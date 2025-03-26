Наша экскурсия о том, как во время блокады протекал быт жителей Ленинграда. В основу рассказа положены подлинные истории и воспоминания людей.
Тех, кто учился и работал в осаждённом городе, маскировал памятники, сажал овощи в парках, спасал животных в зоопарке и ездил с концертами на линию фронта. Мы пройдём по маршруту памяти в самом центре Петербурга и вспомним те страшные 872 дня.
Тех, кто учился и работал в осаждённом городе, маскировал памятники, сажал овощи в парках, спасал животных в зоопарке и ездил с концертами на линию фронта. Мы пройдём по маршруту памяти в самом центре Петербурга и вспомним те страшные 872 дня.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- По пути мы рассмотрим мемориальные доски и памятные знаки на зданиях и улицах.
- Остановимся у мемориала «Блокадная прорубь» на набережной Фонтанки, где слабые и голодные ленинградцы часами стояли в очереди, чтобы набрать воды.
- На Невском проспекте о трагичных днях нам напомнит блокадный репродуктор, а также шрамы от фашистских снарядов на зданиях и Аничковом мосту. Вы узнаете, где были спрятаны снятые с этого моста знаменитые кони Клодта.
- У Театра музыкальной комедии, Дома Радио и публичной библиотеки поговорим о том, как важны были спектакли, книги, радиопередачи для жителей блокадного города.
- У Большого зала Ленинградской филармонии вспомним об исполненной здесь в августе 1942 года симфонии №7 Шостаковича.
- На Малой Садовой познакомимся с памятниками коту Елисею и кошке Василисе — животным, спасшим город от болезней и эпидемий.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания успешно работает на рынке туристических услуг Санкт-Петербурга с 22 октября 2007 года. Мы принимаем путешественников в Петербурге и знакомим с ним наших гостей. Для нас нет мелочей в работе. Всё, что мы делаем, соответствует высокому уровню качества. Рады быть вам полезными, обращайтесь!Задать вопрос
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