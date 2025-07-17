Мои заказы

Знакомство с Петербургом на машине + Эрмитаж

Дворцы, соборы, острова - главное за один день в удобном формате
Мы обсудим проекты зодчих и легенды, связанные с ними.

Вы узнаете, какие места имеют отношение к династии Романовых и где — порой кровью — писалась история нашей страны.

Поговорим про Великую Отечественную войну и блокаду, про спасение памятников и восстановление города.

В Эрмитаже затронем тему формирования коллекций, приобретений и горьких утрат, иллюзий, подделок и покушений.
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы проедете по центру Петербурга и увидите:

  • Дворцовую площадь с Александровской колонной и Зимним дворцом
  • Величественный Исаакиевский собор
  • Пряничный Спас на Крови и тенистый Летний сад
  • Шумный Невский проспект с роскошными дворцами
  • Неву, через которую брошены изящные мосты

А на противоположном берегу вас ждёт историческое сердце города:

  • Васильевский остров и Ростральные колонны
  • Петроградская сторона с особняками в стиле модерн
  • Прославленный крейсер Аврора
  • Заячий остров с Петропавловской крепостью

Эрмитаж (2 часа)

Вы рассмотрите парадные интерьеры, скульптуры и картины художников 16–17 веков. Словно на машине времени мы промчимся по странам и эпохам, подмечая, как религиозные взгляды и мировоззрение находят отражение в живописи, как открытия и новаторство оказываются нормой, как художники становятся модными и даже меняют мир.
А после экскурсии гид может довезти вас до отеля или оставить в музее.

Важно:
Мы предлагаем гибкий формат прогулки и готовы скорректировать маршрут. Например, посвятить больше времени осмотру достопримечательностей или питерских двориков. А может, уделить больше внимания Эрмитажу. О своих пожеланиях сообщите гиду в переписке.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — 500 ₽/чел. Билеты вы покупаете заранее для себя и гида
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Поездка проходит на Exeed LX и других. Если ребёнку нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • По понедельникам Эрмитаж закрыт, в качестве альтернативы гид может предложить посещение Русского музея
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
О
Ольга
17 июл 2025
Чудесная экскурсия. Прекрасный маршрут. Спасибо что учли наши пожелания.
Д
Дарья
3 мая 2025
Очень понравился наш экскурсовод Наталья! Замечательная подача материала, человек увлеченный и грамотный! Эрмитаж выше всяких похвал!

