Когда: с 28 апреля по 30 апреля — пн, вт, вс / с 1 мая по 31 мая — сб / с 1 июня по 30 июня — ежедневно / с 1 июля по 31 июля — ежедневно / с 1 августа по 31 августа — ежедневно

Экскурсия длится около 9 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала