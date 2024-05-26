Посетите достопримечательности Петергофа и Крондштата за один день! Присоединяйтесь к нашему путешествию на метеоре или катамаране— мы приготовили для вас две увлекательные экскурсии по историческому центру морского города и фонтанам Нижнего парка.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Финский залив
- Газпром-Арена
- Лахта-центр
- Нижний парк с фонтанами
- Гроты Большого каскада
- Парк «Остров Фортов»
- Форты Кронштадта на заливе - метеор проходит рядом
- Петровский парк
- Памятник Петру I
- Военные корабли в заливе
- Морской собор
- Якорная площадь
Описание экскурсии
Морской город и царство фонтанов за один день Наш тур проведет вас по двум самым популярным локациям Петербурга за один день. Добраться до них мы сможем на скоростном судне — метеоре или катамаране. Вас ждут увлекательные экскурсии и живописные панорамы с воды! Из Санкт-Петербурга мы отправляемся в Кронштадт. Скоростное судно доставит нас до причала Острова Фортов за час, а уже оттуда мы направимся к историческому центру города. Вы увидите военные корабли, прогуляетесь по Петровскому парку и посетите Якорную площадь, где расположился самый большой в России Морской собор. Не стесняйтесь ходить по локациям и делать запоминающиеся фотографии — благодаря системе радиогида вы не упустите рассказ экскурсовода. Следующим пунктом нашей программы станет Петергоф — мы домчимся до него за 30 минут. Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по фонтанам Нижнего парка и увидите одно из самых интересных сооружений — Гроты Большого каскада. Пейзажи Балтийского моря и ярчайшие локации Петербурга точно сделают ваш день незабываемым! Важная информация:
- В нашем туре надо будет ходить пешком: переход с Острова Фортов в Кронштадте до исторического центра — 1300 м. Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Для приобретения льготного билета возьмите с собой подтверждающие документы (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
- Питание не включено, захватите с собой перекус.
с 28 апреля по 30 апреля — пн, вт, вс / с 1 мая по 31 мая — сб / с 1 июня по 30 июня — ежедневно / с 1 июля по 31 июля — ежедневно / с 1 августа по 31 августа — ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|7 550 ₽
|Студенческий
|6 650 ₽
|Пенсионный
|7 100 ₽
|Школьный (от 7 до 18 лет)
|6 550 ₽
|Детский (от 3 до 6 лет, в сопровождении взрослых)
|4 100 ₽
|Иностранные граждане
|8 500 ₽
|Иностранные граждане (студенты)
|6 750 ₽
|Дети до 3-х лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Финский залив
- Газпром-Арена
- Лахта-центр
- Нижний парк с фонтанами
- Гроты Большого каскада
- Парк «Остров Фортов»
- Форты Кронштадта на заливе - метеор проходит рядом
- Петровский парк
- Памятник Петру I
- Военные корабли в заливе
- Морской собор
- Якорная площадь
Что включено
- Проезд на скоростном судне из Кронштадта в Петергоф
- Экскурсия по историческому центру в Кронштадте
- Экскурсия по Острову Фортов (ознакомительная)
- Экскурсия по Нижнему парку в Петергофе
- Экскурсия по Гротам большого каскада
- Все входные билеты по программе
- Радиогид
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завершение: Дворцовая набережная, 36
Когда и сколько длится?
Когда: с 28 апреля по 30 апреля — пн, вт, вс / с 1 мая по 31 мая — сб / с 1 июня по 30 июня — ежедневно / с 1 июля по 31 июля — ежедневно / с 1 августа по 31 августа — ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В нашем туре надо будет ходить пешком
- Например
- В Петергофе по парку и в Кронштадте по причалу и по острову Фортов. Порядок обьектов в программе может быть изменен компанией-организатором БЕЗ изменения ее наполнения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе не первый раз, но с этой эксурсией впервые попала в гроты, что оставило незабываемое впечатление. Экскурсовод Александр специалист своего дела. Его познания в истории огромные, интересно их расказывает. Несмотря на большой объём экскурсии везде давали время на фотографирование
П
Полина
13 мая 2024
Плюсы: 1) возможность побывать в двух интересных туристических локациях в один день, увидев основные достопримечательности Петергофа и Кронштадта; 2) быстрое передвижение по воде; 3) доброжелательный гид
Минусы: 1) тур очень утомительный,
Минусы: 1) тур очень утомительный,
Е
Елена
11 мая 2024
Великолепный тур на весь день. Всей семье понравилось. Посещение Кронштадта, Якорной площади и конечно же невероятной красоты Морского собора, далее Петергоф с его великолепием, Верхним каскадом, гротами. Поразила оранжерея и конечно же море фонтанов, а особенно шутейные. Экскурсовод Ирина- грамотный и прекрасный человек, рассказ был интересным и познавательным.
В
Владимир
7 мая 2024
И
Иван
6 мая 2024
Это действительно мегатур! Море, солнце, погода была замечательная. Отличная экскурсия-знакомство с Кронштадтом и Петергофом. После всех экскурсий можно отдохнуть в парке до отправления обратно. Не пожалели, что взяли эту поездку. Поедем с организаторами на другие экскурсии. Спасибо!
А
Алексей
6 мая 2024
Очень понравилась программа! Было целых три круиза - опробовали и метеор и новый катамаран. Экскурсии супер, гиды просто профессионалы, ответили на все вопросы. В Петергофе после экскурсии хватило свободного времени на фото. Единственное, что не понравилось - ремонт дороги возле острова фортов, очень пыльно и неудобно перемещаться пешеходам, но на экскурсию это никак не повлияло
А
Андрей
6 мая 2024
Приезжали на пару дней, хотелось посмотреть максимально много мест. Очень удобный тур, не надо ехать на автобусе, стоять в пробках. Только море и красота. Не хватило немного времени на обед,
А
Александр
6 мая 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала, показала главные достопримечательности Кронштадта. В Петергофе попали на экскурсию по парку и гротам. Полный восторг! Огромное спасибо организаторам и гидам
А
Андрей
6 мая 2024
Прекрасная насыщенная поездка получилась. Посмотрели и Кронштадт, и в Петергофе погуляли. Гид сопровождала нас на протяжении всей поездки. Юлия очень интересно рассказывала! Нас удалось побывать в парке остров фортов, в
М
Мария
5 мая 2024
Мы доехали до Кронштадта, причалили на остров фортов, парк, конечно, грандиозный, жаль, что у меня нет времени приехать на целый день сюда, компания организовала нам трансфер до исторического центра и
Т
Татьяна
5 мая 2024
Очень удачный вариант экскурсии. За один день можно побывать в двух исторических местах. Удобный способ. передвижения. Передвигаясь по воде можно ещё осмотреть и Финский залив, что тоже очень интересно. Кронштад
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