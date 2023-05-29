Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре

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Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Большое путешествие в Петергоф - Царство фонтанов - с посещением Екатерининского корпуса, Гротов и Нижнего парка на метеоре
Ближайшие даты:
29
мая
30
мая
5
июн
12
июн
19
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Газпром-Арена
  • Лахта-центр
  • Финский Залив
  • Петергоф Нижний парк
  • Шахматный каскад
  • Фонтан Самсон
  • Фаворитка
  • Тритон
  • Римские фонтаны
  • Адам
  • Солнце
  • Шутихи
  • Екатерининский корпус
  • Монплезир (внешний осмотр)
  • Гроты Большого Каскада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами.
По водной глади Финского залива вы летите на метеоре, который может развивать скорость до 75 км. в час. За окном проносятся новые достопримечательности, такие как Газпром-Арена и Лахта-центр. Всего через 30-40 минут вы прибываете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами. Вы посещаете один из красивейших павильонов Петергофа - Екатерининский корпус и Гроты Большого каскада, чтобы увидеть, как устроена подача воды в фонтанах. После экскурсии у Вас есть свободное время на самостоятельный осмотр парка или чашку кофе под пение птиц и шум волны.

Понедельник, последний вторник месяца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на метеор в оба конца
  • Сопровождение по всему маршруту гидом от компании
  • Входной билет на территорию парка
  • Входной билет в Екатериниский корпус
  • Входной билет в Гроты
  • Комплексная экскурсия по 3 объектам: Парк+Корпус+Гроты
Что не входит
  • Личные расходы: еда\вода\сувениры
Место начала и завершения?
Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, последний вторник месяца.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ: обращаться в кассы на причале не нужно! все билеты по туру будут выкуплены заранее и будут выданы вам при встрече.
  • Встречаемся возле причала "Сенатская пристань" (Английская наб., д. 2) с табличкой "Царство фонтанов / Петергоф на метеоре".
  • Обратите внимание, экскурсия пешеходная (пройти придется порядком 2 - 4 км). Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде, а также не забудьте про воду.
  • Очередность посещения объектов в Петергофе определяет музей в день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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