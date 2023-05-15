Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия

Осмотреть главную морскую цитадель Петровской России и ансамбль фонтанов императорской резиденции

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В группе до 45 человек вы посетите пригороды, возникшие вместе с Петербургом по воле Петра I. Узнаете о прошлом колыбели военно-морского флота России. Познакомитесь с архитектурой последнего храма империи — Морского собора. И побываете в историческом комплексе «Остров фортов».

А в Петергофе оцените труд людей, создавших на болотах один из самых красивых дворцовых парков в мире.
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Остров-крепость Кронштадт. В город вы проедете по дамбе, с которой открываются красивые виды на Финский залив и неприступные форты. По пути узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Петербурга от наводнений и услышите героическую историю непокорённого острова.

— Вы посетите Морской собор — главный храм российских моряков и последний храм Российской империи. И увидите, чем уникально убранство постройки.
— Также в программе музейно-исторический парк «Остров фортов» — это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту. Вы прогуляетесь по Аллее героев, осмотрите Маяк памяти и заглянете в яблоневый сад с прудом.

Нижний парк Петергофа. На прогулке с гидом вы осознаете, какой ценой болотистую местность превратили в пышный дворцово-парковый ансамбль, ставший одним из самых ярких в Европе. Рассмотрите мраморные скульптуры и, конечно, познакомитесь с историей легендарных фонтанов. В программе также предусмотрено свободное время на обед на территории парка.

Экскурсионные остановки

  • Кронштадт — Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Разводная площадь
  • Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, Монплезирский сад

Достопримечательности на маршруте

  • Кронштадт — Кронштадтский футшток и Мареограф, памятник Петру I, Якорная площадь, памятник С. О. Макарову, Морской собор
  • Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву», каскад «Шахматная гора»

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией по Нижнему парку Петергофа, посещение Морского собора в Кронштадте и музейно-исторического парка «Остров фортов»
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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