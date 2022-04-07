Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым.



Вам окажут теплый прием местные жители древнего города Олонец и веселой деревни Киндасово, вы увидите самые известные природные красоты Прионежья.



Далее вы отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы насладиться всеми радостями зимы и вдоволь надышаться свежим лесным воздухом.