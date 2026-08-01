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Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия

Осмотреть главную морскую цитадель Петровской России и фонтаны императорской резиденции
В группе до 45 человек вы посетите пригороды, возникшие вместе с Петербургом по воле Петра I. Узнаете о прошлом колыбели военно-морского флота России. Познакомитесь с архитектурой последнего храма империи — Морского собора. Побываете в Музее военно-морской славы в Кронштадте и погуляете в парке «Остров фортов».

В Петергофе оцените труд людей, создавших на болотах один из самых красивых дворцовых парков в мире.
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия
Кронштадт и Нижний парк в Петергофе: автобусная экскурсия

Описание экскурсии

Остров-крепость Кронштадт. В город вы проедете по дамбе, с которой открываются красивые виды на Финский залив и форты. По пути узнаете, как строился комплекс защиты Петербурга от наводнений и услышите героическую историю непокорённого острова.

— Вы посетите Морской собор — главный храм российских моряков и последний храм Российской империи. И увидите, чем уникально его убранство.

— Также в программе музейно-исторический парк «Остров фортов» — это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту. Вы прогуляетесь по Аллее героев, осмотрите Маяк памяти и заглянете в яблоневый сад с прудом.

— Музей Военно-морской славы России — инновационный комплекс в Кронштадте. В залах представлены симуляторы кораблей и подводных лодок, самолётов и вертолётов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией.

Нижний парк Петергофа. На прогулке с гидом вы осознаете, какой ценой болотистую местность превратили в пышный дворцово-парковый ансамбль, ставший одним из самых ярких в Европе. Рассмотрите скульптуры и, конечно, познакомитесь с историей фонтанов. В программе также предусмотрено время на обед на территории парка.

Экскурсионные остановки

  • Кронштадт — Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Разводная площадь
  • Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, Монплезирский сад

Достопримечательности на маршруте

  • Кронштадт — Кронштадтский футшток и Мареограф, памятник Петру I, Якорная площадь, памятник С. О. Макарову, Морской собор
  • Петергоф — Нижний парк, Большой каскад, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву», каскад «Шахматная гора»

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией по Нижнему парку Петергофа, входные билеты с экскурсией по Музею военно-морской славы, посещение Морского собора в Кронштадте и музейно-исторического парка «Остров фортов»
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 09:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый4400 ₽
Льготный (пенсионеры с 60 лет, студенты 18-20 лет, школьники с 16 лет)4300 ₽
Школьный (до 15 лет включительно)3500 ₽
Дошкольный3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5865 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

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