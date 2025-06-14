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Круизы в Кижи – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Круизы в Кижи» в Санкт-Петербурге, цены от 19 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Пешая
На автобусе
2 дня 17 часов
105 отзывов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 950 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Пешая
На автобусе
На метеоре
2 дня
58 отзывов
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
11 июл в 06:30
12 июл в 06:30
19 950 ₽ за человека
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
На автобусе
5 дней
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
11 июл в 07:00
35 350 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Хороший гид Кирилл, много интересной информации по истории Карелии и народов населяющих эти территории. Не смотря на то, что приходилось
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    достаточно много времени переезжать между разными местами проведения экскурсий, благодаря интересным рассказам, время в пути не сильно утомило. Всё, что хотели увидеть, посетили и увидели. Единственное, что хотелось бы при планировании поездки, выбирать отель, который бы полностью устраивал расположением и уровнем сервиса, а не просто выбирать категорию отеля. Так сложно понять, куда тебя заселят и будет ли этот отель тебя устраивать.

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2025
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Недавно вернулась из потрясающей поездки по Карелии, и эмоции до сих пор переполняют! Этот край очаровал своей суровой северной красотой,
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    богатой историей и удивительной энергетикой. Но главным украшением нашей поездки стал гид Иван! Это не просто экскурсовод, а настоящий фанат своего дела, влюблённый в Карелию и её историю. Его рассказы были настолько живыми и увлекательными, что мы слушали, затаив дыхание. Иван не просто сыпал датами и фактами – он погружал нас в прошлое, раскрывал тайны мест, делился легендами и даже малоизвестными деталями, которые не найдёшь в путеводителях. Его энергия и искренняя увлечённость сделали поездку по-настоящему особенной. Если будете в Карелии – обязательно возьмите экскурсию с Иваном! Это тот редкий случай, когда гид не просто отрабатывает программу, а дарит настоящие эмоции и знания.

  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Карелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на
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    то, что погода весь второй день была пасмурная. Понравилась организация экскурсии: 1. Чёткий и хорошо продуманный тайминг и очень насыщенная, но не избыточная программа. 2. Высочайший профессионализм водителя Александра и багаж знаний и гибкость в организационных моментах гида Александра Матиешина. Не понравилось размещение в гостинице "Заречная". Из плюсов: 1. Дружелюбный персонал. 2. Приемлемый завтрак в формате "шведский стол". Из минусов: 1. Расположение в ужасном месте, как ниже верно писали, - в депрессивном районе. Вокруг всё перерыто и чрезвычайно мрачно и неприглядно, а также очень далеко от центра и любых работающих после 22 часов заведений общепита. Чтобы поужинать, пришлось брать такси и ехать в ресторан "Ягель". 2. Стены в гостинице будто картонные - выспаться вам не удастся, слышно все разговоры, музыку, телевизор за стенами. Сделанный нами вывод: нельзя было брать формат размещения "оптима" (попадаешь в "Заречную"), нужно было брать формат "хит" (размещение в гостиницах в центре города). Ну, кто ж знал. Повторю, что сама экскурсия понравилась, поэтому снижать оценку не стала.

  • И
    Инна
    17 июля 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Нам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни! Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы в Кижи»

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  5. Исаакиевский собор
  6. Петропавловская крепость
  7. Ладожское озеро
  8. Дворцовая площадь
  9. Эрмитаж
  10. Крейсер Аврора
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Круизы в Кижи" можно забронировать 3 тура от 19 950 до 35 350. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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