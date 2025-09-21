На экскурсии вы посетите Екатерининский дворец, узнаете о его прошлом и архитектурных особенностях. Погрузитесь в мир роскоши в Янтарной комнате, одном из самых удивительных интерьерных шедевров в мире. Прогуляетесь по Екатерининскому парку, где вам откроются живописные виды и памятники, отражающие дух царской эпохи.

Описание экскурсии

Дача княгини Юсуповой в Царском селе. Вы увидите выдающийся образец русской архитектуры. Узнаете историю женщины, наделённой сильным характером и смелым умом, которая отказала одному из Романовых.

Екатерининский дворец. Поразитесь его размерам и великолепию интерьеров. Осмотрите Парадную анфиладу, Арабесковый зал, Китайскую гостиную Александра I, Зелёную столовую и другие залы.

Янтарная комната. Полюбуетесь её убранством. Подарок прусского короля Петру I под руководством Растрелли приобрёл огромное количество дополнительных деталей, увеличился в размерах и из Янтарного кабинета стал известной на весь мир Янтарной комнатой.

Екатерининский парк. Рассмотрите Румянцевский обелиск, Чесменскую колонну, крепость-руину, живописные аллеи и водоёмы. А также повстречаетесь с местными белками и утками. Здесь у вас будет свободное время для прогулки.

Организационные детали