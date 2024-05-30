Гроты большого каскада Петергофа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Гроты большого каскада Петергофа» в Санкт-Петербурге, цены от 5 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
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    милая бабуля, с сорокалетним стажем, она наверняка много знает, но вещает довольно заунывно и монотонно, хотелось бы более живого сопровождения. От экскурсии в Нижнем Парке пришлось отказаться и быстро обследовать его самостоятельно, чтобы всё успеть и не остаться голодными. Но в целом, большое спасибо за организацию и настроение, которое мы получили от этого дня!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе
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    не первый раз, но с этой эксурсией впервые попала в гроты, что оставило незабываемое впечатление. Экскурсовод Александр специалист своего дела. Его познания в истории огромные, интересно их расказывает. Несмотря на большой объём экскурсии везде давали время на фотографирование

  • П
    Полина
    13 мая 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Плюсы: 1) возможность побывать в двух интересных туристических локациях в один день, увидев основные достопримечательности Петергофа и Кронштадта; 2) быстрое
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    передвижение по воде; 3) доброжелательный гид Минусы: 1) тур очень утомительный, приходится много ходить - нужно более определенно предупреждать об этом, особенно не рекомендовать его пожилым людям и родителям с маленькими детьми; 2) гида и экскурсоводов необходимо снабжать звукоусиливающими средствами и какими-то яркими элементами в одежде или аксессуарами: девушка Жаклин - очень милая и эрудированная, но у нее тихий голос и ее трудно было услышать и увидеть в большой массе людей (за исключением части поездки в Кронштадт, где она общалась с нами через аудиогид).

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Великолепный тур на весь день. Всей семье понравилось. Посещение Кронштадта, Якорной площади и конечно же невероятной красоты Морского собора, далее
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    Петергоф с его великолепием, Верхним каскадом, гротами. Поразила оранжерея и конечно же море фонтанов, а особенно шутейные. Экскурсовод Ирина- грамотный и прекрасный человек, рассказ был интересным и познавательным.

  • Т
    Татьяна
    13 октября 2023
    Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
    Замечательная экскурсия! За что огромное спасибо Людмиле! Всё было чётко, вовремя. Мы гуляли по парку не спеша, без суеты. Людмила
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    интересный рассказчик, ловили каждое её слово. Петергоф впечатлил! Сложно передать эмоции, это было великолепно! Экскурсия по дворцу тоже была интересная. Спасибо Людмиле за организацию экскурсии, за прекрасно проведенное время!

  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
    Душевно!) Спасибо организатору Людмиле и нашему гиду Айтан!) Легко, непринуждённо, доступно!) Петергоф раскрылся в новых красках!) Мама в восторге!!!) Огромное БЛАГОДАРЮ!) С уважением, Ольга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гроты большого каскада Петергофа»

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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гроты большого каскада Петергофа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 300 до 7 550. Туристы уже оставили гидам 1240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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