подземному озеру Провал, и сфотографируемся у памятника Остапу Бендеру.
- Поднимемся к одной из самых узнаваемых достопримечательностей Пятигорска — Эоловой арфе.
- Погуляем по сверкающему в ночи парку «Цветник» у западного склона горы Машук.
- Посмотрим на Дворец эмира Бухарского в курортном парке Железноводска, пройдём по самой длинной на юге России Каскадной лестнице и отдохнём у Курортного озера с набережной, пирсами, шезлонгами, скульптурами, арт-объектами и замечательной ночной подсветкой.
- Восхитимся грандиозным зданием грязелечебницы Семашко, построенным в стиле древнеримских терм.
- На Курортном бульваре Кисловодска оценим визитную карточку города — Колоннаду, а также Нарзанную галерею — историко-архитектурный памятник середины 19 века, сооруженный в стиле английского готического романтизма и Главные нарзанные ванны, ведущие свою историю с 1903 года.
Научный подход
Экскурсия будет наполнена познавательными рассказами о курортных городах. Сразу скажу: я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о населении, экономике и истории нашего края, в том числе об основании городов во время Кавказской войны, а также о событиях ВОВ. Я расскажу об этническом и религиозном составе Кавминвод и о взаимоотношениях народов. Мы поговорим и о природе: о формировании наших гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.
Организационные детали
- Я полностью подстроюсь под вас, ваши временные рамки и возможности, составлю индивидуальный маршрут, постараюсь сделать эту ночь интересной, насыщенной и незабываемой! Экскурсия проводится в любое время года, в любое время суток и при любой погоде!
- Трансфер осуществляется на легковом автомобиле Kia Ceed (до 4 чел.). Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 чел. на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость увеличится на 50%.
- Я заберу вас в удобном вам месте в любом из городов Кавказских Минеральных Вод и после экскурсии привезу обратно
- Отдельно оплачивается ужин в кафе — примерно 700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 465 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии, культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов и историй, которые запомнятся надолго!
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