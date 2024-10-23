За полдня вы получите объёмное представление о городе и его символах. Осмотрите знаменитые архитектурные ансамбли, проедете по знаковым улицам и набережным. Будут остановки на Стрелке Васильевского острова, возле сфинксов, Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Михайловского замка. Мы расскажем об истории Петербурга, вспомним легенды. И проведём экскурсию по Эрмитажу.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Вы увидите панораму Петропавловской крепости . Это первое сооружение города, с него всё начиналось. Поговорим об основателе города Петре I и Северной войне, которую вёл государь за освобождение этих земель. А также обсудим название острова, стоящего у истоков Петербурга.

. Это первое сооружение города, с него всё начиналось. Поговорим об основателе города Петре I и Северной войне, которую вёл государь за освобождение этих земель. А также обсудим название острова, стоящего у истоков Петербурга. На Стрелке Васильевского острова вы полюбуетесь видами и перенесётесь во времена, когда некогда здесь был порт, парадные ворота города.

вы полюбуетесь видами и перенесётесь во времена, когда некогда здесь был порт, парадные ворота города. Вы узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт.

украшены носами кораблей, какой музей был первым в городе и где находится самый сохранившийся мамонт. Мы проедем по Университетской набережной . А по пути вы услышите, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для чего предназначалось здание Двенадцати коллегий и почему сфинксов называют мистическими фигурами.

. А по пути вы услышите, какая коллекция хранилась в Кунсткамере, что за дворец выстроил для себя Александр Меншиков, для чего предназначалось здание Двенадцати коллегий и почему сфинксов называют мистическими фигурами. Также вы увидите самую большую «водную площадь» Петербурга и все четыре здания Эрмитажа.

Кроме того, на нашем маршруте будет: Невский проспект, Казанский собор, Строгановский дворец, площадь Искусств, Михайловский дворец, цирк Чинизелли, Аничков мост, Медный всадник, Исаакиевский собор, Памятник Николаю I, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Александровская колонна, Дворцовая набережная, Мраморный дворец, Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский/Инженерный замок и Летний сад.

Шедевры Эрмитажа: не упустить главное

Коллекция музея составляет около 3 млн экспонатов. Здесь можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Мы покажем то, что обязательно нужно посмотреть. Расскажем, кто построил Зимний дворец, кто основал Эрмитаж и приобрёл первую коллекцию картин и многое другое. Вы познакомитесь с работами да Винчи и Рембрандта, прикоснётесь к культуре Египта и Фландрии, увидите царский трон и знаменитые часы «Павлин».

Организационные детали