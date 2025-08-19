Мои заказы

Лиговка и петербургский андеграунд

В интерактивном формате исследовать прошлое района и поговорить о революции в музыке и театре
Предлагаем взглянуть на Северную столицу с неожиданного ракурса. Забудьте о хрестоматийных фактах — мы погрузим вас в андеграундную сторону жизни города на Неве. Вы пройдёте по местам, где зарождались легенды ленинградского рока. В игровом формате вспомните ключевые фигуры и знаковые события различных эпох. И всё это — не покидая исторического центра!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вместе с нами вы узнаете:

  • О феномене Лиговки и новаторстве театра «Комедианты»
  • Арт-центре «Пушкинская, 10» и легендарной улице Джона Леннона
  • «Эльфийском садике» как колыбели русского рока
  • Финансовых аферах и прототипе Остапа Бендера
  • Рождении российского кинематографа и новаторстве Дранкова
  • Кинолентах, снятых в этих местах
  • Тайнах «Пале Рояля», любовных драмах и трагических событиях, разыгравшихся в стенах знаменитой гостиницы

А завершим наше путешествие выходом на крышу смотровой площадки лофт-проекта «Этажи»!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в интерактивном формате с использованием планшетов, где вам покажут архивные кадры и фотографии
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Для групп более 5 человек предоставляются радиогиды
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30

Стоимость экскурсии

Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2037 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
читать дальше

проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
19 авг 2025
Спасибо Дарье! Очень увлекательная экскурсия! Внучка в восторге!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

