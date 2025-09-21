Погрузитесь в мир роскоши в Янтарной комнате, одном из самых удивительных интерьерных шедевров в мире.
Прогуляетесь по Екатерининскому парку, где вам откроются живописные виды и памятники, отражающие дух царской эпохи.
Описание экскурсии
Дача княгини Юсуповой в Царском селе. Вы увидите выдающийся образец русской архитектуры. Узнаете историю женщины, наделённой сильным характером и смелым умом, которая отказала одному из Романовых.
Екатерининский дворец. Поразитесь его размерам и великолепию интерьеров. Осмотрите Парадную анфиладу, Арабесковый зал, Китайскую гостиную Александра I, Зелёную столовую и другие залы.
Янтарная комната. Полюбуетесь её убранством. Подарок прусского короля Петру I под руководством Растрелли приобрёл огромное количество дополнительных деталей, увеличился в размерах и из Янтарного кабинета стал известной на весь мир Янтарной комнатой.
Екатерининский парк. Рассмотрите Румянцевский обелиск, Чесменскую колонну, крепость-руину, живописные аллеи и водоёмы. А также повстречаетесь с местными белками и утками. Здесь у вас будет свободное время для прогулки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе Yutong, МАН или Mercedes, а также все входные билеты по программе
- Остаток суммы нужно оплатить по ссылке в день бронирования
- Конечные точки маршрута в Санкт-Петербурге — станции метро «Купчино» и «Звенигородская»
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3590 ₽