Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде

Посетите достопримечательности Петергофа и Крондштата за один день! Присоединяйтесь к нашему путешествию на метеоре или катамаране— мы приготовили для вас две увлекательные экскурсии по историческому центру морского города и фонтанам Нижнего парка.
4.91
11 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Что вас ожидает:

  • Финский залив
  • Газпром-Арена
  • Лахта-центр
  • Нижний парк с фонтанами
  • Гроты Большого каскада
  • Парк «Остров Фортов»
  • Форты Кронштадта на заливе - метеор проходит рядом
  • Петровский парк
  • Памятник Петру I
  • Военные корабли в заливе
  • Морской собор
  • Якорная площадь

Описание экскурсии

Морской город и царство фонтанов за один день Наш тур проведет вас по двум самым популярным локациям Петербурга за один день. Добраться до них мы сможем на скоростном судне — метеоре или катамаране. Вас ждут увлекательные экскурсии и живописные панорамы с воды! Из Санкт-Петербурга мы отправляемся в Кронштадт. Скоростное судно доставит нас до причала Острова Фортов за час, а уже оттуда мы направимся к историческому центру города. Вы увидите военные корабли, прогуляетесь по Петровскому парку и посетите Якорную площадь, где расположился самый большой в России Морской собор. Не стесняйтесь ходить по локациям и делать запоминающиеся фотографии — благодаря системе радиогида вы не упустите рассказ экскурсовода. Следующим пунктом нашей программы станет Петергоф — мы домчимся до него за 30 минут. Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по фонтанам Нижнего парка и увидите одно из самых интересных сооружений — Гроты Большого каскада. Пейзажи Балтийского моря и ярчайшие локации Петербурга точно сделают ваш день незабываемым! Важная информация:
  • В нашем туре надо будет ходить пешком: переход с Острова Фортов в Кронштадте до исторического центра — 1300 м. Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Для приобретения льготного билета возьмите с собой подтверждающие документы (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
  • Питание не включено, захватите с собой перекус.

с 28 апреля по 30 апреля — пн, вт, вс / с 1 мая по 31 мая — сб / с 1 июня по 30 июня — ежедневно / с 1 июля по 31 июля — ежедневно / с 1 августа по 31 августа — ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)7 550 ₽
Студенческий6 650 ₽
Пенсионный7 100 ₽
Школьный (от 7 до 18 лет)6 550 ₽
Детский (от 3 до 6 лет, в сопровождении взрослых)4 100 ₽
Иностранные граждане8 500 ₽
Иностранные граждане (студенты)6 750 ₽
Дети до 3-х лет0 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Финский залив
  • Газпром-Арена
  • Лахта-центр
  • Нижний парк с фонтанами
  • Гроты Большого каскада
  • Парк «Остров Фортов»
  • Форты Кронштадта на заливе - метеор проходит рядом
  • Петровский парк
  • Памятник Петру I
  • Военные корабли в заливе
  • Морской собор
  • Якорная площадь
Что включено
  • Проезд на скоростном судне из Кронштадта в Петергоф
  • Экскурсия по историческому центру в Кронштадте
  • Экскурсия по Острову Фортов (ознакомительная)
  • Экскурсия по Нижнему парку в Петергофе
  • Экскурсия по Гротам большого каскада
  • Все входные билеты по программе
  • Радиогид
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завершение: Дворцовая набережная, 36
Когда и сколько длится?
Когда: с 28 апреля по 30 апреля — пн, вт, вс / с 1 мая по 31 мая — сб / с 1 июня по 30 июня — ежедневно / с 1 июля по 31 июля — ежедневно / с 1 августа по 31 августа — ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • В нашем туре надо будет ходить пешком
  • Например
  • В Петергофе по парку и в Кронштадте по причалу и по острову Фортов. Порядок обьектов в программе может быть изменен компанией-организатором БЕЗ изменения ее наполнения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
26 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе не первый раз, но с этой эксурсией впервые попала в гроты, что оставило незабываемое впечатление. Экскурсовод Александр специалист своего дела. Его познания в истории огромные, интересно их расказывает. Несмотря на большой объём экскурсии везде давали время на фотографирование
П
13 мая 2024
Плюсы: 1) возможность побывать в двух интересных туристических локациях в один день, увидев основные достопримечательности Петергофа и Кронштадта; 2) быстрое передвижение по воде; 3) доброжелательный гид
Минусы: 1) тур очень утомительный,
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приходится много ходить - нужно более определенно предупреждать об этом, особенно не рекомендовать его пожилым людям и родителям с маленькими детьми; 2) гида и экскурсоводов необходимо снабжать звукоусиливающими средствами и какими-то яркими элементами в одежде или аксессуарами: девушка Жаклин - очень милая и эрудированная, но у нее тихий голос и ее трудно было услышать и увидеть в большой массе людей (за исключением части поездки в Кронштадт, где она общалась с нами через аудиогид).

