Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы с вами посетим места очень талантливых и романтичных людей, которые в буквальном смысле творили историю России, служили своей стране, каждый на своём месте и в меру своих сил и возможностей.



Это Гатчинский замок с подземным ходом, Павловский дворец, который находится в 30 км, а также, на ваш выбор, Приоратский дворец в Гатчине, либо замок Бип в Павловске.