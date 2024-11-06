Карельская cага

Отправиться из Петербурга на 1 день в завораживающий мир скал, шхер и реликтовых сосновых лесов
Предлагаем познакомиться с суровым миром Севера во всём его великолепии.

Вы увидите шлифованные скалы, устланные белым мхом, маленькие озёра–ламбушки и пенящийся водопад Ахвенкоски. Подниметесь на гору Паасо и полюбуетесь видами, от которых кружится голова. Исследуете горный парк «Рускеала» и попробуете традиционную уху на сливках с карельскими калитками.
Карельская cага
Карельская cага
Карельская cага
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00–09:00 — дорога из Петербурга и путевая экскурсия от гида

09:10–09:30 — посещение средневековой крепости Корела. Это северный форпост Новгородской Руси с непростой историей: в разное время здесь были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачёва и свергнутый Иоанн VI

11:45–13:45 — посещение горного парка «Рускеала». По пути гид расскажет об этом месте и его истории. В самом парке вы будете гулять самостоятельно: увидите карьер, где добывали мрамор для дворцов Петербурга, сможете покататься на лодке или полетать на зип-лайне, а также подкрепиться и попробовать пряный чай

14:00–15:00 — прогулка к водопадам Ахинкоски и порогам реки Тохмайоки

15:15–16:15 — посещение городища Паасо. Вы пройдёте по тропе к горе, откуда откроется вид на шхеры

16:30–17:30 — знакомство с Сортавалой и обед. Вы увидите старейший город Карелии, в котором чувствуется финское наследие. Полюбуетесь постройками в стиле северный модерн, посетите легендарное кафе в доме бургомистра Берга, где попробуете знаменитую карельскую уху на сливках, лохикейто, а также чай с морошковым вареньем и ароматной веточкой можжевельника

18:30–19:00 — посещение города Лахденпохья. В фирменном кафе-магазине при форелевом хозяйстве вы сможете приобрести свежую рыбу, попробовать калитки и другие блюда карельской кухни

19:00–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены сопровождение гида на маршруте, путевая экскурсия и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели
  • Осмотр объектов проводится путешественниками самостоятельно
  • В тёплое время года по желанию возможна прогулка на катере по шхерам. Перед прогулкой путешественники проходят инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • Длина маршрута — 700 км, продолжительность экскурсии — примерно 15 часов
  • Поездка предназначена для взрослых и детей старше 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет на гору Паасо — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка до 18 лет
  • Билет на экотропу в «Долине водопадов» — 800 ₽ за взрослого, 700 ₽ за ребёнка 7–16 лет, студента очной формы обучения и пенсионера
  • Билет в парк «Рускеала» — 600 ₽ за взрослого, 400 ₽ за участника старше 60 лет и студента, 300 ₽ за школьника
  • Развлечения в парке (по желанию): аренда лодки на 4 человек — 1200 ₽ за 40 мин., полёт на зип-лайне — 2000 ₽ за человека, катание на квадроцикле — 6000 ₽ за 2 человек
  • Питание — по желанию

в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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