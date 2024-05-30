1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ААндрей29 мая 2024Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
- ТТатьяна26 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе
- ППолина13 мая 2024Плюсы: 1) возможность побывать в двух интересных туристических локациях в один день, увидев основные достопримечательности Петергофа и Кронштадта; 2) быстрое
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепный тур на весь день. Всей семье понравилось. Посещение Кронштадта, Якорной площади и конечно же невероятной красоты Морского собора, далее
- ТТатьяна13 октября 2023Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группеЗамечательная экскурсия! За что огромное спасибо Людмиле! Всё было чётко, вовремя. Мы гуляли по парку не спеша, без суеты. Людмила
- ООльга2 октября 2023Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группеДушевно!) Спасибо организатору Людмиле и нашему гиду Айтан!) Легко, непринуждённо, доступно!) Петергоф раскрылся в новых красках!) Мама в восторге!!!) Огромное БЛАГОДАРЮ!) С уважением, Ольга
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гроты большого каскада Петергофа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гроты большого каскада Петергофа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 300 до 7 550. Туристы уже оставили гидам 1240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Гроты большого каскада Петергофа», 1240 ⭐ отзывов, цены от 5300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август