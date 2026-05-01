Вы прикоснётесь к совершенно разным, но одинаково великим страницам истории России. Сначала Кронштадт и форт Константин — неприступные стражи Балтики. Затем Петергоф — парадная императорская резиденция, где мрамор, золото и вода воспевают величие державы.

Описание экскурсии

9:30 — выезд

11:00–13:30 — Кронштадт

На прогулке вы узнаете, как в период Северной войны всего за одну зиму на насыпном острове возник город-крепость, зачем Петру I нужен был этот форпост и как он защищал окно в Европу — устье Невы и будущий Петербург.

В Морском соборе поговорим о реставрации и возрождении главного храма русских моряков. Обсудим архитектуру и символизм святыни, которая считается духовной доминантой флота.

На Петровской пристани рассмотрим старинные пушки, побеседуем об истории и их роли в обороне. Увидим боевые корабли Балтийского флота, а в парке по местной традиции загадаем желание.

Посетим форт Константин — важное звено в цепи оборонительных сооружений Кронштадта и Петербурга. Вы поймёте, как он устроен и как вместе с другими бастионами создаёт непроходимый барьер для вражеских судов.

15:00–17:30 — Петергоф

В парадной царской резиденции погуляем по аллеям Нижнего парка. Вы увидите инженерное чудо — фонтаны, работающие без насосов. Раскроете символику скульптур и особенности планировки. Гид расскажет, что важно не упустить при самостоятельном осмотре ансамбля, а после будет свободное время, чтобы вы познакомились с ним в своём темпе, отдохнули и перекусили.

19:00 — возвращение

Организационные детали

Питание и билеты оплачиваются дополнительно. Для детей младше 7 лет вход бесплатный

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы