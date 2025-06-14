Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 950 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
11 июл в 06:30
12 июл в 06:30
19 950 ₽ за человека
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
11 июл в 07:00
35 350 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга14 июня 2025Хороший гид Кирилл, много интересной информации по истории Карелии и народов населяющих эти территории. Не смотря на то, что приходилось
- ЮЮлия5 мая 2025Недавно вернулась из потрясающей поездки по Карелии, и эмоции до сих пор переполняют! Этот край очаровал своей суровой северной красотой,
- ВВиктория5 августа 2024Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняКарелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на
- ИИнна17 июля 2024Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняНам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни! Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы в Кижи»
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