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Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру

4.8
5 отзывов
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Понять характер настоящего Петербурга можно только пройдя его вдоль и поперек.

Это я и предлагаю вам сделать вместе со мной на экскурсии 🧭 по историческому центру города.

Экскурсия ⛳ будет проходить в удобном формате знакомства с городом в своем режиме за живым общением, со всеми необходимыми остановками для фотографирования, с посиделками за кофе и даже шопингом.

Во время нашей прогулки я расскажу вам всю интересующую информацию об истории 📖 и жизни города и, конечно, отвечу на все ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру

Что вы увидите

  • Зимний дворец и другие корпуса Эрмитажа
  • теребеньевских Анлантов
  • Арку Генерального штаба
  • Александровскую коллону
  • Адмиралтейство
  • Петропавловскую крепость
  • разводные Дворковый и Благовещенский мосты
  • Ростральные колонны
  • памятник Петру-плотнику и пристань со львами
  • кунсткамеру
  • Академию наук
  • здание 12тиколлегий
  • Меншиковский дворец
  • здание Академии художеств
  • Медный всадник
  • здание Сената и Сенода
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • синий мост через Мойку
  • здание гостиницы «Астория» и «Англетер»
  • памятник Николаю 1
  • адреса Достоевского
  • Гоголя
  • Чайковского
  • дом Пиковой Дамы
  • дом компании «Фаберже»
  • Полицейский мост
  • Строгановский дворец
  • лютеранскую церковь Петра и Павла
  • Памятник Гоголю
  • Кутузову
  • Барклаю-де-Толли
  • Казанский собор
  • Дом Книги
  • Дом Мертенса
  • Спас-на-Крови
  • памятник городовому
  • шведскую церковь Св. Екатерины
  • ДЛТ
  • дворики Капеллы
  • комплекс императорских конюшен.
Прогулка по набережным площадям и улицам центра Санкт-Петербурга с опытным гидом и местным жителем (2 в 1))).

Пешеходная экскурсия-прогулка :

  • это удобный формат знакомства с городом в своем режиме за живым общением, со всеми необходимыми остановками для фотографирования, кофе, шоппинга
  • возможность получать всю интересующую информацию о истории 📖 и жизни города из уст местного жителя.
  • это «дегустация» услуг гида, поэтому цена крайне демократическая.
  • Индивидуальная экскурсия ⛳ по цене групповой.
  • Места, которые мы посетим: Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Александровский сад, Исаакиевскую площади, Адмиралтейскую набережную, Стрелку Васильевского острова, Большую и Малую Морскую улицы, Гороховую улицу, Вознесенский проспект, Большую и Малую Конюшенные улицы.
  • Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете: за какую дерзость невзлюбил архитектора Монферрана Александр 2, где торговали крестьянами, почему нацисты планировали отмечать взятие Ленинграда в банкетном зале гостиницы «Астория», Историю пасхального яйца Фаберже, почему обыватели 19 века боялись ходить по Дворцовой площади, в какую аптеку Кутузов посылает Барклая-де-Толли, историю изобретения всемирноизвестного бифстроганова, адрес «усатой княгини», почему самому большому музею страны не подходит название «Эрмитаж», про церквовь-бассейн, церкви-спорт-зал и церковь-картофельный склад и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расхода
Начало
🚩 Казанская пл., 2
Место завершения
🏁 Казанский мост
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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5 отзывов оставили туристы

Lily A. проводит ещё 5 экскурсий

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