Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга

Понять характер настоящего Петербурга можно только пройдя его вдоль и поперек.



Это я и предлагаю вам сделать вместе со мной на экскурсии 🧭 по историческому центру города.



Экскурсия ⛳ будет проходить в удобном формате знакомства с городом в своем режиме за живым общением, со всеми необходимыми остановками для фотографирования, с посиделками за кофе и даже шопингом.



Во время нашей прогулки я расскажу вам всю интересующую информацию об истории 📖 и жизни города и, конечно, отвечу на все ваши вопросы.