Мы с вами посетим места очень талантливых и романтичных людей, которые в буквальном смысле творили историю России, служили своей стране, каждый на своём месте и в меру своих сил и возможностей.
Это Гатчинский замок с подземным ходом, Павловский дворец, который находится в 30 км, а также, на ваш выбор, Приоратский дворец в Гатчине, либо замок Бип в Павловске.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Это экскурсия в Гатчинский замок-дворец и Павловский дворец, с возможностью разнообразить программу визитом в замок «Бип». Этот замок, ныне функционирующий как отель, славится своим атмосферным рестораном. В качестве альтернативы можно посетить Приоратский дворец в Гатчине и дополнительно организовать обед в Павловске. Мы погрузимся в историю этих мест XVIII века, узнаем о биографии Павла I и не только. Также поговорим о некоторых деталях Северной войны, с которыми связаны эти живописные места, подаренные Павлу его матерью, Екатериной Великой. Гатчинский замок был во владении разных людей, отличавшихся не только своим социальным положением, но и талантами, а также важной ролью в истории. Рядом находится Приоратский дворец, который окружён атмосферой таинственности и романтики, связанной с Мальтийским орденом. Элегантный Павловский дворец с его великолепными парками, садовыми скульптурами, павильонами, прудами, ручьями, мостиками и прочими элементами ландшафта подарит вам незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться свежим воздухом и окунуться в атмосферу другой эпохи, узнать о быте, жизни и биографиях наших венценосных особ, их учителей и предков. На десерт вас ждёт яркое впечатление от замка «Бип», где после прогулок можно выпить чашечку кофе или сделать великолепные снимки на фоне этого замка. Его история совершенно отличается от истории Гатчинского и Павловского дворцов, что станет прекрасным завершением нашего незабываемого путешествия. Важная информация:
- Экскурсия в Павловском дворце проходит в составе сборной группы со штатными гидами — это требование музея.
- Начало и окончание экскурсии — на Невском проспекте, д. 35.
- На всю экскурсию, включая обеденный перерыв, у нас 8.5 часов.
- Увеличение длительности экскурсии возможно по согласованию.
- Не забудьте о том, что понадобится удобная обувь, а осенью зонтик.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пулковские высоты
- Гатчинский замок, при желании парк
- Приоратский дворец или территория замка Бип
- Павловский дворец, парк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворцы и парки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, д. 35
Завершение: Ул. Невский проспект, д. 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
