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Что вас ожидает:
- Газпром-Арена
- Лахта-центр
- Финский Залив
- Петергоф Нижний парк
- Шахматный каскад
- Фонтан Самсон
- Фаворитка
- Тритон
- Римские фонтаны
- Адам
- Солнце
- Шутихи
- Екатерининский корпус
- Монплезир (внешний осмотр)
- Гроты Большого Каскада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами.
По водной глади Финского залива вы летите на метеоре, который может развивать скорость до 75 км. в час. За окном проносятся новые достопримечательности, такие как Газпром-Арена и Лахта-центр. Всего через 30-40 минут вы прибываете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами. Вы посещаете один из красивейших павильонов Петергофа - Екатерининский корпус и Гроты Большого каскада, чтобы увидеть, как устроена подача воды в фонтанах. После экскурсии у Вас есть свободное время на самостоятельный осмотр парка или чашку кофе под пение птиц и шум волны.
Понедельник, последний вторник месяца.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на метеор в оба конца
- Сопровождение по всему маршруту гидом от компании
- Входной билет на территорию парка
- Входной билет в Екатериниский корпус
- Входной билет в Гроты
- Комплексная экскурсия по 3 объектам: Парк+Корпус+Гроты
- Что не входит
- Личные расходы: еда\вода\сувениры
- Место начала и завершения?
- Английская набережная, 2, Сенатская пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, последний вторник месяца.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ: обращаться в кассы на причале не нужно! все билеты по туру будут выкуплены заранее и будут выданы вам при встрече.
- Встречаемся возле причала "Сенатская пристань" (Английская наб., д. 2) с табличкой "Царство фонтанов / Петергоф на метеоре".
- Обратите внимание, экскурсия пешеходная (пройти придется порядком 2 - 4 км). Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде, а также не забудьте про воду.
- Очередность посещения объектов в Петергофе определяет музей в день экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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