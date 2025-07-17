Мы обсудим проекты зодчих и легенды, связанные с ними.
Вы узнаете, какие места имеют отношение к династии Романовых и где — порой кровью — писалась история нашей страны.
Поговорим про Великую Отечественную войну и блокаду, про спасение памятников и восстановление города.
В Эрмитаже затронем тему формирования коллекций, приобретений и горьких утрат, иллюзий, подделок и покушений.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы проедете по центру Петербурга и увидите:
- Дворцовую площадь с Александровской колонной и Зимним дворцом
- Величественный Исаакиевский собор
- Пряничный Спас на Крови и тенистый Летний сад
- Шумный Невский проспект с роскошными дворцами
- Неву, через которую брошены изящные мосты
А на противоположном берегу вас ждёт историческое сердце города:
- Васильевский остров и Ростральные колонны
- Петроградская сторона с особняками в стиле модерн
- Прославленный крейсер Аврора
- Заячий остров с Петропавловской крепостью
Эрмитаж (2 часа)
Вы рассмотрите парадные интерьеры, скульптуры и картины художников 16–17 веков. Словно на машине времени мы промчимся по странам и эпохам, подмечая, как религиозные взгляды и мировоззрение находят отражение в живописи, как открытия и новаторство оказываются нормой, как художники становятся модными и даже меняют мир.
А после экскурсии гид может довезти вас до отеля или оставить в музее.
Важно:
Мы предлагаем гибкий формат прогулки и готовы скорректировать маршрут. Например, посвятить больше времени осмотру достопримечательностей или питерских двориков. А может, уделить больше внимания Эрмитажу. О своих пожеланиях сообщите гиду в переписке.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 500 ₽/чел. Билеты вы покупаете заранее для себя и гида
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Поездка проходит на Exeed LX и других. Если ребёнку нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- По понедельникам Эрмитаж закрыт, в качестве альтернативы гид может предложить посещение Русского музея
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
17 июл 2025
Чудесная экскурсия. Прекрасный маршрут. Спасибо что учли наши пожелания.
Д
Дарья
3 мая 2025
Очень понравился наш экскурсовод Наталья! Замечательная подача материала, человек увлеченный и грамотный! Эрмитаж выше всяких похвал!
