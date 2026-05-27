Из Петербурга на Валаам: путешествие к жемчужине Ладоги

Посетить легендарный монастырь на живописном архипелаге
За один день вы откроете для себя Валаам — древнюю духовную твердыню и одно из красивейших мест Русского Севера.

Вы отправитесь на комфортабельном транспорте из Петербурга и на скоростном «Метеоре» пересечёте Ладогу, чтобы погрузиться в особый мир, где величие природы встречается с силой веры.
Описание экскурсии

Маршрут

Санкт-Петербург → Приозерск → о. Валаам на «Метеоре» → Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор → обед в трапезной → Никольский скит, яблоневый сад → возвращение в Петербург

Тайминг поездки

7:15 — сбор группы и отправление

8:00 — автобусная экскурсия «Легенды Карельского перешейка»

По дороге в Приозерск вы узнаете многовековую историю этих земель — от путей варягов до тайн финского эпоса «Калевала». Увидите Лосевские пороги, единственные в Ленинградской области, и услышите легенды, которые хранят воды Вуоксы.

10:00 — техническая остановка в Приозерске

11:00 — скоростной переход на «Метеоре» к Валааму

Вы пересечёте Ладожское озеро и понаблюдайте, как из водной глади вырастают живописные острова архипелага.

12:30 — первая часть экскурсии по Валааму (2 часа)

Местный гид проведёт вас по центральной усадьбе монастыря. Вы:

  • подниметесь на гору Фавор, откуда открывается вид на собор, сады и Монастырскую бухту
  • пройдёте под сводами Святых врат с Петропавловской церковью
  • увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, Успенскую трапезную церковь
  • посетите главный храм обители — Спасо-Преображенский собор

14:30 — Обед в монастырской трапезной

Простой, но сытный обед из натуральных продуктов, приготовленный по традиционным рецептам (включён в стоимость).

15:00 — Вторая часть экскурсии (1,5 часа)

Вы отправитесь по деревянным мостам к Никольскому скиту. По пути осмотрите монастырский яблоневый сад. В скиту вас встретит шатровый храм святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и гранитный поклонный крест.

17:30 — возвращение на «Метеоре»

19:00 — свободное время в Приозерске

19:30 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия:
~22:00 — ст. м. «Озерки»
~23:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Стоимость указана за один билет на экскурсию в будние дни и воскресенье. В субботу цена начинается от 12 820 ₽ за чел.
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Что входит в цену

  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Переход на скоростном теплоходе «Метеор» (Приозерск — Валаам — Приозерск)
  • Пешеходная экскурсия по Валааму с гидом паломнической службы
  • Обед в монастырской трапезной

Программа и тайминг поездки

  • Время отправления и прибытия указано ориентировочное.
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма услуг.
  • При неблагоприятных погодных условиях (шторм) рейс «Метеора» могут отменить. В этом случае вам предложат альтернативные даты или возврат средств
  • Экскурсию в Никольский скит могут заменить на программу «Новый Иерусалим» по решению организаторов или паломнической службы

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Один билет на экскурсию (будние дни)14 750 ₽
Один билет на экскурсию (суббота и воскресенье)15 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

