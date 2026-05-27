За один день вы откроете для себя Валаам — древнюю духовную твердыню и одно из красивейших мест Русского Севера. Вы отправитесь на комфортабельном транспорте из Петербурга и на скоростном «Метеоре» пересечёте Ладогу, чтобы погрузиться в особый мир, где величие природы встречается с силой веры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут

Санкт-Петербург → Приозерск → о. Валаам на «Метеоре» → Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор → обед в трапезной → Никольский скит, яблоневый сад → возвращение в Петербург

Тайминг поездки

7:15 — сбор группы и отправление

8:00 — автобусная экскурсия «Легенды Карельского перешейка»

По дороге в Приозерск вы узнаете многовековую историю этих земель — от путей варягов до тайн финского эпоса «Калевала». Увидите Лосевские пороги, единственные в Ленинградской области, и услышите легенды, которые хранят воды Вуоксы.

10:00 — техническая остановка в Приозерске

11:00 — скоростной переход на «Метеоре» к Валааму

Вы пересечёте Ладожское озеро и понаблюдайте, как из водной глади вырастают живописные острова архипелага.

12:30 — первая часть экскурсии по Валааму (2 часа)

Местный гид проведёт вас по центральной усадьбе монастыря. Вы:

подниметесь на гору Фавор, откуда открывается вид на собор, сады и Монастырскую бухту

пройдёте под сводами Святых врат с Петропавловской церковью

увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, Успенскую трапезную церковь

посетите главный храм обители — Спасо-Преображенский собор

14:30 — Обед в монастырской трапезной

Простой, но сытный обед из натуральных продуктов, приготовленный по традиционным рецептам (включён в стоимость).

15:00 — Вторая часть экскурсии (1,5 часа)

Вы отправитесь по деревянным мостам к Никольскому скиту. По пути осмотрите монастырский яблоневый сад. В скиту вас встретит шатровый храм святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и гранитный поклонный крест.

17:30 — возвращение на «Метеоре»

19:00 — свободное время в Приозерске

19:30 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия:

~22:00 — ст. м. «Озерки»

~23:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Стоимость указана за один билет на экскурсию в будние дни и воскресенье. В субботу цена начинается от 12 820 ₽ за чел.

С вами поедет один из гидов нашей команды

Что входит в цену

Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса

Переход на скоростном теплоходе «Метеор» (Приозерск — Валаам — Приозерск)

Пешеходная экскурсия по Валааму с гидом паломнической службы

Обед в монастырской трапезной

