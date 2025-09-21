Мои заказы

Экскурсия в Царское село - с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (всё включено)

Отправиться в самый большой загородный дворец Петербурга и прикоснуться к истории
На экскурсии вы посетите Екатерининский дворец, узнаете о его прошлом и архитектурных особенностях.

Погрузитесь в мир роскоши в Янтарной комнате, одном из самых удивительных интерьерных шедевров в мире.

Прогуляетесь по Екатерининскому парку, где вам откроются живописные виды и памятники, отражающие дух царской эпохи.
5
5 отзывов
Экскурсия в Царское село - с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (всё включено)
Экскурсия в Царское село - с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (всё включено)
Экскурсия в Царское село - с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (всё включено)

Описание экскурсии

Дача княгини Юсуповой в Царском селе. Вы увидите выдающийся образец русской архитектуры. Узнаете историю женщины, наделённой сильным характером и смелым умом, которая отказала одному из Романовых.

Екатерининский дворец. Поразитесь его размерам и великолепию интерьеров. Осмотрите Парадную анфиладу, Арабесковый зал, Китайскую гостиную Александра I, Зелёную столовую и другие залы.

Янтарная комната. Полюбуетесь её убранством. Подарок прусского короля Петру I под руководством Растрелли приобрёл огромное количество дополнительных деталей, увеличился в размерах и из Янтарного кабинета стал известной на весь мир Янтарной комнатой.

Екатерининский парк. Рассмотрите Румянцевский обелиск, Чесменскую колонну, крепость-руину, живописные аллеи и водоёмы. А также повстречаетесь с местными белками и утками. Здесь у вас будет свободное время для прогулки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе Yutong, МАН или Mercedes, а также все входные билеты по программе
  • Остаток суммы нужно оплатить по ссылке в день бронирования
  • Конечные точки маршрута в Санкт-Петербурге — станции метро «Купчино» и «Звенигородская»
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45–50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Мария
21 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия, прекрасный экскурсовод: Ксения Андреевна
С
Светлана
4 сен 2025
Экскурсия очень интересная. Гиду Жанне отдельное спасибо! Молодец, все по делу, очень интересно было. В целом рекомендую. А вот техническую часть брони и оплату за тур организаторам турагентства надо внимательно и четко подавать информацию путешественникам, Именно гид организатор очень долго давала информацию об оплате экскурсии.
Л
Лариса
18 авг 2025
Погода не подвела, было солнечно, даже жарко, автобус комфортный, пришел в назначенное время вовремя. Экскурсовод Жанна Максимовна рассказывала уже по пути следования, очень интересно, приехали быстро, пили кофе и чай
читать дальше

с конфеткой, приятный бонус от,, первой линии,,. Дворец и парк изумительные, во дворце была другая экскурсовод, тоже все интересно, в парке Жанна Максимовна провела, все рассказала, свободное время потом дали погулять по парку. Впечатлений много, с экскурсией удобно, все расскажут и покажут и отвезут, самостоятельно попадать во дворец непросто-большие очереди. Спасибо за отлично проведённое время!

Е
Елена
5 июл 2025
В г. Пушкин мы ездили 3 июня 2025г. С турфирмой "Прямые линии". Сначала насторожило, что нужно было оплатить организатору оставшуюся сумму через 2 дня после бронирования, но впоследствии все сложилось
читать дальше

удачно, фирма накануне отправила напоминание о месте и времени посадки в автобус. Транспорт комфортабельный. Сделали остановку в Пушкине, экскурсовод Жанна Максимовнна предложила чай или кофе с конфеткой, затем экскурсия во дворец и парк, все сопровождалось подробным интересным рассказом об исторических лицах, памятниках архитектуры, скульптуры. Экскурсия впечатлила.

Т
Татьяна
15 июн 2025
Экскурсовод Ксения очень приятная девушка и опытный гид! Получила большое удовольствие от экскурсии, от души рекомендую 🌷

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
776 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
4 янв в 11:00
5 янв в 11:00
6190 ₽ за человека
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
12014 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
3250 ₽ за человека
Всё включено: едем в Царское Село
На автобусе
5.5 часов
177 отзывов
Групповая
Всё включено: едем в Царское Село
Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната на автобусной однодневной экскурсии из Петербурга
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
3 янв в 11:30
2900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге