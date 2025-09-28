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Из Петербурга - на остров Коневец

Красавица Ладога, древний монастырь, невероятные истории и завораживающие леса
На живописном острове Коневец стоит Рождество-Богородичный монастырь, основанный в 14 веке. Вы полюбуетесь красотой первозданной природы и старинными постройками.

Мы расскажем, как преподобный Арсений изгонял языческий дух из Конь-камня, почему на чудотворной иконе изображён птенец голубя и за что местный настоятель получил правительственную награду.
5
1 отзыв
Из Петербурга - на остров Коневец
Из Петербурга - на остров Коневец
Из Петербурга - на остров Коневец

Описание экскурсии

Мы с вами встретимся в Петербурге и на комфортабельном автомобиле поедем к Владимирской бухте, откуда на теплоходе отправимся на Коневец. По дороге вы познакомитесь с историей монастырского подворья.

На острове вы увидите:

  • Стоящую на берегу часовню во имя Николая Чудотворца — покровителя всех путешествующих по водам
  • Памятник основателю монастыря преподобному Арсению Коневскому и странноприимный дом, который некогда давал приют всем странствующим
  • Посаженные более 100 лет назад липы и дубы в уютном парке
  • Коневскую икону Божьей Матери и мощи основателя иноческой жизни на Коневце Арсения Коневского, хранящиеся в соборе Рождества Пресвятой Богородицы
  • Легендарный Конь-камень с интересной историей, который дал название острову

И узнаете:

  • Почему странноприимный дом в строительных документах называется Домом бедного финна
  • Какие известные люди посещали Коневец и о чём говорит стела из путиловского камня
  • Что такое игольное ушко в контексте монастыря и почему мы входим через него
  • Для чего, кроме прямого назначения, использовали колокола и почему один из них остался на колокольне в советское время
  • Куда подевались все хищники и почему на острове нет змей

И многое другое!

Организационные детали

  • Предоставим скидку компании от 2-х человек
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Renault Kaptur или аналогичном по комфортабельности, трансфер на теплоходе, экскурсия по монастырю
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед на острове — 400 ₽ за чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • В программу могут быть внесены незначительные изменения, а также экскурсия может быть перенесена или отменена из-за погодных условий
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10987 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличный день-путешествие! Гид любит свою работу и с теплотой, добротой погружает нас-туристов в исторический материал. Рекомендую!
Отличный день-путешествие! Гид любит свою работу и с теплотой, добротой погружает нас-туристов в исторический материал. Рекомендую!
Отличный день-путешествие! Гид любит свою работу и с теплотой, добротой погружает нас-туристов в исторический материал. Рекомендую!
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