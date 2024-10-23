Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж

Познакомиться с ключевыми достопримечательностями и шедеврами главного музея Северной столицы
За полдня вы получите объёмное представление о городе и его символах. Осмотрите знаменитые архитектурные ансамбли, проедете по знаковым улицам и набережным.

Будут остановки на Стрелке Васильевского острова, возле сфинксов, Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Михайловского замка. Мы расскажем об истории Петербурга, вспомним легенды. И проведём экскурсию по Эрмитажу.
5
1 отзыв
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
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янв1
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фев
Время начала: 10:00, 13:00, 14:30, 16:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

  • Вы увидите панораму Петропавловской крепости. Это первое сооружение города, с него всё начиналось. Поговорим об основателе города Петре I и Северной войне, которую вёл государь за освобождение этих земель. А также обсудим название острова, стоящего у истоков Петербурга.
  • На Стрелке Васильевского острова вы полюбуетесь видами и перенесётесь во времена, когда некогда здесь был порт, парадные ворота города.
  • Вы узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт.
  • Мы проедем по Университетской набережной. А по пути вы услышите, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для чего предназначалось здание Двенадцати коллегий и почему сфинксов называют мистическими фигурами.
  • Также вы увидите самую большую «водную площадь» Петербурга и все четыре здания Эрмитажа.

Кроме того, на нашем маршруте будет: Невский проспект, Казанский собор, Строгановский дворец, площадь Искусств, Михайловский дворец, цирк Чинизелли, Аничков мост, Медный всадник, Исаакиевский собор, Памятник Николаю I, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Александровская колонна, Дворцовая набережная, Мраморный дворец, Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский/Инженерный замок и Летний сад.

Шедевры Эрмитажа: не упустить главное

Коллекция музея составляет около 3 млн экспонатов. Здесь можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Мы покажем то, что обязательно нужно посмотреть. Расскажем, кто построил Зимний дворец, кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин и многое другое. Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели. По запросу предоставим бустер для детей
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе для гида). Билеты в Эрмитаж необходимо купить заранее. Вы можете сделать это на Трипстере: купить билет
  • По согласованию со всеми участниками группы программу можно скорректировать
  • Если группа не набралась, вы можете доплатить необходимый минимум и отправиться на экскурсию вашей компанией — детали уточняйте в переписке к заказу
  • В Эрмитаже выходной день — понедельник
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 14:30 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 14:30 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 окт 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Замечательный гид-Элеонора!!! Знающая, тактичная, лёгкая в общении! Спасибо большое!! Всем советую.

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