Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 1890 туристов

читать дальше я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А еще умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!

Добрый день! Меня зовут Дарья. Я коренная петербурженка и профессиональный экскурсовод. Моя любовь к экскурсиям началась еще в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе