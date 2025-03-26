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Наша экскурсия о том, как во время блокады протекал быт жителей Ленинграда. В основу рассказа положены подлинные истории и воспоминания людей.



Тех, кто учился и работал в осаждённом городе, маскировал памятники, сажал овощи в парках, спасал животных в зоопарке и ездил с концертами на линию фронта. Мы пройдём по маршруту памяти в самом центре Петербурга и вспомним те страшные 872 дня.