На живописном острове Коневец стоит Рождество-Богородичный монастырь, основанный в 14 веке. Вы полюбуетесь красотой первозданной природы и старинными постройками.
Мы расскажем, как преподобный Арсений изгонял языческий дух из Конь-камня, почему на чудотворной иконе изображён птенец голубя и за что местный настоятель получил правительственную награду.
Мы расскажем, как преподобный Арсений изгонял языческий дух из Конь-камня, почему на чудотворной иконе изображён птенец голубя и за что местный настоятель получил правительственную награду.
Описание экскурсии
Мы с вами встретимся в Петербурге и на комфортабельном автомобиле поедем к Владимирской бухте, откуда на теплоходе отправимся на Коневец. По дороге вы познакомитесь с историей монастырского подворья.
На острове вы увидите:
- Стоящую на берегу часовню во имя Николая Чудотворца — покровителя всех путешествующих по водам
- Памятник основателю монастыря преподобному Арсению Коневскому и странноприимный дом, который некогда давал приют всем странствующим
- Посаженные более 100 лет назад липы и дубы в уютном парке
- Коневскую икону Божьей Матери и мощи основателя иноческой жизни на Коневце Арсения Коневского, хранящиеся в соборе Рождества Пресвятой Богородицы
- Легендарный Конь-камень с интересной историей, который дал название острову
И узнаете:
- Почему странноприимный дом в строительных документах называется Домом бедного финна
- Какие известные люди посещали Коневец и о чём говорит стела из путиловского камня
- Что такое игольное ушко в контексте монастыря и почему мы входим через него
- Для чего, кроме прямого назначения, использовали колокола и почему один из них остался на колокольне в советское время
- Куда подевались все хищники и почему на острове нет змей
И многое другое!
Организационные детали
- Предоставим скидку компании от 2-х человек
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Renault Kaptur или аналогичном по комфортабельности, трансфер на теплоходе, экскурсия по монастырю
- Дополнительные расходы (по желанию): обед на острове — 400 ₽ за чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- В программу могут быть внесены незначительные изменения, а также экскурсия может быть перенесена или отменена из-за погодных условий
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10987 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличный день-путешествие! Гид любит свою работу и с теплотой, добротой погружает нас-туристов в исторический материал. Рекомендую!
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