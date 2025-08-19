Предлагаем взглянуть на Северную столицу с неожиданного ракурса. Забудьте о хрестоматийных фактах — мы погрузим вас в андеграундную сторону жизни города на Неве. Вы пройдёте по местам, где зарождались легенды ленинградского рока. В игровом формате вспомните ключевые фигуры и знаковые события различных эпох. И всё это — не покидая исторического центра!
Описание экскурсии
Вместе с нами вы узнаете:
- О феномене Лиговки и новаторстве театра «Комедианты»
- Арт-центре «Пушкинская, 10» и легендарной улице Джона Леннона
- «Эльфийском садике» как колыбели русского рока
- Финансовых аферах и прототипе Остапа Бендера
- Рождении российского кинематографа и новаторстве Дранкова
- Кинолентах, снятых в этих местах
- Тайнах «Пале Рояля», любовных драмах и трагических событиях, разыгравшихся в стенах знаменитой гостиницы
А завершим наше путешествие выходом на крышу смотровой площадки лофт-проекта «Этажи»!
Организационные детали
- Экскурсия проходит в интерактивном формате с использованием планшетов, где вам покажут архивные кадры и фотографии
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Для групп более 5 человек предоставляются радиогиды
- Дополнительные расходы не предусмотрены
ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2037 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 авг 2025
Спасибо Дарье! Очень увлекательная экскурсия! Внучка в восторге!
