Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым. Вам окажут теплый прием местные жители древнего города Олонец и веселой деревни Киндасово, вы увидите самые известные природные красоты Прионежья. Далее вы отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы насладиться всеми радостями зимы и вдоволь надышаться свежим лесным воздухом.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
Входные билеты в Олонецкий музей
Входные билеты в музей изобразительный искусств Республики Карелия
Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
Входные билеты в заповедник "Кивач"
Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тур
Проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из Карельских озер (2 ночи)
Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
Трансфер по маршруту: отель - турбаза - ж/д вокзал Петрозаводска
Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
Посещение Александро-Свирского монастыря
Посещение водопада Кивач
Что не входит
Приобретаются самостоятельно до начала тура:
Ж/д билет «Петрозаводск — Санкт-Петербург» или «Петрозаводск — Москва»
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса
Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: ж / д вокзала в Петрозаводске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
СканТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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