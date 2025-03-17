Несколько лет назад проект «Лахта-центра» был предметом ожесточённых общественных дискуссий.
В итоге самый высокий небоскрёб Европы украсил удалённый район Петербурга и стал одним из новых символов города.
На прогулке вы полюбуетесь впечатляющим дизайном городской среды, узнаете об истории Лахты и особенностях навигации в акватории Финского залива.
В итоге самый высокий небоскрёб Европы украсил удалённый район Петербурга и стал одним из новых символов города.
На прогулке вы полюбуетесь впечатляющим дизайном городской среды, узнаете об истории Лахты и особенностях навигации в акватории Финского залива.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по побережью Финского залива и исследуем архитектурные достопримечательности Лахты. Вы увидите новые жилые и деловые комплексы, поймёте, как они формируют городской ландшафт. Посмотрим, как современные мосты, дороги и транспортные узлы справляются с трафиком большого города.
Точки маршрута:
- Газпром Арена — грандиозный стадион ФК «Зенит», который стал всемирно знаменит благодаря инновационной конструкции. Вы узнаете о развитии отдельных видов спорта в этом районе
- «Лахта-центр» — самую высокую башню Европы (462 м). Мы пройдём по набережным, где установлены арт-объекты, и по общественным пространствам около небоскрёба с видами на залив. Я познакомлю вас с архитектурой высотки, её значением для культуры и экономики, с её рекордами и легендами — да-да, «Лахта-центр» уже обрастает легендами!
- Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга — зелёный оазис с великолепными видами на «Лахта-центр», стадион и залив. Мы выйдем на песчаный пляж — с этого места получаются атмосферные фотографии на фоне «петербургского моря». При желании выпьем кофе на берегу. В парке вы осмотрите фонтаны и колонну-маяк, которая символизирует историю города
- Яхтенный мост — пройдём по живописному мосту, соединяющему Приморский район и Крестовский остров. Я расскажу о судах, которые ходят в акватории Финского залива
- Приморский парк Победы. Мы прогуляемся вдоль набережной Крестовского острова и насладимся тишиной. Летом здесь работает парк аттракционов, куда вы сможете отправиться после окончания экскурсии
Вы узнаете:
- о значении слова «лахта»
- важнейших моментах из истории этого района, начиная с древних времён и заканчивая современностью
- известных личностях и их вкладе в развитие Лахты
- роли Финского залива в экосистеме Санкт-Петербурга
- роли Лахты в экономике города
Организационные детали
- При желании экскурсию можно провести на машине за доплату от 3000 ₽, а летом — на водном транспорте (подробности и стоимость аренды уточняйте в переписке)
- Возможно увеличение количества участников за доплату. В этом случае рекомендую арендовать систему радиогида (от 130 ₽ с человека)
- Кофе в кафе не входит в стоимость
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Беговая" или железнодорозной станции "Лахта"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1890 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья. Я коренная петербурженка и профессиональный экскурсовод. Моя любовь к экскурсиям началась еще в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работеЗадать вопрос
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