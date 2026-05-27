Вы отправитесь на комфортабельном транспорте из Петербурга и на скоростном «Метеоре» пересечёте Ладогу, чтобы погрузиться в особый мир, где величие природы встречается с силой веры.
Описание экскурсии
Маршрут
Санкт-Петербург → Приозерск → о. Валаам на «Метеоре» → Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор → обед в трапезной → Никольский скит, яблоневый сад → возвращение в Петербург
Тайминг поездки
7:15 — сбор группы и отправление
8:00 — автобусная экскурсия «Легенды Карельского перешейка»
По дороге в Приозерск вы узнаете многовековую историю этих земель — от путей варягов до тайн финского эпоса «Калевала». Увидите Лосевские пороги, единственные в Ленинградской области, и услышите легенды, которые хранят воды Вуоксы.
10:00 — техническая остановка в Приозерске
11:00 — скоростной переход на «Метеоре» к Валааму
Вы пересечёте Ладожское озеро и понаблюдайте, как из водной глади вырастают живописные острова архипелага.
12:30 — первая часть экскурсии по Валааму (2 часа)
Местный гид проведёт вас по центральной усадьбе монастыря. Вы:
- подниметесь на гору Фавор, откуда открывается вид на собор, сады и Монастырскую бухту
- пройдёте под сводами Святых врат с Петропавловской церковью
- увидите мраморную Знаменскую часовню, келейные корпуса, Успенскую трапезную церковь
- посетите главный храм обители — Спасо-Преображенский собор
14:30 — Обед в монастырской трапезной
Простой, но сытный обед из натуральных продуктов, приготовленный по традиционным рецептам (включён в стоимость).
15:00 — Вторая часть экскурсии (1,5 часа)
Вы отправитесь по деревянным мостам к Никольскому скиту. По пути осмотрите монастырский яблоневый сад. В скиту вас встретит шатровый храм святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и гранитный поклонный крест.
17:30 — возвращение на «Метеоре»
19:00 — свободное время в Приозерске
19:30 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия:
~22:00 — ст. м. «Озерки»
~23:00 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Стоимость указана за один билет на экскурсию в будние дни и воскресенье. В субботу цена начинается от 12 820 ₽ за чел.
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Что входит в цену
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Переход на скоростном теплоходе «Метеор» (Приозерск — Валаам — Приозерск)
- Пешеходная экскурсия по Валааму с гидом паломнической службы
- Обед в монастырской трапезной
Программа и тайминг поездки
- Время отправления и прибытия указано ориентировочное.
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма услуг.
- При неблагоприятных погодных условиях (шторм) рейс «Метеора» могут отменить. В этом случае вам предложат альтернативные даты или возврат средств
- Экскурсию в Никольский скит могут заменить на программу «Новый Иерусалим» по решению организаторов или паломнической службы
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один билет на экскурсию (будние дни)
|14 750 ₽
|Один билет на экскурсию (суббота и воскресенье)
|15 450 ₽