Предлагаем познакомиться с суровым миром Севера во всём его великолепии. Вы увидите шлифованные скалы, устланные белым мхом, маленькие озёра–ламбушки и пенящийся водопад Ахвенкоски. Подниметесь на гору Паасо и полюбуетесь видами, от которых кружится голова. Исследуете горный парк «Рускеала» и попробуете традиционную уху на сливках с карельскими калитками.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

07:00–09:00 — дорога из Петербурга и путевая экскурсия от гида

09:10–09:30 — посещение средневековой крепости Корела. Это северный форпост Новгородской Руси с непростой историей: в разное время здесь были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачёва и свергнутый Иоанн VI

11:45–13:45 — посещение горного парка «Рускеала». По пути гид расскажет об этом месте и его истории. В самом парке вы будете гулять самостоятельно: увидите карьер, где добывали мрамор для дворцов Петербурга, сможете покататься на лодке или полетать на зип-лайне, а также подкрепиться и попробовать пряный чай

14:00–15:00 — прогулка к водопадам Ахинкоски и порогам реки Тохмайоки

15:15–16:15 — посещение городища Паасо. Вы пройдёте по тропе к горе, откуда откроется вид на шхеры

16:30–17:30 — знакомство с Сортавалой и обед. Вы увидите старейший город Карелии, в котором чувствуется финское наследие. Полюбуетесь постройками в стиле северный модерн, посетите легендарное кафе в доме бургомистра Берга, где попробуете знаменитую карельскую уху на сливках, лохикейто, а также чай с морошковым вареньем и ароматной веточкой можжевельника

18:30–19:00 — посещение города Лахденпохья. В фирменном кафе-магазине при форелевом хозяйстве вы сможете приобрести свежую рыбу, попробовать калитки и другие блюда карельской кухни

19:00–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены сопровождение гида на маршруте, путевая экскурсия и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели

Осмотр объектов проводится путешественниками самостоятельно

В тёплое время года по желанию возможна прогулка на катере по шхерам. Перед прогулкой путешественники проходят инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты

Длина маршрута — 700 км, продолжительность экскурсии — примерно 15 часов

Поездка предназначена для взрослых и детей старше 6 лет

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы: