Прогулка по набережным площадям и улицам центра Санкт-Петербурга с опытным гидом и местным жителем (2 в 1))).
Пешеходная экскурсия-прогулка :
это удобный формат знакомства с городом в своем режиме за живым общением, со всеми необходимыми остановками для фотографирования, кофе, шоппинга
возможность получать всю интересующую информацию о истории 📖 и жизни города из уст местного жителя.
это «дегустация» услуг гида, поэтому цена крайне демократическая.
Индивидуальная экскурсия ⛳ по цене групповой.
Места, которые мы посетим: Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Александровский сад, Исаакиевскую площади, Адмиралтейскую набережную, Стрелку Васильевского острова, Большую и Малую Морскую улицы, Гороховую улицу, Вознесенский проспект, Большую и Малую Конюшенные улицы.
Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете: за какую дерзость невзлюбил архитектора Монферрана Александр 2, где торговали крестьянами, почему нацисты планировали отмечать взятие Ленинграда в банкетном зале гостиницы «Астория», Историю пасхального яйца Фаберже, почему обыватели 19 века боялись ходить по Дворцовой площади, в какую аптеку Кутузов посылает Барклая-де-Толли, историю изобретения всемирноизвестного бифстроганова, адрес «усатой княгини», почему самому большому музею страны не подходит название «Эрмитаж», про церквовь-бассейн, церкви-спорт-зал и церковь-картофельный склад и многое другое.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расхода
Начало
🚩 Казанская пл., 2
Место завершения
🏁 Казанский мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.