Е
11 мая 2024
Великолепный тур на весь день. Всей семье понравилось. Посещение Кронштадта, Якорной площади и конечно же невероятной красоты Морского собора, далее Петергоф с его великолепием, Верхним каскадом, гротами. Поразила оранжерея и конечно же море фонтанов, а особенно шутейные. Экскурсовод Ирина- грамотный и прекрасный человек, рассказ был интересным и познавательным.
В
7 мая 2024
И
6 мая 2024
Это действительно мегатур! Море, солнце, погода была замечательная. Отличная экскурсия-знакомство с Кронштадтом и Петергофом. После всех экскурсий можно отдохнуть в парке до отправления обратно. Не пожалели, что взяли эту поездку. Поедем с организаторами на другие экскурсии. Спасибо!
А
6 мая 2024
Очень понравилась программа! Было целых три круиза - опробовали и метеор и новый катамаран. Экскурсии супер, гиды просто профессионалы, ответили на все вопросы. В Петергофе после экскурсии хватило свободного времени на фото. Единственное, что не понравилось - ремонт дороги возле острова фортов, очень пыльно и неудобно перемещаться пешеходам, но на экскурсию это никак не повлияло
А
6 мая 2024
Приезжали на пару дней, хотелось посмотреть максимально много мест. Очень удобный тур, не надо ехать на автобусе, стоять в пробках. Только море и красота. Не хватило немного времени на обед,
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тк нужно было возвращаться в Кронштадте обратно в парк фортов на посадку до Петергофа. Достаточно свободного времени было уже после экскурсии в парке Петергофа, но цены на еду там гигансткие. На будущее стоит брать что-то на перекус

А
6 мая 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала, показала главные достопримечательности Кронштадта. В Петергофе попали на экскурсию по парку и гротам. Полный восторг! Огромное спасибо организаторам и гидам
А
6 мая 2024
Прекрасная насыщенная поездка получилась. Посмотрели и Кронштадт, и в Петергофе погуляли. Гид сопровождала нас на протяжении всей поездки. Юлия очень интересно рассказывала! Нас удалось побывать в парке остров фортов, в
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старом центре Кронштадта. Даже зашли в морской собор! Это невероятный храм! После мы вернулись на скоростной катамаран и буквально за полчаса добрались до Петергофа, где уже сотрудник Петергофа провела экскурсию по гротам и парку. Очень устали, но оно того стоило! Хорошо, что взяли перекус, так как пообедать удалось только к вечеру

М
5 мая 2024
Мы доехали до Кронштадта, причалили на остров фортов, парк, конечно, грандиозный, жаль, что у меня нет времени приехать на целый день сюда, компания организовала нам трансфер до исторического центра и
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обратно, иначе, конечно, было бы тяжеловато-все ж причал неблизко. После Кронштадта мы быстро добрались до Петергофа-там посетили парк и мою давнюю мечту-гроты большого каскада. Рекомендую тур тем путешественникам, кто хочет быстро все посмотреть и не располагает временем на каждый пригород по 1-2 дня. За один день впечатлений много!!

Т
5 мая 2024
Очень удачный вариант экскурсии. За один день можно побывать в двух исторических местах. Удобный способ. передвижения. Передвигаясь по воде можно ещё осмотреть и Финский залив, что тоже очень интересно. Кронштад
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и его история очень впечатляют, без экскурсовода впечатления о городе не было бы. После Кронштадта очень быстро и удобно, также водным транспортом, переместились в Петергоф. Экскурсия по парку Петергофа в теплое время года прекрасное решение. Прогулка в парке всегда доставит удовольствие, но с экскурсоводом оно увеличивается. Очень интересно было узнать историю парка не только как места проулки, но и как места, которое связано с историей нашего государства. С экскурсией представление о парке сложилось в полную картину его исторической значимости. Экскурсовод Юлия с большим энтузиазмом провела с нами весь день, рассказала и показала много интересного, с удовольствием отвечала на вопросы. При этом также охотно и интересно давала ответа и на вопросы, которые касались истории России древних времён. Зарядила своей любовью к Питерской земле.

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