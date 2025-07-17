Мы обсудим проекты зодчих и легенды, связанные с ними. Вы узнаете, какие места имеют отношение к династии Романовых и где — порой кровью — писалась история нашей страны. Поговорим про Великую Отечественную войну и блокаду, про спасение памятников и восстановление города. В Эрмитаже затронем тему формирования коллекций, приобретений и горьких утрат, иллюзий, подделок и покушений.

Описание экскурсии

Вы проедете по центру Петербурга и увидите:

Дворцовую площадь с Александровской колонной и Зимним дворцом

Величественный Исаакиевский собор

Пряничный Спас на Крови и тенистый Летний сад

Шумный Невский проспект с роскошными дворцами

Неву, через которую брошены изящные мосты

А на противоположном берегу вас ждёт историческое сердце города:

Васильевский остров и Ростральные колонны

Петроградская сторона с особняками в стиле модерн

Прославленный крейсер Аврора

Заячий остров с Петропавловской крепостью

Эрмитаж (2 часа)

Вы рассмотрите парадные интерьеры, скульптуры и картины художников 16–17 веков. Словно на машине времени мы промчимся по странам и эпохам, подмечая, как религиозные взгляды и мировоззрение находят отражение в живописи, как открытия и новаторство оказываются нормой, как художники становятся модными и даже меняют мир.

А после экскурсии гид может довезти вас до отеля или оставить в музее.

Важно:

Мы предлагаем гибкий формат прогулки и готовы скорректировать маршрут. Например, посвятить больше времени осмотру достопримечательностей или питерских двориков. А может, уделить больше внимания Эрмитажу. О своих пожеланиях сообщите гиду в переписке.

Организационные детали