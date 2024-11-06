Вы увидите шлифованные скалы, устланные белым мхом, маленькие озёра–ламбушки и пенящийся водопад Ахвенкоски. Подниметесь на гору Паасо и полюбуетесь видами, от которых кружится голова. Исследуете горный парк «Рускеала» и попробуете традиционную уху на сливках с карельскими калитками.
Описание экскурсии
07:00–09:00 — дорога из Петербурга и путевая экскурсия от гида
09:10–09:30 — посещение средневековой крепости Корела. Это северный форпост Новгородской Руси с непростой историей: в разное время здесь были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачёва и свергнутый Иоанн VI
11:45–13:45 — посещение горного парка «Рускеала». По пути гид расскажет об этом месте и его истории. В самом парке вы будете гулять самостоятельно: увидите карьер, где добывали мрамор для дворцов Петербурга, сможете покататься на лодке или полетать на зип-лайне, а также подкрепиться и попробовать пряный чай
14:00–15:00 — прогулка к водопадам Ахинкоски и порогам реки Тохмайоки
15:15–16:15 — посещение городища Паасо. Вы пройдёте по тропе к горе, откуда откроется вид на шхеры
16:30–17:30 — знакомство с Сортавалой и обед. Вы увидите старейший город Карелии, в котором чувствуется финское наследие. Полюбуетесь постройками в стиле северный модерн, посетите легендарное кафе в доме бургомистра Берга, где попробуете знаменитую карельскую уху на сливках, лохикейто, а также чай с морошковым вареньем и ароматной веточкой можжевельника
18:30–19:00 — посещение города Лахденпохья. В фирменном кафе-магазине при форелевом хозяйстве вы сможете приобрести свежую рыбу, попробовать калитки и другие блюда карельской кухни
19:00–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены сопровождение гида на маршруте, путевая экскурсия и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели
- Осмотр объектов проводится путешественниками самостоятельно
- В тёплое время года по желанию возможна прогулка на катере по шхерам. Перед прогулкой путешественники проходят инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- Длина маршрута — 700 км, продолжительность экскурсии — примерно 15 часов
- Поездка предназначена для взрослых и детей старше 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет на гору Паасо — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка до 18 лет
- Билет на экотропу в «Долине водопадов» — 800 ₽ за взрослого, 700 ₽ за ребёнка 7–16 лет, студента очной формы обучения и пенсионера
- Билет в парк «Рускеала» — 600 ₽ за взрослого, 400 ₽ за участника старше 60 лет и студента, 300 ₽ за школьника
- Развлечения в парке (по желанию): аренда лодки на 4 человек — 1200 ₽ за 40 мин., полёт на зип-лайне — 2000 ₽ за человека, катание на квадроцикле — 6000 ₽ за 2 человек
- Питание — по желанию
в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 700 ₽