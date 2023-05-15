В группе до 45 человек вы посетите пригороды, возникшие вместе с Петербургом по воле Петра I. Узнаете о прошлом колыбели военно-морского флота России. Познакомитесь с архитектурой последнего храма империи — Морского собора. И побываете в историческом комплексе «Остров фортов». А в Петергофе оцените труд людей, создавших на болотах один из самых красивых дворцовых парков в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Остров-крепость Кронштадт. В город вы проедете по дамбе, с которой открываются красивые виды на Финский залив и неприступные форты. По пути узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Петербурга от наводнений и услышите героическую историю непокорённого острова.

— Вы посетите Морской собор — главный храм российских моряков и последний храм Российской империи. И увидите, чем уникально убранство постройки.

— Также в программе музейно-исторический парк «Остров фортов» — это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту. Вы прогуляетесь по Аллее героев, осмотрите Маяк памяти и заглянете в яблоневый сад с прудом.

Нижний парк Петергофа. На прогулке с гидом вы осознаете, какой ценой болотистую местность превратили в пышный дворцово-парковый ансамбль, ставший одним из самых ярких в Европе. Рассмотрите мраморные скульптуры и, конечно, познакомитесь с историей легендарных фонтанов. В программе также предусмотрено свободное время на обед на территории парка.

Экскурсионные остановки

Кронштадт — Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Разводная площадь

Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, Монплезирский сад

Достопримечательности на маршруте

Кронштадт — Кронштадтский футшток и Мареограф, памятник Петру I, Якорная площадь, памятник С. О. Макарову, Морской собор

Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву», каскад «Шахматная гора»

Организационные детали