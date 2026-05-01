Морской щит Санкт-Петербурга и русский Версаль - Кронштадт и Петергоф

Поговорить о Петре I и главном храме военного флота, изучить форт Константин и фонтаны Нижнего парка
Вы прикоснётесь к совершенно разным, но одинаково великим страницам истории России. Сначала Кронштадт и форт Константин — неприступные стражи Балтики.

Затем Петергоф — парадная императорская резиденция, где мрамор, золото и вода воспевают величие державы.
Описание экскурсии

9:30 — выезд

11:00–13:30 — Кронштадт

На прогулке вы узнаете, как в период Северной войны всего за одну зиму на насыпном острове возник город-крепость, зачем Петру I нужен был этот форпост и как он защищал окно в Европу — устье Невы и будущий Петербург.

В Морском соборе поговорим о реставрации и возрождении главного храма русских моряков. Обсудим архитектуру и символизм святыни, которая считается духовной доминантой флота.

На Петровской пристани рассмотрим старинные пушки, побеседуем об истории и их роли в обороне. Увидим боевые корабли Балтийского флота, а в парке по местной традиции загадаем желание.

Посетим форт Константин — важное звено в цепи оборонительных сооружений Кронштадта и Петербурга. Вы поймёте, как он устроен и как вместе с другими бастионами создаёт непроходимый барьер для вражеских судов.

15:00–17:30 — Петергоф

В парадной царской резиденции погуляем по аллеям Нижнего парка. Вы увидите инженерное чудо — фонтаны, работающие без насосов. Раскроете символику скульптур и особенности планировки. Гид расскажет, что важно не упустить при самостоятельном осмотре ансамбля, а после будет свободное время, чтобы вы познакомились с ним в своём темпе, отдохнули и перекусили.

19:00 — возвращение

Организационные детали

  • Питание и билеты оплачиваются дополнительно. Для детей младше 7 лет вход бесплатный
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Форт Константин: взрослые — 200 ₽, школьники, студенты, пенсионеры, члены многодетных семей, участники боевых действий и инвалиды 2 группы — 150 ₽
  • Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и ЕАЭС — 900 ₽ / 1100 ₽ (будни / выходные и праздники), иностранцы — 2500 ₽, учащиеся РФ и ЕАЭС 14–18 лет — 600 ₽, учащиеся РФ и ЕАЭС 7–14 лет — 150 ₽
  • Большой Петергофский дворец (опционально): взрослые граждане РФ и ЕАЭС — 1000 ₽, иностранцы — 2700 ₽, учащиеся РФ и ЕАЭС 14–18 лет — 700 ₽, учащиеся РФ и ЕАЭС 7–14 лет — 250 ₽

в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Школьники2700 ₽
Студенты2800 ₽
Стандартный2900 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Дети до 12 лет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 24701 туриста
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

